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  4. Владимир Познер: «Месси превосходит Роналду. Лионель – лучший футболист в истории, возможно. Он сочетает индивидуальное мастерство и командное чувство, которого нет у Криштиану»

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Владимир Познер: «Месси превосходит Роналду. Лионель – лучший футболист в истории, возможно. Он сочетает индивидуальное мастерство и командное чувство, которого нет у Криштиану»
Владимир Познер: для меня очевидно, что Месси превосходит Роналду.

Телеведущий и журналист Владимир Познер сравнил Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Я давно слежу за этими футболистами. Роналду никогда не был командным игроком. Он всегда хотел забить сам. Это было то, в чем Роналду всегда уступал Месси. Лионель – это командный футболист. Если Месси увидит, что кто-то из его партнеров расположен в лучшей позиции, он отдаст передачу. Криштиану этого не сделает никогда.

Сегодня это уже совсем не тот Роналду. Возраст есть возраст. С ним ничего не поделаешь. Для меня очевидно, что Месси превосходит Роналду. Возможно, Лионель – это лучший футболист за всю историю футбола. В нем сочетаются индивидуальное мастерство и то самое командное чувство, которого нет у Роналду», – сказал Познер. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoСборная Португалии по футболу
logoВладимир Познер
logoКриштиану Роналду
logoИнтер Майами
logoМЛС
logoЛионель Месси
logoСборная Аргентины по футболу
logoСпорт-Экспресс
logoЧемпионат мира по футболу

Комментарии

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Как говорится - Лучше Познер, чем никогдер
Роналду хороший игрок коих были тысячи в истории,но Месси гений.
Ответd@d@d@
Роналду хороший игрок коих были тысячи в истории,но Месси гений.
Таких как Роналду не наберется даже 3. Те же Роналдо, Рональдиньо и прочие яркие и культовые игроки выстреливали, но не держали планку НАСТОЛЬКО долго и стабильно, сколько держал её Роналду. Есть Месси и Роналду, а есть остальные, даже всякие топища типа Иньесты, Модрича, Крооса и т.д.
Ну нельзя не согласиться. Но в то же время зачем футболу один типаж топ-футболиста грубо говоря? Если бы Роналду был во всем аналогичен Месси или превосходил бы его по ассистам, от этого он и потерял бы в своем образе. Что плохого в Роналду, который почти всегда берет инициативу на себя? В этом он по-своему хорош, отличен от других форвардов, имеет свою линию, которая намного чаще приносила результат, чем нет. Для его сокомандников это отчасти плохо, но для спорта, футбола, привлекательности этого вида спорта это точно является плюсом.
Познер просто закрыл этот спор, хотя по факту никакого спора и не было
Даже Познер шарит:)
Почитатели португальского инфлюенсера не знают кто такой познер ихние авторитеты вещают на стриминговых платформах и собирают милостныню через донаты чтобы посетить стадион чемпионата мира в четырех футболках.
Футболом интересуюсь очень давно.
Тогда ещё Нетцер, Кройфф бегали.

Исходя из увиденного могу сказать, что Месси гений футбола.

Это совершенно ясно.
Самым близким по манере игры и так сказать, к творчеству Месси был покойный Марадона.

Разница в том, что Месси чаще давал спектакли, нежели веоикий земляк.
Как говорил Хорхе Вальдано, "Месси чаще был Марадоной, чем сам Марадона"
Вальдано играл с Диего.
В 1995 году Вальдано говорил.
"Диего создавал магию, лучшего игрока никогда не будет".
Считаю, по своему мнению исторических соперников у Месси нет.
Даже если Аргентина споткнется, а весь мир был бы не прочь ещё одного финала-спора Аргентина-Франция, Месси уже сделал полдела..
Настоящий гений.
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