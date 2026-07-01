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  4. Арда Туран: «Если кто-то выберет Роналду, а не Месси, я не буду с ним говорить о футболе. Криштиану – лучший футболист мира, но Лео не из этого мира»

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Арда Туран: «Если кто-то выберет Роналду, а не Месси, я не буду с ним говорить о футболе. Криштиану – лучший футболист мира, но Лео не из этого мира»
Туран: я не буду говорить о футболе с тем, кто выбирает Роналду, а не Месси.

Бывший полузащитник «Атлетико» и «Барселоны», а ныне главный тренер «Шахтера» Арда Туран сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Если кто-то на этот вопрос ответит «Криштиану Роналду», я не буду с ним разговаривать о футболе.

Роналду – лучший футболист мира, но Месси не из этого мира», – сказал Туран в эфире Kafa Sports.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Fotospor
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Комментарии

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Сравнивать гения Месси с роналду это преступление!
ОтветLeo Hitrowskiy
Сравнивать гения Месси с роналду это преступление!
А вы матч с Узбекистаном то видели?! Месси никогда бы так не смог. Этот матч снял все вопросы о величии Роналду.
ОтветНик Ник
А вы матч с Узбекистаном то видели?! Месси никогда бы так не смог. Этот матч снял все вопросы о величии Роналду.
Тебя минусуют, потому что не поняли сарказм
Арда не выдержал бы на спортсе и часа
Ждем последний танец драконов!
ОтветОлег_Пенза
Ждем последний танец драконов!
И это будет белый танец, если вообще будет 😂
Да можно уже и не говорить об этом и не спрашивать каждого. Давно всем всё понятно, даже без титула ЧМ Месси был лучше Роналду. А после уже закрыл гештальт и закрепился в ранге лучшего в истории.
ОтветBlaumerc
Да можно уже и не говорить об этом и не спрашивать каждого. Давно всем всё понятно, даже без титула ЧМ Месси был лучше Роналду. А после уже закрыл гештальт и закрепился в ранге лучшего в истории.
Лучшие в истории не используют всего лишь четыре возможности из 31 взобраться на вершину Мира с клубами и сборной в постоянном окружении гиперсамостоятельных партнёров. Ты что-то попутал)
Ты лучше меньше говори перед матчами)) А то расп****я мол мы сильнее Австралии))
ОтветFarac Katz
Ты лучше меньше говори перед матчами)) А то расп****я мол мы сильнее Австралии))
что за негатив братиш
Смолвил Туран как боженька.
И ведь возразить нечего)
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