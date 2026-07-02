Сборная Бельгии отыграла 2 мяча в концовке матча с Сенегалом: Лукаку забил на 86-й, Тилеманс – на 89-й

Сборная Бельгии сравняла счет в концовке игры с Сенегалом.

Сборная Бельгии отыграла два мяча в концовке матча с командой Сенегала .

Команды проводят встречу в рамках 1/16 финала чемпионата мира (2:2, второй тайм). После 85 минут африканская команда вела со счетом 2:0.

На 86-й минуте Ромелу Лукаку отыграл один гол. Юри Тилеманс сравнял счет на 89-й.

Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.