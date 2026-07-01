Арда Туран: «Если кто-то выберет Роналду, а не Месси, я не буду с ним говорить о футболе. Криштиану – лучший футболист мира, но Лео не из этого мира»

Туран: я не буду говорить о футболе с тем, кто выбирает Роналду, а не Месси.

Бывший полузащитник «Атлетико» и «Барселоны», а ныне главный тренер «Шахтера » Арда Туран сделал выбор между Лионелем Месси и Криштиану Роналду.

«Если кто-то на этот вопрос ответит «Криштиану Роналду », я не буду с ним разговаривать о футболе.

Роналду – лучший футболист мира, но Месси не из этого мира», – сказал Туран в эфире Kafa Sports.