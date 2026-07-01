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  4. Дешам – журналистам после 3:0 со Швецией: «Укажите на какие-нибудь недостатки – не все должно быть радужно, всегда есть над чем работать. Мы не собираемся впадать в эйфорию»

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Дешам – журналистам после 3:0 со Швецией: «Укажите на какие-нибудь недостатки – не все должно быть радужно, всегда есть над чем работать. Мы не собираемся впадать в эйфорию»
Дешам после 3:0 со Швецией: всегда есть над чем работать.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попросил журналистов найти недостатки в игре своей команды после победы над Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0).

«Всегда есть над чем работать. Поле не очень-то способствовало движению мяча, но и мы играли не в полную силу. Продолжайте, укажите на какие-нибудь проблемы, это нормально. Не все должно быть солнечно и радужно.

Мы тоже не собираемся впадать в эйфорию. Мы в 1/8 финала, и это стоит ценить, даже если это кажется логичным и нормальным. Мы должны отдать должное, вернуться с небес на землю на два дня, а затем переключиться [на следующий матч]. У Парагвая другие качества, и мы знаем, чего от них ожидать», – сказал Дешам.

***

Шерки демонстративно проигнорировал Дешама после матча со Швецией 😳

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
logoСборная Швеции по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoДидье Дешам

Комментарии

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"Укажите на какие-нибудь недостатки"

Ну реализация немного подкачала. Могли под десятку вчера шведам накидать
ОтветAleksey Yashin
"Укажите на какие-нибудь недостатки" Ну реализация немного подкачала. Могли под десятку вчера шведам накидать
Максимум 7...
Да ладно скромничать. Не вижу команды, которая могла бы этим афранцузам противопоставить что-нибудь серьезное. Процентов на 80 чемпион уже виден. В верхней части сетки только Испания на что-то способна. В нижней — Аргентина разве что.
Ответprus_3
Да ладно скромничать. Не вижу команды, которая могла бы этим афранцузам противопоставить что-нибудь серьезное. Процентов на 80 чемпион уже виден. В верхней части сетки только Испания на что-то способна. В нижней — Аргентина разве что.
Судя по сетке, у Аргентины на пути к полуфиналу соперников нет. Разве только Колумбия сотворит историю и сумеет удержаться в четвертьфинале, в котором она, судя по увиденному в группе и по соперникам в сетке, точно должна быть.
Бразилия и Англия будут решать...а точнее, Вини и Джуд, будут решать, кто станет соперником аргов в полуфинале.

У французов первым серьезным соперником станет Марокко.
Чудо может случится, между прочим. Для этого нужно немного нефарта и Марокко накажет.

А вот в части сетки с Испанией...
Португалия и Хорватия будут грызться между собой.
И любой из них в одной восьмой может отцепить текущую Испанию.
Вы меня простите, но Баэна и Оярсабль - игроки уровня уже вылетевших команд. Родри сдал. Ямаль не тащер, хотя и может зажечь. Лапорт медленнее Онопко, блин.
Кубарси, Кукурельи и Педри может не хватить.
ОтветМельников Михаил
Судя по сетке, у Аргентины на пути к полуфиналу соперников нет. Разве только Колумбия сотворит историю и сумеет удержаться в четвертьфинале, в котором она, судя по увиденному в группе и по соперникам в сетке, точно должна быть. Бразилия и Англия будут решать...а точнее, Вини и Джуд, будут решать, кто станет соперником аргов в полуфинале. У французов первым серьезным соперником станет Марокко. Чудо может случится, между прочим. Для этого нужно немного нефарта и Марокко накажет. А вот в части сетки с Испанией... Португалия и Хорватия будут грызться между собой. И любой из них в одной восьмой может отцепить текущую Испанию. Вы меня простите, но Баэна и Оярсабль - игроки уровня уже вылетевших команд. Родри сдал. Ямаль не тащер, хотя и может зажечь. Лапорт медленнее Онопко, блин. Кубарси, Кукурельи и Педри может не хватить.
Колумбия сейчас сильнее Германии, Голландии, Португалии и сетка уже не так страшна, ибо сильные команды вылетают!
Голландия забила Швеции 5. Франция - 3.
ОтветArnoNeputevy
Голландия забила Швеции 5. Франция - 3.
Только вот Нидерланды уже дома
ОтветRedmond Reddington
Только вот Нидерланды уже дома
Так и французы скоро поедут
пока просто пугающее впечатление производят французы
подождём команду, которая сможет связать их в центре поля
марокканцы вряд ли с этим справятся, а вот Испания/Португалия вполне способны
Дидье откровенно выпрашивает критику.
ОтветН.Ф.
Дидье откровенно выпрашивает критику.
Мудрый)
ОтветН.Ф.
Дидье откровенно выпрашивает критику.
Не можешь заткнуть критиканов? Тогда возглавь их))))
После матча с Испанией услышите. Например, что Мбаппе стоило больше помогать команде без мяча. А еще, что фланг защиты не справился с Ямалем. С ним вообще мало кто справляется, поэтому не критично. Сделаете работу над ошибками и в следующий раз обязательно выиграете Чемпионат мира, но уже с другим тренером. Удачи, Дидье.
Ответv@mpir
После матча с Испанией услышите. Например, что Мбаппе стоило больше помогать команде без мяча. А еще, что фланг защиты не справился с Ямалем. С ним вообще мало кто справляется, поэтому не критично. Сделаете работу над ошибками и в следующий раз обязательно выиграете Чемпионат мира, но уже с другим тренером. Удачи, Дидье.
Франция и Испания даже не сыграют на этом чм
Ответv@mpir
После матча с Испанией услышите. Например, что Мбаппе стоило больше помогать команде без мяча. А еще, что фланг защиты не справился с Ямалем. С ним вообще мало кто справляется, поэтому не критично. Сделаете работу над ошибками и в следующий раз обязательно выиграете Чемпионат мира, но уже с другим тренером. Удачи, Дидье.
Испания на этом ЧМ вообще не впечатляет, у них куча проблем
Все таки эта Германия или Парагвай опаснее для Франции были никак не пойму, жаль что не увидели битву Германии и Франции, но кто его знает что выкинуть может Парагвай. Хотя реализация Мбаппе конечно это терминатор он намного сильнее Рональду Месси Левандовски Кейна в реализации, его выстрелы пушечные в девятку в доли секунды
Ну, я бы сказал, что ничего не должно быть радужно.
ОтветПылесос
Ну, я бы сказал, что ничего не должно быть радужно.
шалун и проказник)))))
Поставь Шерки с начала матча. И появится куча поводов для критики.
Критикуйте меня, критикуйте! Я ведь скоро ухожу из сборной!
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