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  4. У Кейна 5 голов на ЧМ-2026, сегодня – дубль ДР Конго. Больше Харри на турнире забили лишь Месси и Мбаппе

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У Кейна 5 голов на ЧМ-2026, сегодня – дубль ДР Конго. Больше Харри на турнире забили лишь Месси и Мбаппе
Кейн забил в 3 из 4 матчей ЧМ-2026.

Нападающий сборной Англии Харри Кейн сделал дубль во 2-м тайме матча с ДР Конго в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:1, второй тайм).

Кейн сравнял счет на 75-й минуте матча, а затем вывел свою команду вперед на 86-й.

Теперь на счету игрока «Баварии» 5 голов на этом чемпионате мира. Ранее Кейн забил в ворота Панамы (2:0) и сделал дубль в матче с Хорватией (4:2). Он не смог забить лишь в матче с Ганой (0:0).

Больше Харри на турнире забили лишь Лионель Месси и Килиан Мбаппе – по 6 мячей.

Всего форвард забил за Англию 13 голов на чемпионатах мира – он является лучшим бомбардиром турнира в истории своей сборной.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСборная ДР Конго по футболу
logoБавария
logoЧемпионат мира по футболу
logoХарри Кейн
logoбундеслига Германия
logoСборная Англии по футболу

Комментарии

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Тот один сезон, игроком которого Кейн является, наконец, настал! :))
ОтветСпортс забанил уже 13 моих аккаунтов
Тот один сезон, игроком которого Кейн является, наконец, настал! :))
Никогда такого не было, и вот опять))
Единственный топ в нападении у Англии, Рэшфорд и Мадуэке это полный мрак
ОтветAlexVetoVeto
Единственный топ в нападении у Англии, Рэшфорд и Мадуэке это полный мрак
категорически согласен с вами!
еще и Гордон хорошо вышел.
ОтветAlexVetoVeto
Единственный топ в нападении у Англии, Рэшфорд и Мадуэке это полный мрак
Гордон вышел и за 25 мин. отдал 2 голевые
Даааа все таки топ форвард это вещь, даже когда не идет игра!!!
ОтветVMX1389
Даааа все таки топ форвард это вещь, даже когда не идет игра!!!
Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается!

Вот форвард, вот это настоящий форвард! Бьет он обычно не издалека, как положено нападающему, но очень редко промахивается!
Топовая гонка бомбардиров
В принципе Англия это та же Германия, но с гениальным Кейном. Делает разницу.
Ответkvn9
В принципе Англия это та же Германия, но с гениальным Кейном. Делает разницу.
Справедливости ради хорош был ещё Райс и Белиннгем, но Кеин сделал разницу, согласен
ОтветVMX1389
Справедливости ради хорош был ещё Райс и Белиннгем, но Кеин сделал разницу, согласен
Кейн это 90% разницы, у Германии тоже не сказать, что никто не играл, но Кейна не нашлось. В этом и топ-уровень, класс. Конго тот же Парагвай, поменяй майки, большинство не отличит. Обороняться и терпеть все научились, как и выбегать пару раз в быстрые атаки. У Англии такая же, как у Германии, невразумительная в целом игра по взлому автобуса, почти один в один. И только Кейн и решил, в нужный момент, воспользовавшись даже не моментами, а полушансами.
Кейн ультрахорош конечно, но я бы отметил шикарный выход на замену Гордона и то, что дела пошли в гору когда на фланге появился кто-то кроме загорелых бегунков
Чемпионат личностей! Класс!
ОтветEmkafa
Чемпионат личностей! Класс!
Да, удивительно, что футбол универсализировался в последние годы и команды стали важнее отдельных игроков, а ЧМ чуть ли не рекордный на количество звёзд, которые «в порядке» и делают разницу. Глядишь, улицы снова заполонят детишки в игровых майках с конкретными фамилиями, а не пустыми спинами)
Вот такого игрока немцам и не хватило
Константин *Хайдрэйшн брэйк" Генич уже з....л!!!
Кейн это сила. Кейн это полкоманды.
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