Лапорта о желании Альвареса уйти из «Атлетико»: «Барса» ни на кого не давила, Хулиан сам сказал, что хочет играть в большом клубе. У них есть наше предложение»

Лапорта о заявлении Альвареса: «Барса» ни на кого не давила.

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что клуб не просил Хулиана Альвареса делать какие-либо публичные заявления.

Ранее форвард «Атлетико» заявил о желании уйти из клуба: «Мне кажется, что для всех лучшим вариантом будет трансфер. Я хочу осуществить свою мечту». Позже мадридский клуб подал жалобу на «Барселону» в ФИФА и RFEF за переговоры с Альваресом.

«Мы по-прежнему очень уважаем «Атлетико ». Слухи были до того, как Хулиан заявил, что хочет играть в большом клубе, «Барса» этого не говорила. Кто-то усмотрел намек на «Барселону», а кто-то нет. Мы ни на кого не давили, игрок сам это сказал.

Этот футболист был в поле зрения «Барсы» до подписания контракта с «Манчестер Сити» и даже раньше. Тогда мы не могли позволить себе его подписать. Мы сделали предложение от клуба клубу. Мы понимаем, что вы не продаете его, потому что его некем заменить. Когда у них появятся альтернативы, если они захотят, и предложение останется в силе, то мы заинтересованы в сделке. Теперь я вижу, что были предприняты определенные действия.

Я не понимаю, какой логикой они руководствуются в данном вопросе. Все руководители «Атлетико» – люди с большим опытом, и я не знаю, к чему ведет их стратегия. У них есть наше предложение, и мы будем рады, если они захотят его принять», – сказал Лапорта.