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  4. Сборная Бельгии отыграла 2 мяча в концовке матча с Сенегалом: Лукаку забил на 86-й, Тилеманс – на 89-й

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Сборная Бельгии отыграла 2 мяча в концовке матча с Сенегалом: Лукаку забил на 86-й, Тилеманс – на 89-й
Сборная Бельгии сравняла счет в концовке игры с Сенегалом.

Сборная Бельгии отыграла два мяча в концовке матча с командой Сенегала.

Команды проводят встречу в рамках 1/16 финала чемпионата мира (2:2, второй тайм). После 85 минут африканская команда вела со счетом 2:0.

На 86-й минуте Ромелу Лукаку отыграл один гол. Юри Тилеманс сравнял счет на 89-й. 

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoЮри Тилеманс
logoСборная Сенегала по футболу
logoРомелу Лукаку
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Бельгии по футболу

Комментарии

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Правильно будет Сбродная Бельгии. Как они умудрились отыграться - загадка.
Давно не помню таких матчей, чтобы мертвая команда при 0:2 отыгрывалась, играя также мертво. Африканская дисциплина - это прекрасно!
ОтветЕбздрогыч
Давно не помню таких матчей, чтобы мертвая команда при 0:2 отыгрывалась, играя также мертво. Африканская дисциплина - это прекрасно!
Франция в финале ЧМ 22 75 минут играли как мертвая команда)
Сначала все думали, что проблема в Вилмотсе, потом все считали что физрук Мартинес, потом все думали, какого черта там делает Тедеско, сейчас достанется Гарсии. Смотря в очередной раз как играет Бельгия вывод только один напрашивается, они просто бесхребетные, даже проиграть достойно не могут.

Написал это за 30сек до гола Лукаку🤣🤣🤣
Но честно говоря все равно это не отменяет того, что бельгийцы играют ужасно
Ответsqynpcmf7w
борная
Спортс, вы упустили букву У
Было без шансов, как я думал. И собирался идти спать.
Вот ведь дуралеи эти сенегальцы!
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