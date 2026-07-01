Арда Туран: «Если кто-то выберет Роналду, а не Месси, я не буду с ним говорить о футболе. Криштиану – лучший футболист мира, но Лео не из этого мира»
Туран: я не буду говорить о футболе с тем, кто выбирает Роналду, а не Месси.
Бывший полузащитник «Атлетико» и «Барселоны», а ныне главный тренер «Шахтера» Арда Туран сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.
«Если кто-то на этот вопрос ответит «Криштиану Роналду», я не буду с ним разговаривать о футболе.
Роналду – лучший футболист мира, но Месси не из этого мира», – сказал Туран в эфире Kafa Sports.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Fotospor
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