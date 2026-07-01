«Может, футбол и правда возвращается домой». Премьер Британии Стармер о победе Англии над ДР Конго

Стармер о победе Англии над ДР Конго: может, футбол и правда возвращается домой.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер отреагировал на выход сборной Англии в 1/8 финала чемпионата мира 2026 года. Команда Томаса Тухеля обыграла сборную ДР Конго со счетом 2:1 в 1/16 финала турнира. «Может, он [футбол] и правда возвращается домой», – написал Стармер.