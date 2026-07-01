  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Экс-вратарь Англии Робинсон о падении Кейна в штрафной ДР Конго: «Железобетонный пенальти, контакт с Мпаси был. Если Англия проиграет, вопросы будут еще долго»

0
Экс-вратарь Англии Робинсон о падении Кейна в штрафной ДР Конго: «Железобетонный пенальти, контакт с Мпаси был. Если Англия проиграет, вопросы будут еще долго»
Пол Робинсон о падении Кейна в штрафной ДР Конго: железобетонный пенальти.

Бывший вратарь сборной Англии Пол Робинсон считает, что после падения Харри Кейна в штрафной ДР Конго должен был быть назначен пенальти.

На 43-й минуте матча 1/16 финала ЧМ-2026 нападающий «Баварии» открылся под передачу в штрафную, прокинул мяч мимо вратаря Лионеля Мпаси и упал после контакта с руками голкипера. Арбитр из Иордании Адхам Махадме посчитал, что Кейн симулировал, и не назначил пенальти. После ВАР-проверки судья продемонстрировал большой палец и не пошел смотреть повтор самостоятельно.

«Если Англия проиграет, то вопросы будут задавать еще долго, потому что это железобетонный пенальти. Контакт инициировал Харри Кейн, но он был. Он очень умен и опытен, он шел на вратаря. Голкипер совершил [нарушение].

Лионель Мпаси сыграл великолепно. При последнем розыгрыше углового Деклан Райс сделал отличную подачу, Кейн был свободен, и, к сожалению, мяч попал прямо в Мпаси.

Конечно, это разочаровывает, но они не могут позволить этому [счету] сохраняться долго. Они были хороши в атаке, но выглядели уязвимыми в обороне», – сказал Робинсон.

Верите в честность Алжира против Австрии?36300 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: BBC
logoСборная Англии по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoПол Робинсон
logoЧемпионат мира по футболу
logoХарри Кейн
logoДеклан Райс
logoЛионель Мпаси
Адхам Махадме
видеоповторы
logoсудьи

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
При чём тут пенальти, ребята из Конго элементарно выше классом
Там шнягин у себя в тг канале все «невероятно» разобрал, расходимся , пацаны
Если Англия проиграет, то вопросы еще будут долго к Тухелю и к тому как он отбирал состав на этот турнир)
ОтветПапа Футбола
Если Англия проиграет, то вопросы еще будут долго к Тухелю и к тому как он отбирал состав на этот турнир)
Кого бы не взяли, им забил гол игрок 2 сегунды, а удары отбивал вратарь Гавра
Жёлтая Кейну и пенальти в ворота Англии)) вот так я согласен)
Вопросы к тебе будут всю жизнь за гол хорватов, лимитчик английский))
Они там слепые все? Или прошлое величие замутняет взгляд? Кейн сначала мяч прокинул, ноги вытянул для падения, а потом с ладонью вратаря встретился. Это скорее желтая за симуляцию, чем пенальти
100 процентный нырок
Если Англия проиграет, то это фиаско, братан😅
Что он несёт? Это железобетонная жёлтая!

Да даже, если бы это была ошибка, то она не должна быть решающим фактором, Англия должна побеждать чисто на классе, а пока Конго даже острее местами!
Это железобетонный нырок и желтая кейну. Кейн начал заваливаться как рыбка еще в центре поля
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Кейн сравнял на 76-й – 1:1 с ДР Конго! Смотрите игру плей-офф ЧМ в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’ – идет 2-й тайм
4 минуты назадВидеоСпортс"
Лапорта об Альваресе: «Мы знаем, что он уже давно хочет перейти в «Барселону». Мы сделали предложение с полным уважением к «Атлетико»
5 минут назад
Ассистент Тухеля о 0:1 с ДР Конго после 1-го тайма: «Пропустить быстрый гол от команды с таким стилем – не очень хорошо. Но Англия словно снялась с ручника. Вратарь соперника пока лучший»
19 минут назад
Англия – ДР Конго. 0:1 – Чипенга забил на 7-й минуте! Онлайн-трансляция
31 минуту назадLive
В пользу Англии не назначили пенальти после попадания мяча в руку Садики в штрафной ДР Конго
40 минут назадФото
Кейн упал в штрафной после контакта с руками Мпаси – иорданский судья Махадме показал, что Харри нырнул, и не дал пенальти. Рефери не пошел смотреть повтор после ВАР-проверки
48 минут назадФото
Англия впервые пробила по воротам ДР Конго на 30-й минуте. Мпаси в прыжке парировал удар Беллингема головой
56 минут назад
Пикфорд пропустил в ближний угол после первого же удара в матче с ДР Конго – Чипенга забил Англии на 7-й минуте
сегодня, 19:16
«Бавария» купила Сайбари у ПСВ за 55 млн евро с учетом бонусов. Хавбек присоединится к команде после ЧМ
сегодня, 19:14Фото
ЧМ-2026. 1/16 финала. Англия играет с ДР Конго, Бельгия против Сенегала, США встретятся с Боснией и Герцеговиной
сегодня, 19:06Live
Ко всем новостям
Последние новости
Фигурист Галлямов: «Современный футбол стал однотипным, даже игроки друг от друга почти не отличаются. Раньше была магия с мячом, а теперь простой финт для зрителей уже «вау»
27 минут назад
Гласнер возглавит «Ноттингем Форест»
сегодня, 19:28
«Спартак» продлил контракт с Довбней до 2027-го. Вратарь сыграл один раз за два года
сегодня, 19:10
Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Динамо» Махачкала, «Крылья Советов» проиграли «Соколу» из Второй лиги
сегодня, 18:51
Роналду, Магнус Карлсен и киберспортсмены в проморолике чемпионата EWC
сегодня, 18:35Видео
Отец Фати об уходе вингера из «Барсы»: «Флик ни разу не говорил с Ансу, не было ничего, что изменило бы его решение»
сегодня, 18:28
«Брайтон» покупает 19-летнего Вушковича у «Тоттенхэма» за 46+4 млн фунтов
сегодня, 18:21
«Рубин» подписал защитника костромского «Спартака» Игнатьева. Контракт – до 2029-го
сегодня, 18:10
Морган о сборной Франции: «Не знаю, как кто-то может ее остановить. Они как одна из величайших бразильских команд – абсолютно восхитительны в атаке»
сегодня, 17:58
Виртц стал лучшим игроком матча Германия – Парагвай с оценкой 8.5 по Индексу ГОЛа, Ундав – худший
сегодня, 17:40