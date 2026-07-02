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  4. Судья после ВАР назначил пенальти в пользу Бельгии в матче с Сенегалом – Камара сбил Тилеманса в штрафной. Юри забил с точки на 125-й

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Тилеманс на 125-й забил Сенегалу победный гол с пенальти. Судья с ВАР назначил 11-метровый в пользу Бельгии за фол Камара на Юри
Сборная Бельгии забила Сенегалу с пенальти на 125-й минуте.

Сборная Бельгии заработала пенальти в концовке матча с командой Сенегала

Европейская команда одержала победу над африканской в 1/16 финала чемпионата мира (3:2). На 117-й минуте встречи игрок сенегальцев Ламин Камара сбил полузащитника соперника Юри Тилеманса в штрафной площади соперника после прострела с фланга. Эпизод продолжился – Доди Лукебакио пробил в перекладину.

Главный арбитр встречи Саид Мартинес сначала не зафиксировал фол, но по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый на 121-й минуте. 

Отметим, что перед исполнением пенальти несколько игроков обеих команд столпились вокруг судьи. Пате Сисс пальцем ткнул в область уха Диегу Морейре, тот в ответ коснулся груди соперника локтем, после чего игрок сенегальской команды лег на газон в районе 11-метровой отметки и не вставал около минуты. 

Тилеманс забил победный гол на 125-й минуте, пробив в верхний угол ворот. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoСборная Бельгии по футболу
logoСборная Сенегала по футболу
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logoЧемпионат мира по футболу
logoЮри Тилеманс
logoЛамин Камара
logoДоди Лукебакио
Саид Мартинес
logoДиегу Морейра
logoПате Сисс

Комментарии

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Бельгия действительно просто вопреки всему идет дальше! Очень жаль Сенегал 😞
Ответphantom_payne
Бельгия действительно просто вопреки всему идет дальше! Очень жаль Сенегал 😞
Как бы не хотелось, но пенальти реалтно был
Ответphantom_payne
Бельгия действительно просто вопреки всему идет дальше! Очень жаль Сенегал 😞
В следующем раунде им «американский шаман в черном» всё за Сенегал вернет сполна.. 😁
Тилеманс очень хорош. Единственный на поле, кто ни минуты не выключался из игры. Он больше всех на поле хотел сегодня победить. Такую волю к победе можно только уважать.
Как можно так неаккуратно сыграть на последних минутах🤦‍♂️
ОтветEKSPERT
Как можно так неаккуратно сыграть на последних минутах🤦‍♂️
Ты видел как... Человеческий фактор. Эмоции. Нам это никогда не понять.
ОтветEKSPERT
Как можно так неаккуратно сыграть на последних минутах🤦‍♂️
Да и пропустили в основное время на 86 и 89 минутах, почти выигранный матч был...
Немного спорно конечно, ну и ставить в конце доп времени это нормальные такие яйца должны быть
Жестко сенегальцы слили, в 1/8 они смотрелись бы перспективнее явно.. бельгийцы отскок всего ЧМ сегодня
Ответjjeka
Немного спорно конечно, ну и ставить в конце доп времени это нормальные такие яйца должны быть Жестко сенегальцы слили, в 1/8 они смотрелись бы перспективнее явно.. бельгийцы отскок всего ЧМ сегодня
Так а чё яйца? Пенка там слишком очевидная. Странно,что так долго смотрел
Ответjjeka
Немного спорно конечно, ну и ставить в конце доп времени это нормальные такие яйца должны быть Жестко сенегальцы слили, в 1/8 они смотрелись бы перспективнее явно.. бельгийцы отскок всего ЧМ сегодня
судья долго не ставил, как будто искал повод не давать пенальти, понимая что не очень-то справедливый пенальти, но там такой контакт был, что в эпоху вар такой нельзя не поставить.
Матч - огонь. Но спортс.ру как же вы охр...нели от обилия рекламы буков. Чтобы посмотреть новость, нужно три раза закрывать эти ту..ые баннеры буков. Ни на одном крупной сайте нет такого обилия рекламы. Мало того, что это просто реклама, так это еще и реклама для лудоманов. Совесть есть? В аду будете делать ставки и проигрывать. Когда же запретят этим паразитам рекламироваться? Начнете думать, как деньги зарабатывать на нормальной рекламе...
Почему Сенегал не ушёл с поля?? Все же читалось: Мане выводит назад, Лукаку паненкой мимо, победа в серии, КУБОК МИРА ЕДЕТ В МАРОККО!!
ОтветBoris Smirnov
Почему Сенегал не ушёл с поля?? Все же читалось: Мане выводит назад, Лукаку паненкой мимо, победа в серии, КУБОК МИРА ЕДЕТ В МАРОККО!!
Все , как мы любим !
Ребят,ну Сенегал сам слил свой матч: вели 2:0,пенальти в концовке. Кто говорит,что Бельгия не заслужила,я вам скажу: ещё как заслужила! В кои то веки,именно она заслужила пройти дальше,как бы ни был симпатичен Сенегал.
Жаль Сенегал. Бельгии повезло с Тилемансом, конечно.
Это , конечно недюжинный альтернативный талант, взять и в конце всё слить чмошной Бельгии.
Сенегал получает приз зрительских симпатий, а Бельгия идет дальше. Таков футбол, ничего не поделаешь.
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