Дешам – журналистам после 3:0 со Швецией: «Укажите на какие-нибудь недостатки – не все должно быть радужно, всегда есть над чем работать. Мы не собираемся впадать в эйфорию»
Дешам после 3:0 со Швецией: всегда есть над чем работать.
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам попросил журналистов найти недостатки в игре своей команды после победы над Швецией в 1/16 финала ЧМ-2026 (3:0).
«Всегда есть над чем работать. Поле не очень-то способствовало движению мяча, но и мы играли не в полную силу. Продолжайте, укажите на какие-нибудь проблемы, это нормально. Не все должно быть солнечно и радужно.
Мы тоже не собираемся впадать в эйфорию. Мы в 1/8 финала, и это стоит ценить, даже если это кажется логичным и нормальным. Мы должны отдать должное, вернуться с небес на землю на два дня, а затем переключиться [на следующий матч]. У Парагвая другие качества, и мы знаем, чего от них ожидать», – сказал Дешам.
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Шерки демонстративно проигнорировал Дешама после матча со Швецией 😳
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: RMC Sport
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Ну реализация немного подкачала. Могли под десятку вчера шведам накидать
Бразилия и Англия будут решать...а точнее, Вини и Джуд, будут решать, кто станет соперником аргов в полуфинале.
У французов первым серьезным соперником станет Марокко.
Чудо может случится, между прочим. Для этого нужно немного нефарта и Марокко накажет.
А вот в части сетки с Испанией...
Португалия и Хорватия будут грызться между собой.
И любой из них в одной восьмой может отцепить текущую Испанию.
Вы меня простите, но Баэна и Оярсабль - игроки уровня уже вылетевших команд. Родри сдал. Ямаль не тащер, хотя и может зажечь. Лапорт медленнее Онопко, блин.
Кубарси, Кукурельи и Педри может не хватить.
подождём команду, которая сможет связать их в центре поля
марокканцы вряд ли с этим справятся, а вот Испания/Португалия вполне способны