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  4. Почеттино о Балогуне: «Это не красная карточка. Обычное единоборство, футболисты боролись за мяч, не было намерения наступить на ногу. И у Месси не было удаления»

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Почеттино о Балогуне: «Это не красная карточка. Обычное единоборство, футболисты боролись за мяч, не было намерения наступить на ногу. И у Месси не было удаления»
Маурисио Почеттино не согласился с удалением Фоларина Балогуна.

Главный тренер сборной США Маурисио Почеттино отреагировал на удаление форварда национальной команды Фоларина Балогуна в матче 1/16 финала ЧМ-2026 против сборной Боснии и Герцеговины (2:0).

Нападающий получил прямую красную карточку после ВАР из-за наступа на голеностоп Тарика Мухаремовича.

«На мой взгляд, это не красная карточка. Там не было намерения наступить на ногу соперника. Если есть намерение нанести вред оппоненту – согласен, это я понимаю.

Но в данном случае это было обычное единоборство, в котором футболисты боролись за мяч, и их ноги приземляются на газон, разве нет?» – заявил Маурисио Почеттино.

Специалисту также задали вопрос о похожем случае в матче Аргентины и Алжира (3:0), когда Лионель Месси избежал наказания.

«Для меня оба случая не являются поводом для красной карточки», – ответил тренер.

Из-за дисквалификации Балогун пропустит матч 1/8 финала против Бельгии.

Босния не потревожила США даже в большинстве. Как Почеттино выиграл оба мини-матча?

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Алжира по футболу
logoСборная США по футболу
logoСборная Боснии и Герцеговины по футболу
logoФоларин Балогун
logoМаурисио Почеттино
logoСборная Аргентины по футболу

Комментарии

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что у меси
что вчера - чистейшие красные
но у одного покровители в ФИФА
а другой Балогун 🤣
Ответвойд
что у меси что вчера - чистейшие красные но у одного покровители в ФИФА а другой Балогун 🤣
Всего лишь игрок маленькой страны-хозяйки чемпионата мира.
Ответsanek_rabona
Всего лишь игрок маленькой страны-хозяйки чемпионата мира.
Президенту которой, президент ФИФА жoпу лижет
>> "футболисты боролись за мяч, и их ноги приземляются на газон, разве нет?"
Нет ;)
>> "Для меня оба случая не являются поводом для красной карточки"
Думаю, у подавляющего большинства нейтральных зрителей мнение диаметрально противоположное.
ВАР и судья в поле решили, что это красная. для меня краснее некуда. да, Балагон не хотел сломать сопернику ногу, но он делал намеренное движение в корпус, борясь за позицию, подвергнув серьёзной опасности здоровье оппонента. это красная.
некоторые судьи могли бы ограничиться жёлтой. но тот, что был на поле, показал красную. спорить с этим - глупость.
Ответvulturecrow
ВАР и судья в поле решили, что это красная. для меня краснее некуда. да, Балагон не хотел сломать сопернику ногу, но он делал намеренное движение в корпус, борясь за позицию, подвергнув серьёзной опасности здоровье оппонента. это красная. некоторые судьи могли бы ограничиться жёлтой. но тот, что был на поле, показал красную. спорить с этим - глупость.
Не тот что был на поле, а именно вар, который ему подсказал. Зато с таким же ударом Месси они не пошли его поправлять, хотя и там и там судьи ничего не увидели
В матче Парагвай - США схожий фол обошёлся без удаления, и в матчах Бразилия - Марокко Хакимии не удалили за то что в кость сыграл, в обычные дни это железно КК, Португалия - Гана, Бернарду Силву тоже пощадили.
Изначально судьи получили указание давать играть, но местами все также работает система "на усмотрение арбитра". Вот и получается такой сумбур.
это красная и точка.
На этом ЧМ дано указание не ломать игру удалениями, и это хорошо. Но Бологун слишком неудачно наступил на ногу, так можно и сломать соперника. Месси скользом попал в игровой ситуации.
Нахер он это ляпнул? И там, и здесь чистые красные карточки. Почч отличный тренер, но с выражением мыслей в отношении своих игроков у него всегда были проблемы.
“Да кто же его посадит!? Он же - ПАМЯТНИК!”
Я на этом чм, подобных фолов видел предостаточно, но карточку не всегда дают.
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