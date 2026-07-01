Англия сыграет с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026
Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
В 1/16 финала команда Томаса Тухеля обыграла ДР Конго со счетом 2:1.
В следующем раунде англичане встретятся с Мексикой. Игра пройдет 6 июля на «Ацтеке».
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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