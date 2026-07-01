У Кейна 5 голов на ЧМ-2026, сегодня – дубль ДР Конго. Больше Харри на турнире забили лишь Месси и Мбаппе

Кейн забил в 3 из 4 матчей ЧМ-2026.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн сделал дубль во 2-м тайме матча с ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1, второй тайм).

Кейн сравнял счет на 75-й минуте матча, а затем вывел свою команду вперед на 86-й.

Теперь на счету игрока «Баварии» 5 голов на этом чемпионате мира. Ранее Кейн забил в ворота Панамы (2:0) и сделал дубль в матче с Хорватией (4:2). Он не смог забить лишь в матче с Ганой (0:0).

Больше Харри на турнире забили лишь Лионель Месси и Килиан Мбаппе – по 6 мячей.

Всего форвард забил за Англию 13 голов на чемпионатах мира – он является лучшим бомбардиром турнира в истории своей сборной.