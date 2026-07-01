Англия впервые пробила по воротам ДР Конго на 30-й минуте. Мпаси в прыжке парировал удар Беллингема головой
Англия впервые пробила по воротам ДР Конго на 30-й минуте.
Сборная Англии долго не могла нанести удар по воротам ДР Конго.
Команды встречаются в 1/16 финала ЧМ-2026 (0:1, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Первый удар Англия нанесла лишь на 30-й минуте встречи. Джуд Беллингем из пределов штрафной пробил головой после навеса от Деклана Райса, однако голкипер конголезцев Лионель Мпаси парировал его удар, вытянув руку в прыжке.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: сайт ФИФА
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