Кейн забил 72 гола в 66 матчах за Англию и «Баварию» за последний год

У Кейна 72 гола в 66 матчах сезона за клуб и сборную.

Харри Кейн забил 72 гола за год.

Нападающий сборной Англии сделал дубль в матче с командой ДР Конго в 1/16 финала чемпионата мира (2:1).

Форвард провел 66-ю игру за последний год. За «Баварию» он забил 61 мяч, за национальную команду – 11.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира Европы можно ознакомиться здесь .