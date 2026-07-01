Владимир Познер: для меня очевидно, что Месси превосходит Роналду.

Телеведущий и журналист Владимир Познер сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду .

«Я давно слежу за этими футболистами. Роналду никогда не был командным игроком. Он всегда хотел забить сам. Это было то, в чем Роналду всегда уступал Месси. Лионель – это командный футболист. Если Месси увидит, что кто-то из его партнеров расположен в лучшей позиции, он отдаст передачу. Криштиану этого не сделает никогда.

Сегодня это уже совсем не тот Роналду. Возраст есть возраст. С ним ничего не поделаешь. Для меня очевидно, что Месси превосходит Роналду. Возможно, Лионель – это лучший футболист за всю историю футбола. В нем сочетаются индивидуальное мастерство и то самое командное чувство, которого нет у Роналду», – сказал Познер.