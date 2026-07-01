Англия впервые пробила по воротам ДР Конго на 30-й минуте. Мпаси в прыжке парировал удар Беллингема головой

Англия впервые пробила по воротам ДР Конго на 30-й минуте.

Сборная Англии долго не могла нанести удар по воротам ДР Конго .

Команды встречаются в 1/16 финала ЧМ-2026 (0:1, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый удар Англия нанесла лишь на 30-й минуте встречи. Джуд Беллингем из пределов штрафной пробил головой после навеса от Деклана Райса , однако голкипер конголезцев Лионель Мпаси парировал его удар, вытянув руку в прыжке.