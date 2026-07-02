Сборная Бельгии отыграла 2 мяча в концовке матча с Сенегалом: Лукаку забил на 86-й, Тилеманс – на 89-й
Сборная Бельгии сравняла счет в концовке игры с Сенегалом.
Сборная Бельгии отыграла два мяча в концовке матча с командой Сенегала.
Команды проводят встречу в рамках 1/16 финала чемпионата мира (2:2, второй тайм). После 85 минут африканская команда вела со счетом 2:0.
На 86-й минуте Ромелу Лукаку отыграл один гол. Юри Тилеманс сравнял счет на 89-й.
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
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Написал это за 30сек до гола Лукаку🤣🤣🤣
Но честно говоря все равно это не отменяет того, что бельгийцы играют ужасно