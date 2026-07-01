Селюк об ужесточении лимита: «За любого паспортиста, который еле попадает по мячу, хотят получить 2-5 млн евро. От этого ни футбол, ни кто-либо еще не выиграет»

Селюк о лимите: за любого паспортиста сейчас хотят получить 2-5 млн евро.

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о том, как ужесточение лимита на легионеров скажется на российской Премьер-лиге.

«Уже сейчас мы видим реакцию на лимит. За любого паспортиста, который еле попадает по мячу, хотят получить 2-5 млн евро. От этого ни футбол, ни кто-либо еще не выиграет. Все более-менее опытные паспортисты соберутся в одной-двух командах и будут сидеть на лавке с огромной зарплатой.

Хотя в ином случае они бы играли за свои клубы, а команда могла бы приобрести иностранца и тогда все прогрессировали бы. Благодаря конкурентной основе появились такие игроки, как Глебов , Кисляк , Батраков », – сказал Селюк.