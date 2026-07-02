Сборная Бельгии забила Сенегалу с пенальти на 125-й минуте.

Сборная Бельгии заработала пенальти в концовке матча с командой Сенегала .

Европейская команда одержала победу над африканской в 1/16 финала чемпионата мира (3:2). На 117-й минуте встречи игрок сенегальцев Ламин Камара сбил полузащитника соперника Юри Тилеманса в штрафной площади соперника после прострела с фланга. Эпизод продолжился – Доди Лукебакио пробил в перекладину.

Главный арбитр встречи Саид Мартинес сначала не зафиксировал фол, но по совету видеоассистентов посмотрел повтор эпизода на мониторе и назначил 11-метровый на 121-й минуте.

Отметим, что перед исполнением пенальти несколько игроков обеих команд столпились вокруг судьи. Пате Сисс пальцем ткнул в область уха Диегу Морейре, тот в ответ коснулся груди соперника локтем, после чего игрок сенегальской команды лег на газон в районе 11-метровой отметки и не вставал около минуты.

Тилеманс забил победный гол на 125-й минуте, пробив в верхний угол ворот.