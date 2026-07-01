  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. «Может, футбол и правда возвращается домой». Премьер Британии Стармер о победе Англии над ДР Конго

0
«Может, футбол и правда возвращается домой». Премьер Британии Стармер о победе Англии над ДР Конго
Стармер о победе Англии над ДР Конго: может, футбол и правда возвращается домой.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на выход сборной Англии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.

Команда Томаса Тухеля обыграла сборную ДР Конго со счетом 2:1 в 1/16 финала турнира.

«Может, он [футбол] и правда возвращается домой», – написал Стармер. 

Верите в честность Алжира против Австрии?36709 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Кира Стармера
Кир Стармер
logoПолитика
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoСборная Англии по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Да, вот сегодня чуть было не вернулся, если бы не Кейн!
Ща тебе в комментах накидают за обе щеки, товарищ министр
Ответq4v24z74n5
Ща тебе в комментах накидают за обе щеки, товарищ министр
Бывший уже
Ответq4v24z74n5
Ща тебе в комментах накидают за обе щеки, товарищ министр
Они с Мерцем вместе бухают...
Понять и простить. 🤮
Да какой возвращается? Он футбол вообще смотрел? Фланг, навес, и больше никакой мысли. Даже смотреть не интересно.
Ответgrauda
Да какой возвращается? Он футбол вообще смотрел? Фланг, навес, и больше никакой мысли. Даже смотреть не интересно.
Так как раз англичане и возвращаются к своим истокам)
Нечего выдумать все эти тухлые гегенпрессинги и ложных защитников. На фланг запустил мелкого, тот навесил на большого в штрафной. В футболе всё давно придумано😎
Ацтеки покажут где родина игры с мячом
ОтветMark Anisimov
Ацтеки покажут где родина игры с мячом
Я ацтек.
Подтверждение есть - акуна матата! 🥂
** заруба будет хорошая, Мексика будет грызть каждый квадратный метр поля.
Что то рано для таких заявлений. Вышли в 1/8, в старом формате это из группы
А по кол-ву геев сборная Англии тоже первая в мире, как и британский парламент? Или пока недоработка? Хотелось бы экспертное мнение Стармера узнать.
Без Кейна вы бы поносили Тухеля на чем свет стоит за его ставку на мёртвого Рэшфорда и игнор топов типа Магуайра, да так оно и будет если Англия Мексику не пройдет.
🤣 иди спи, 🤡 еле ноги унесли
Да, великий Конго обыграли
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
«Тоттенхэм» покупает Тонали у «Ньюкасла» за рекордные 100 млн фунтов с учетом бонусов
28 минут назад
Гордон – первый игрок в истории ЧМ с двумя ассистами в матче плей-офф после выхода на замену. Вингер англичан оба раза пасовал Кейну в игре с ДР Конго
35 минут назад
Тухель о 2:1 с ДР Конго: «Начало матча было худшим из возможных: 1-й удар – 1-й гол. Мы не теряли веры и победили заслуженно, но пришлось потрудиться. Мпаси был невероятен»
38 минут назад
Кейн забил 13 голов на ЧМ и обогнал Пеле. Столько же мячей у Фонтена, больше – у Месси, Мбаппе, Клозе, Роналдо и Герда Мюллера
49 минут назад
«Если Андерсон стоит 116 млн фунтов, то я – трубкозуб». Морган о хавбеке сборной Англии
51 минуту назад
«Ювентус» купил 19-летнего форварда «Дженоа» Эхатора за 16+2 млн евро. Контракт – до 2031-го
сегодня, 21:10Фото
ЧМ-2026. 1/16 финала. Англия одолела ДР Конго, Бельгия против Сенегала, США встретятся с Боснией и Герцеговиной
сегодня, 21:03
Вендел пригодился бы сборной Бразилии, считает Семак: «Хороший объем, практически не теряет мяч в простых ситуациях, может обострять. По своим качествам он бы не выпадал»
сегодня, 21:03
Англия одержала волевую победу над ДР Конго – 2:1. Чипенга забил на 7-й, Кейн сделал дубль во 2-м тайме
сегодня, 21:01
Англия сыграет с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026
сегодня, 21:01
Ко всем новостям
Последние новости
Де Брюйне, Куртуа, Троссард, Доку, Мане, Сарр, Гуйе, Диарра – в стартовых составах Бельгии с Сенегала на матч 1/16 финала ЧМ
4 минуты назад
Бельгия – Сенегал. Де Брюйне и Мане в старте. Онлайн-трансляция начнется в 23:00
6 минут назад
Англия во 2-й раз в истории выиграла матч ЧМ, пропустив первой. Такого не было с финала 1966-го против ФРГ
6 минут назад
Фетисов о ЧМ: «У Ирана и Америки конфликт, но иранцы с флагом, гимном, болельщиками. Чем не пример? В то же время другие федерации занимаются беспределом, дискриминацией наших спортсменов»
21 минуту назад
Кейн после 2:1 с ДР Конго: «Сумасшедший матч, лучшая игра Англии в плане атаки. Сказал игрокам, чтобы они насладились этим»
37 минут назад
Кейн с дублем признан лучшим игроком матча Англия – ДР Конго на ЧМ
55 минут назад
«Зенит» – «Динамо» Махачкала: обзор матча
сегодня, 20:51ВидеоСпортс"
Дюков об идее снижения требований по лицензированию клубов РПЛ: «Болельщики ожидают видеть высококачественный продукт. Можно и на пустыре играть, но это неправильный путь»
сегодня, 20:51
Ричардс об Англии против ДР Конго: «Ни пресинга, ни коммуникации, ни организации – не понимаю, чего они хотят. Похоже, они вышли на игру, ожидая победы»
сегодня, 20:41
Фигурист Галлямов: «Современный футбол стал однотипным, даже игроки друг от друга почти не отличаются. Раньше была магия с мячом, а теперь простой финт для зрителей уже «вау»
сегодня, 20:12