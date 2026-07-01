«Тоттенхэм» купит Тонали за 100 млн фунтов с учетом бонусов.

Сандро Тонали перейдет в «Тоттенхэм » из «Ньюкасла ».

Клубы согласовали трансфер 26-летнего полузащитника за 92,5 миллиона фунтов. Также предусмотрены бонусы в размере 7,5 млн фунтов – эти выплаты будут зависеть от того, выйдут ли «шпоры» в Лигу чемпионов несколько раз.

Тонали станет самым дорогим приобретением в истории «Тоттенхэма». Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году, когда Доминик Соланке перешел из «Борнмута» за 65 миллионов фунтов. Также лондонцы близки к трансферу Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма» за 85 млн фунтов .

В прошлом сезоне АПЛ итальянец провел 35 матчей и отдал 2 результативных паса. Подробную статистику игрока можно найти здесь .