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  4. Кейн упал в штрафной после контракта с руками Мпаси – иорданский судья Махадме показал, что Харри нырнул, и не дал пенальти. Рефери не пошел смотреть повтор после ВАР-проверки

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Кейн упал в штрафной после контакта с руками Мпаси – иорданский судья Махадме показал, что Харри нырнул, и не дал пенальти. Рефери не пошел смотреть повтор после ВАР-проверки
Кейн не получил пенальти в матче с ДР Конго.

Форвард сборной Англии Харри Кейн претендовал на пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с ДР Конго (0:1, первый тайм).

На 43-й минуте нападающий «Баварии» открылся под передачу в штрафную, прокинул мяч мимо вратаря Лионеля Мпаси и упал после контакта с руками голкипера.

Арбитр из Иордании Адхам Махадме показал, что Кейн нырнул, и не назначил пенальти. После ВАР-проверки судья продемонстрировал большой палец и не пошел смотреть повтор самостоятельно.

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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Комментарии

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Судья пожалел Кейна, мог еще дать жёлтую за симуляцию)
ОтветПапа Футбола
Судья пожалел Кейна, мог еще дать жёлтую за симуляцию)
не то чтобы мог
он обязан был, как мне кажется
ОтветПапа Футбола
Судья пожалел Кейна, мог еще дать жёлтую за симуляцию)
По сути да. Я хз как народ не видит нырка: очевидно же было,что падать начал рано. На повторе прям хорошо видно
жёлтую симулянту, пусть школу Стерлинга пройдет и получит диплом)
ОтветStreetbor
жёлтую симулянту, пусть школу Стерлинга пройдет и получит диплом)
Это детский сад. Высшие курсы им. А. Соболева-вот это уровень
Ответтрахтенберг месть коней
Это детский сад. Высшие курсы им. А. Соболева-вот это уровень
Вот только написать хотел, что Кейну надо в РПЛ ехать учиться)
У Генича шок что можно нормально судить и не ставить левые пенальти за каждое касание?
ОтветСергей Лепехин
У Генича шок что можно нормально судить и не ставить левые пенальти за каждое касание?
На матчах Зенита такое не практикуется, которые часто коментит Генич.
ОтветСергей Лепехин
У Генича шок что можно нормально судить и не ставить левые пенальти за каждое касание?
Просто он привык комментить матчи краснодара
Кейн очевидно начал падать до касания с руками вратаря. Судья хорош, не ведётся на британских истеричек.
ОтветПокерный Футбол
Кейн очевидно начал падать до касания с руками вратаря. Судья хорош, не ведётся на британских истеричек.
Если хорошенько глянуть повтор, то заваливаться Кейн начал после того, как защитник сыграл в ноги, а не в мяч…
ОтветKudim41
Если хорошенько глянуть повтор, то заваливаться Кейн начал после того, как защитник сыграл в ноги, а не в мяч…
Защитник его толкнул в спину, после этого Кейн начал заваливаться, по устоял
Судья хорош. Не засчитал нырок.
Ребята, ну чистый фол Мпаси. Он же просто снес Кейна аурой
Кейн позорник конечно. В такой ситуации ещё и нырять.
Судья - красавчик!⚽️
Что творит Мпаси. Это нечто!!!
Блестящее решение судьи. Аплодисменты, уважение и назначение на финал.
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