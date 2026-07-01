Экс-вратарь Англии Робинсон о падении Кейна в штрафной ДР Конго: «Железобетонный пенальти, контакт с Мпаси был. Если Англия проиграет, вопросы будут еще долго»

Пол Робинсон о падении Кейна в штрафной ДР Конго: железобетонный пенальти.

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон считает, что после падения Харри Кейна в штрафной ДР Конго должен был быть назначен пенальти.

На 43-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 нападающий «Баварии» открылся под передачу в штрафную, прокинул мяч мимо вратаря Лионеля Мпаси и упал после контакта с руками голкипера . Арбитр из Иордании Адхам Махадме посчитал, что Кейн симулировал, и не назначил пенальти. После ВАР-проверки судья продемонстрировал большой палец и не пошел смотреть повтор самостоятельно.

«Если Англия проиграет, то вопросы будут задавать еще долго, потому что это железобетонный пенальти. Контакт инициировал Харри Кейн, но он был. Он очень умен и опытен, он шел на вратаря. Голкипер совершил [нарушение].

Лионель Мпаси сыграл великолепно. При последнем розыгрыше углового Деклан Райс сделал отличную подачу, Кейн был свободен, и, к сожалению, мяч попал прямо в Мпаси.

Конечно, это разочаровывает, но они не могут позволить этому [счету] сохраняться долго. Они были хороши в атаке, но выглядели уязвимыми в обороне», – сказал Робинсон.