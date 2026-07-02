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  4. Киммих о вылете Германии с ЧМ-2026: «Мы планировали успешно провести турнир, достойно представить страну и внести вклад в ее развитие. И мы потерпели неудачу. Снова. Это меня убивает»

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Киммих о вылете Германии с ЧМ-2026: «Мы планировали успешно провести турнир, достойно представить страну и внести вклад в ее развитие. И мы потерпели неудачу. Снова. Это меня убивает»
Киммих высказался о вылете с ЧМ-2026.

Полузащитник «Баварии» и сборной Германии Йозуа Киммих высказался о вылете с чемпионата мира 2026 года.

Немецкая национальная команда уступила сборной Парагвая в 1/16 финала (1:1, пен. 3:4) и завершила выступление на турнире.

«Сейчас я просто опустошен, и мне совсем не хочется ничего говорить. Но сталкиваться с такими ситуациями – это часть работы. Вместе мы планировали провести очень успешный чемпионат мира, достойно представить Германию и внести небольшой вклад в позитивное развитие нашей страны. И мы потерпели неудачу. Снова. И это меня убивает.

Как бы я ни гордился тем, что являюсь капитаном этой команды, и как бы ни было важно для меня вывести нас на этот турнир, разочарование от того, как все обернулось, не менее велико.

Я никогда не сдавался. Но мне определенно понадобится больше, чем несколько дней, чтобы прийти в себя и снова встать на ноги.

Спасибо всем, кто верил в нас и поддерживал нас. Мы хотели бы отплатить вам и самим себе гораздо большим», – написал Киммих. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: инстаграм Йозуа Киммиха
logoСборная Парагвая по футболу
logoЙозуа Киммих
logoбундеслига Германия
logoБавария
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Германии по футболу

Комментарии

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Не огребли позорно от французов в 1/8 - чем не успех?
ОтветЕбздрогыч
Не огребли позорно от французов в 1/8 - чем не успех?
Вылететь в 1/16 всегда позорнее. чем быть разгромленным на более поздней стадии. Всегда нужно идти вперед
Два раза просил Горецку пробить пенальти и получил отказ. Отныне для меня Горецка ссыкло и чмо. У него же отличный удар, иди и забей!
Да ладно тебе, до этого на двух ЧМ подряд провал за провалом. Последнее место в групповой стадии даже было. Тут еще не все так плохо сложилось. Все равно с такой примитивной игрой против Франции ловить нечего.
Ну тут объективно без шансов было, уж лучше от Парагвая по пенальти чем условные 3:0 или гораздо больше от Франции
ОтветChefJhonnyMorgan
Ну тут объективно без шансов было, уж лучше от Парагвая по пенальти чем условные 3:0 или гораздо больше от Франции
Вы реально верите в разгромы топ-сборных друг друга? Мне кажется такого не было уже много лет, кроме прошлогодней лиги наций где испания 5:1 у франции выигрывала (но закончила 5:4)
Ответsqynpcmf7w
Вы реально верите в разгромы топ-сборных друг друга? Мне кажется такого не было уже много лет, кроме прошлогодней лиги наций где испания 5:1 у франции выигрывала (но закончила 5:4)
Та же Испания при Луисе Энрике вынесла 6:0... Германию )
Никогда не было- и вот опять!
Да ладно тебе, Йозуа. Отдохнешь и будешь биться за 28 подряд титул чемпиона турнира пивзаводов с Баварией.
ОтветRealAlex7
Да ладно тебе, Йозуа. Отдохнешь и будешь биться за 28 подряд титул чемпиона турнира пивзаводов с Баварией.
Может турнир и пивзавода и тд, но Реал вынесли в Лч😃
ОтветRealAlex7
Да ладно тебе, Йозуа. Отдохнешь и будешь биться за 28 подряд титул чемпиона турнира пивзаводов с Баварией.
больше не шути, это не твое
Иди на прайд
Это понятные эмоции и они скоро пройдут. Если трезво смотреть на вещи, то максимум остались бы на тур. Чудеса конечно случаются в футболе, но не на потоке, Францию они бы с 99% вероятности не прошли. Было бы менее горько? Тут трудно сказать, смотря как ещё проиграли. Состав, нужно осознать это, вовсе не выдающийся ( это я очень мягко, да и не в лучшей форме), при этом тренер пытался играть в футбол, как будто состав из 2014 года, это то, что больше чем преступление, это ошибка. Следующему тренеру (надеюсь, Нагельсманна снимут, и надеюсь Клопп согласится), в первую очередь нужно трезво взглянуть на вещи, оценить нынешние возможности (они немаленькие всё же, но ограниченные), и на основе этого анализа выстраивать сборную и подходящую ей в данный момент тактику. Возможно, это и не должно быть постоянное стремление к доминированию и к игре первым номером.
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