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  4. «Тоттенхэм» покупает Тонали у «Ньюкасла» за рекордные 92,5+7,5 млн фунтов

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«Тоттенхэм» покупает Тонали у «Ньюкасла» за рекордные 100 млн фунтов с учетом бонусов
«Тоттенхэм» купит Тонали за 100 млн фунтов с учетом бонусов.

Сандро Тонали перейдет в «Тоттенхэм» из «Ньюкасла». 

Клубы согласовали трансфер 26-летнего полузащитника за 92,5 миллиона фунтов. Также предусмотрены бонусы в размере 7,5 млн фунтов – эти выплаты будут зависеть от того, выйдут ли «шпоры» в Лигу чемпионов несколько раз. 

Тонали станет самым дорогим приобретением в истории «Тоттенхэма». Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году, когда Доминик Соланке перешел из «Борнмута» за 65 миллионов фунтов. Также лондонцы близки к трансферу Матеуша Фернандеша из «Вест Хэма» за 85 млн фунтов

В прошлом сезоне АПЛ итальянец провел 35 матчей и отдал 2 результативных паса. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: The Athletic
logoНьюкасл
logoСандро Тонали
logoвозможные трансферы
logoТоттенхэм
logoпремьер-лига Англия

Комментарии

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Исак гордон тонали, Ньюкасл мастерски продает
Ответdi.mss
Исак гордон тонали, Ньюкасл мастерски продает
Научились у "Бенфики" и "Лейпцига".
Откуда у Тоттенхэма такие деньги? Как работает ФФП?
Ответsintenced
Откуда у Тоттенхэма такие деньги? Как работает ФФП?
Что за бред? В Англии самые богатые клубы..
Ответsintenced
Откуда у Тоттенхэма такие деньги? Как работает ФФП?
Богатый клуб так-то
вот это поворот
Поясните кто-нибудь, почему Ньюкасл продает лидеров? Типа в ФФП нет других способов вписаться?
Ньюкасл распродажу устроил? Что там шейх задумал?
Шпоры мощно закупаются который сезон
Но остаются тем самым тоттенхемом))
Да, емае. МЮ пообедал Фернандеша, теперь Тонали
И это команда, которая чуть не вылетела из лиги...
А у Ньюкасла шейхи на владельцах зато, не обзавидуйтесь, мда
Что вообще происходит с переходами?
Что в нхл, что в НБА, что в футболе
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