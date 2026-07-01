Англия сыграет с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 .

В 1/16 финала команда Томаса Тухеля обыграла ДР Конго со счетом 2:1.

В следующем раунде англичане встретятся с Мексикой . Игра пройдет 6 июля на «Ацтеке».