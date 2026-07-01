Кейн не получил пенальти в матче с ДР Конго.

Форвард сборной Англии Харри Кейн претендовал на пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с ДР Конго (0:1, первый тайм).

На 43-й минуте нападающий «Баварии» открылся под передачу в штрафную, прокинул мяч мимо вратаря Лионеля Мпаси и упал после контакта с руками голкипера.

Арбитр из Иордании Адхам Махадме показал, что Кейн нырнул, и не назначил пенальти. После ВАР-проверки судья продемонстрировал большой палец и не пошел смотреть повтор самостоятельно.

Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»