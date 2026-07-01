  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Лапорта о желании Альвареса уйти из «Атлетико»: «Барса» ни на кого не давила, Хулиан сам сказал, что хочет играть в большом клубе. У них есть наше предложение»

0
Лапорта о желании Альвареса уйти из «Атлетико»: «Барса» ни на кого не давила, Хулиан сам сказал, что хочет играть в большом клубе. У них есть наше предложение»
Лапорта о заявлении Альвареса: «Барса» ни на кого не давила.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб не просил Хулиана Альвареса делать какие-либо публичные заявления.

Ранее форвард «Атлетико» заявил о желании уйти из клуба: «Мне кажется, что для всех лучшим вариантом будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту». Позже мадридский клуб подал жалобу на «Барселону» в ФИФА и RFEF за переговоры с Альваресом.

«Мы по-прежнему очень уважаем «Атлетико». Слухи были до того, как Хулиан заявил, что хочет играть в большом клубе, «Барса» этого не говорила. Кто-то усмотрел намек на «Барселону», а кто-то нет. Мы ни на кого не давили, игрок сам это сказал.

Этот футболист был в поле зрения «Барсы» до подписания контракта с «Манчестер Сити» и даже раньше. Тогда мы не могли позволить себе его подписать. Мы сделали предложение от клуба клубу. Мы понимаем, что вы не продаете его, потому что его некем заменить. Когда у них появятся альтернативы, если они захотят, и предложение останется в силе, то мы заинтересованы в сделке. Теперь я вижу, что были предприняты определенные действия.

Я не понимаю, какой логикой они руководствуются в данном вопросе. Все руководители «Атлетико» – люди с большим опытом, и я не знаю, к чему ведет их стратегия. У них есть наше предложение, и мы будем рады, если они захотят его принять», – сказал Лапорта.

Верите в честность Алжира против Австрии?36075 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
logoЖоан Лапорта
logoБарселона
logoвозможные трансферы
logoХулиан Альварес
logoЛа Лига
logoАтлетико
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Сити

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Все-таки футболисты не отличаются большим умом. Где была мечта Альвареса, когда он переходил в Атлетико и подписывал долгосрочный контракт? Ему не приходило в голову, что Атлетико все равно не сможет конкурировать с Реалом и Барсой, а он попадет в такую ситуацию?
ОтветCearvm
Все-таки футболисты не отличаются большим умом. Где была мечта Альвареса, когда он переходил в Атлетико и подписывал долгосрочный контракт? Ему не приходило в голову, что Атлетико все равно не сможет конкурировать с Реалом и Барсой, а он попадет в такую ситуацию?
Он хотел сбежать из МС, чтобы играть всегда, а Барса и Реал тогда его не хотели, вот и подписал
"Хулиан сам сказал, что хочет играть в большом клубе"
немножко так макнул автобус
Ответчеловек-муравей человек-физрук
"Хулиан сам сказал, что хочет играть в большом клубе" немножко так макнул автобус
когда лапортыч оттаптывался на месси - что-то ты так не юморил)
Комментарий удален модератором
Ответзаблокированному пользователю
Комментарий удален модератором
Как тебя с таким Ником нк забанили ахаххв
ОтветДядя ТУРА
Как тебя с таким Ником нк забанили ахаххв
теперь никто не узнает какой у него был ник
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Жоан Лапорта: «У «Реала» нет четкого вектора – они нервничают, устраивают нелепые пресс-конференции. У «Барсы» более сплоченная команда»
сегодня, 16:26
Лапорта о работе в «Барсе»: «Этот период был непростым, нам пришлось справиться с экстремальными ситуациями. Мы отражали нападки, преодолели все препятствия и вернулись»
сегодня, 14:55
Рекомендуем
Главные новости
Пикфорд пропустил в ближний угол после первого же удара в матче с ДР Конго – Чипенга забил Англии на 7-й минуте
8 минут назад
«Бавария» купила Сайбари у ПСВ за 55 млн евро с учетом бонусов. Хавбек присоединится к команде после ЧМ
10 минут назадФото
Англия – ДР Конго. 0:1 – Чипенга забил на 7-й минуте! Онлайн-трансляция
16 минут назадLive
Англия пропустила от ДР Конго на 7-й минуте! Смотрите игру плей-офф ЧМ в эфире «Матч ТВ» на ВидеоСпортсе’’
17 минут назадВидеоСпортс"
ЧМ-2026. 1/16 финала. Англия играет с ДР Конго, Бельгия против Сенегала, США встретятся с Боснией и Герцеговиной
23 минуты назадLive
Геннадий Орлов: «Смеюсь над рассуждениями о том, что Россия вышла бы из группы на ЧМ. Играем 30–40 матчей за сезон и еще устаем. Давайте не заниматься лозунгами, а ходить по земле»
35 минут назад
Вендел забил за «Зенит» первым касанием после возвращения – «Махачкале» в товарищеском матче
сегодня, 18:21
Тот самый матч ЧМ, от которого до сих пор мурашки? Пишите о нем на Трибуне и ловите шанс на Кубок мира
сегодня, 18:00Конкурс
Беллингем, Гехи, Уан-Биссака, Райс, Висса, Кейн, Рэшфорд – в составах Англии и ДР Конго на матч 1/16 финала ЧМ
сегодня, 17:50
Канчельскис о вылете Германии с ЧМ: «95% тренеров – «футбольные люди». Есть 5% исключений, которые не играли, но дают результат. Нагельсманн не играл – вот результат»
сегодня, 17:42
Ко всем новостям
Последние новости
«Спартак» продлил контракт с Довбней до 2027-го. Вратарь сыграл один раз за два года
14 минут назад
Дюков о том, что РФС не удалось добиться возвращения России: «Футбол более политизирован, чем любой другой спорт. Политики следят за футболом и оказывают давление»
24 минуты назад
Товарищеские матчи. «Зенит» победил «Динамо» Махачкала, «Крылья Советов» проиграли «Соколу» из Второй лиги
33 минуты назад
Роналду, Магнус Карлсен и киберспортсмены в проморолике чемпионата EWC
49 минут назадВидео
Отец Фати об уходе вингера из «Барсы»: «Флик ни разу не говорил с Ансу, не было ничего, что изменило бы его решение»
56 минут назад
«Брайтон» покупает 19-летнего Вушковича у «Тоттенхэма» за 46+4 млн фунтов
сегодня, 18:21
«Рубин» подписал защитника костромского «Спартака» Игнатьева. Контракт – до 2029-го
сегодня, 18:10
Морган о сборной Франции: «Не знаю, как кто-то может ее остановить. Они как одна из величайших бразильских команд – абсолютно восхитительны в атаке»
сегодня, 17:58
Виртц стал лучшим игроком матча Германия – Парагвай с оценкой 8.5 по Индексу ГОЛа, Ундав – худший
сегодня, 17:40
Льоренте о Ямале: «Ему не нужно особенно помогать – часто лучше отдать ему мяч и отойти. Мы ищем, как будет лучше для Ламина, потому что он делает разницу»
сегодня, 17:36