«Может, футбол и правда возвращается домой». Премьер Британии Стармер о победе Англии над ДР Конго
Стармер о победе Англии над ДР Конго: может, футбол и правда возвращается домой.
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на выход сборной Англии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года.
Команда Томаса Тухеля обыграла сборную ДР Конго со счетом 2:1 в 1/16 финала турнира.
«Может, он [футбол] и правда возвращается домой», – написал Стармер.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Кира Стармера
Комментарии
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Понять и простить. 🤮
Нечего выдумать все эти тухлые гегенпрессинги и ложных защитников. На фланг запустил мелкого, тот навесил на большого в штрафной. В футболе всё давно придумано😎
Подтверждение есть - акуна матата! 🥂
** заруба будет хорошая, Мексика будет грызть каждый квадратный метр поля.