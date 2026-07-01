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  4. Кейн забил 72 гола в 66 матчах за Англию и «Баварию» за последний год

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Кейн забил 72 гола в 66 матчах за Англию и «Баварию» за последний год
У Кейна 72 гола в 66 матчах сезона за клуб и сборную.

Харри Кейн забил 72 гола за год.

Нападающий сборной Англии сделал дубль в матче с командой ДР Конго в 1/16 финала чемпионата мира (2:1). 

Форвард провел 66-ю игру за последний год. За «Баварию» он забил 61 мяч, за национальную команду – 11.

Подробно со статистикой лучшего бомбардира Европы можно ознакомиться здесь.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
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logoСборная Англии по футболу
logoХарри Кейн

Комментарии

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Футбольный бог отдает должное Кейну за годы страданий в Тоттенхэме
ОтветЕбздрогыч
Футбольный бог отдает должное Кейну за годы страданий в Тоттенхэме
Комментарий скрыт
ОтветЕбздрогыч
Футбольный бог отдает должное Кейну за годы страданий в Тоттенхэме
Какое же тогда вознаграждение нас ждёт за то, что мы читаем твои комментарии?
Кейн сам себя вернул в фавориты ЗМ. Если бы вылетели сейчас, то можно было бы его вычеркнуть из претендентов
Ответkorysh
Кейн сам себя вернул в фавориты ЗМ. Если бы вылетели сейчас, то можно было бы его вычеркнуть из претендентов
Комментарий скрыт
ОтветДавид Кочинян
Комментарий скрыт
Это с чего бы?
Этот парень долго ждал заслуженную славу! Очень рад за него.
Ответrusichi
Этот парень долго ждал заслуженную славу! Очень рад за него.
Удивительный ЧМ с такой гонкой бомбардиров !
В прекрасной форме и он , и Месси , и Мбаппе , и даже Холланд подтянулся вчера .
ОтветOldRedWhite
Удивительный ЧМ с такой гонкой бомбардиров ! В прекрасной форме и он , и Месси , и Мбаппе , и даже Холланд подтянулся вчера .
Да, такого соперничества целого созвездия голеадоров и не припомню.
Настоящий Ураган!
ОтветРубин2003
Настоящий Ураган!
Уркаган или Ургант ?
ОтветOldRedWhite
Уркаган или Ургант ?
Его имя по-английски: Harry Kane, что созвучно Hurricane (ураган).
Даже не знаю какое число страшнее - то что он 72 гола забил или что сыграл аж 66 игр! Лет 15 назад все выли от 50 игр за сезон, а тут 66. Что дальше будет?
ОтветЛюблю макароны
Даже не знаю какое число страшнее - то что он 72 гола забил или что сыграл аж 66 игр! Лет 15 назад все выли от 50 игр за сезон, а тут 66. Что дальше будет?
Посмотри сколько раньше играли.
ОтветЛюблю макароны
Даже не знаю какое число страшнее - то что он 72 гола забил или что сыграл аж 66 игр! Лет 15 назад все выли от 50 игр за сезон, а тут 66. Что дальше будет?
Что ты несёшь, глупец? Это рядовая стата Величайшего ГОАТа в истории человечества. Да-да, речь про Криштяну в Реале. Не забывай, кто хозяин футбола и кто является самим определением понятия "Гол".
Сэр Харри !
Кейн молодец наверное один из главных претендентов на ЗМ.
Будет справедливо на мой взгляд
Золотой мяч этому господину!
Кто бы что ни говорил, Кейн - это лучшая девятка этого поколения с большим отрывом, если не великий, то очень близко к этому статусу, ему бы зацепить ЛЧ и дотащить трёх Львов до титула и это будет лучший английский игрок ever
Ответtw1st37
Кто бы что ни говорил, Кейн - это лучшая девятка этого поколения с большим отрывом, если не великий, то очень близко к этому статусу, ему бы зацепить ЛЧ и дотащить трёх Львов до титула и это будет лучший английский игрок ever
вот прямо лучше Холанда с большим отрывом?
Холанд бы за Англию и Баварию и половины бы его голов не забил? ;-)
ОтветАлексей Виноградов
вот прямо лучше Холанда с большим отрывом? Холанд бы за Англию и Баварию и половины бы его голов не забил? ;-)
На данный момент да, лучше Холланда
На спортсе так и не было новости, что Кейн побил рекорд Роналду по голам за сезон 1 сезон.
72 -это безумие. Трудно даже представить.
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