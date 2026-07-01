Владимир Познер: «Месси превосходит Роналду. Лионель – лучший футболист в истории, возможно. Он сочетает индивидуальное мастерство и командное чувство, которого нет у Криштиану»
Владимир Познер: для меня очевидно, что Месси превосходит Роналду.
Телеведущий и журналист Владимир Познер сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.
«Я давно слежу за этими футболистами. Роналду никогда не был командным игроком. Он всегда хотел забить сам. Это было то, в чем Роналду всегда уступал Месси. Лионель – это командный футболист. Если Месси увидит, что кто-то из его партнеров расположен в лучшей позиции, он отдаст передачу. Криштиану этого не сделает никогда.
Сегодня это уже совсем не тот Роналду. Возраст есть возраст. С ним ничего не поделаешь. Для меня очевидно, что Месси превосходит Роналду. Возможно, Лионель – это лучший футболист за всю историю футбола. В нем сочетаются индивидуальное мастерство и то самое командное чувство, которого нет у Роналду», – сказал Познер.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
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Тогда ещё Нетцер, Кройфф бегали.
Исходя из увиденного могу сказать, что Месси гений футбола.
Это совершенно ясно.
Самым близким по манере игры и так сказать, к творчеству Месси был покойный Марадона.
Разница в том, что Месси чаще давал спектакли, нежели веоикий земляк.
Как говорил Хорхе Вальдано, "Месси чаще был Марадоной, чем сам Марадона"
Вальдано играл с Диего.
В 1995 году Вальдано говорил.
"Диего создавал магию, лучшего игрока никогда не будет".
Считаю, по своему мнению исторических соперников у Месси нет.
Даже если Аргентина споткнется, а весь мир был бы не прочь ещё одного финала-спора Аргентина-Франция, Месси уже сделал полдела..
Настоящий гений.