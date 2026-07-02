Почеттино о Балогуне: «Это не красная карточка. Обычное единоборство, футболисты боролись за мяч, не было намерения наступить на ногу. И у Месси не было удаления»

Маурисио Почеттино не согласился с удалением Фоларина Балогуна.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на удаление форварда национальной команды Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

Нападающий получил прямую красную карточку после ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича .

«На мой взгляд, это не красная карточка. Там не было намерения наступить на ногу соперника. Если есть намерение нанести вред оппоненту – согласен, это я понимаю.

Но в данном случае это было обычное единоборство, в котором футболисты боролись за мяч, и их ноги приземляются на газон, разве нет?» – заявил Маурисио Почеттино.

Специалисту также задали вопрос о похожем случае в матче Аргентины и Алжира (3:0), когда Лионель Месси избежал наказания .

«Для меня оба случая не являются поводом для красной карточки», – ответил тренер.

Из-за дисквалификации Балогун пропустит матч 1/8 финала против Бельгии.

Босния не потревожила США даже в большинстве. Как Почеттино выиграл оба мини-матча?