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Англия впервые пробила по воротам ДР Конго на 30-й минуте. Мпаси в прыжке парировал удар Беллингема головой
Англия впервые пробила по воротам ДР Конго на 30-й минуте.

Сборная Англии долго не могла нанести удар по воротам ДР Конго.

Команды встречаются в 1/16 финала ЧМ-2026 (0:1, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Первый удар Англия нанесла лишь на 30-й минуте встречи. Джуд Беллингем из пределов штрафной пробил головой после навеса от Деклана Райса, однако голкипер конголезцев Лионель Мпаси парировал его удар, вытянув руку в прыжке.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
logoСборная ДР Конго по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoДжуд Беллингем
logoДеклан Райс

Комментарии

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Какая крутая игра
Какой отвратительный Генич
ОтветPeter Parker
Какая крутая игра Какой отвратительный Генич
Бездарь !
Орёт как резаный
ОтветPeter Parker
Какая крутая игра Какой отвратительный Генич
Ставка наверно горит, вот и истерит
У вратаря Конго стальные шары
Но матч прям драйвовый. Приятно такое смотреть.
Создается впечатление, что Мадуэке не прошел в состав Конго, пришлось за Англию играть
Кто-то может объяснить в чем прикол что играет Мадуэке, а голден бой на лавке? Это игроки совершенно разного уровня.
Тухель, дай поиграть Майну!
На воротах Месси!!
Генич давно не был так хорош)
У меня одного ощущение, что к Мудуэке предвзято относятся? Он создал 2 голевых момента, в отличие от Решфорда. Ноги берет игру на себя, обостряет. Но самый худший- Мадуэке. Шок
Кто о чем, а генич о красивых мужчинах стабильно 💅
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