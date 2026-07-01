Кейн упал в штрафной после контакта с руками Мпаси – иорданский судья Махадме показал, что Харри нырнул, и не дал пенальти. Рефери не пошел смотреть повтор после ВАР-проверки
Кейн не получил пенальти в матче с ДР Конго.
Форвард сборной Англии Харри Кейн претендовал на пенальти в матче 1/16 финала ЧМ-2026 с ДР Конго (0:1, первый тайм).
На 43-й минуте нападающий «Баварии» открылся под передачу в штрафную, прокинул мяч мимо вратаря Лионеля Мпаси и упал после контакта с руками голкипера.
Арбитр из Иордании Адхам Махадме показал, что Кейн нырнул, и не назначил пенальти. После ВАР-проверки судья продемонстрировал большой палец и не пошел смотреть повтор самостоятельно.
Фото: скриншоты трансляции «Матч ТВ»
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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: Спортс’‘
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