Почеттино о Балогуне: «Это не красная карточка. Обычное единоборство, футболисты боролись за мяч, не было намерения наступить на ногу. И у Месси не было удаления»

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на удаление форварда национальной команды Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).
Нападающий получил прямую красную карточку после ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.
«На мой взгляд, это не красная карточка. Там не было намерения наступить на ногу соперника. Если есть намерение нанести вред оппоненту – согласен, это я понимаю.
Но в данном случае это было обычное единоборство, в котором футболисты боролись за мяч, и их ноги приземляются на газон, разве нет?» – заявил Маурисио Почеттино.
Специалисту также задали вопрос о похожем случае в матче Аргентины и Алжира (3:0), когда Лионель Месси избежал наказания.
«Для меня оба случая не являются поводом для красной карточки», – ответил тренер.
Из-за дисквалификации Балогун пропустит матч 1/8 финала против Бельгии.
Босния не потревожила США даже в большинстве. Как Почеттино выиграл оба мини-матча?
что вчера - чистейшие красные
но у одного покровители в ФИФА
а другой Балогун 🤣
Нет ;)
>> "Для меня оба случая не являются поводом для красной карточки"
Думаю, у подавляющего большинства нейтральных зрителей мнение диаметрально противоположное.
некоторые судьи могли бы ограничиться жёлтой. но тот, что был на поле, показал красную. спорить с этим - глупость.
Изначально судьи получили указание давать играть, но местами все также работает система "на усмотрение арбитра". Вот и получается такой сумбур.