Кейн забил 72 гола в 66 матчах за Англию и «Баварию» за последний год
У Кейна 72 гола в 66 матчах сезона за клуб и сборную.
Харри Кейн забил 72 гола за год.
Нападающий сборной Англии сделал дубль в матче с командой ДР Конго в 1/16 финала чемпионата мира (2:1).
Форвард провел 66-ю игру за последний год. За «Баварию» он забил 61 мяч, за национальную команду – 11.
Подробно со статистикой лучшего бомбардира Европы можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
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В прекрасной форме и он , и Месси , и Мбаппе , и даже Холланд подтянулся вчера .
Кейн молодец наверное один из главных претендентов на ЗМ.
Будет справедливо на мой взгляд
Холанд бы за Англию и Баварию и половины бы его голов не забил? ;-)