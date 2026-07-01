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Англия сыграет с Мексикой в 1/8 финала ЧМ-2026

Сборная Англии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026

В 1/16 финала команда Томаса Тухеля обыграла ДР Конго со счетом 2:1. 

В следующем раунде англичане встретятся с Мексикой. Игра пройдет 6 июля на «Ацтеке». 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
logoСборная Англии по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoТомас Тухель
logoСборная ДР Конго по футболу
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Как же все плохо у англичан с вингерами. На "великолепную" игру Рэшфорда и Мадуэке без слез не взглянешь. Благо у них есть гений по имени Харри Кейн
В любом случае спасибо Конго за интригу и борьбу!
Даже после гола не сели в автобус, а регулярно атаковали
Забей Висса в том моменте, и не факт что англичане отыгрались бы уже
Генич: «Комментировать не буду! Буду нести Дичь!»
ОтветDan Boyle
Генич: «Комментировать не буду! Буду нести Дичь!»
И рекламировать скам.
Серьезно (Генич, Шнягин) – это уровень спортивного канала, вещающего на всю Страну? Это обязательно, транслировать на всю страну свою ориентацию? Нескрепно для Матч Тв как-то получается.
Дарящая Радость Конго! Спасибо за турнир. Только будущий обладатель Золотого мяча смог остановить их
Повезло конечно Англии с Кейном, а вот Кейну с Англии нет) топ форвард играет с бревнами
Гениталич почти не спалился, что поставил на ЖК)
Жаль, что сказка Кинг-Конга закончилась...
Отличный конкурентный матч, посмотрю с удовольствием :)
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