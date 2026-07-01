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  4. Селюк об ужесточении лимита: «За любого паспортиста, который еле попадает по мячу, хотят получить 2-5 млн евро. От этого ни футбол, ни кто-либо еще не выиграет»

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Селюк об ужесточении лимита: «За любого паспортиста, который еле попадает по мячу, хотят получить 2-5 млн евро. От этого ни футбол, ни кто-либо еще не выиграет»
Селюк о лимите: за любого паспортиста сейчас хотят получить 2-5 млн евро.

Футбольный агент Дмитрий Селюк порассуждал о том, как ужесточение лимита на легионеров скажется на российской Премьер-лиге. 

«Уже сейчас мы видим реакцию на лимит. За любого паспортиста, который еле попадает по мячу, хотят получить 2-5 млн евро. От этого ни футбол, ни кто-либо еще не выиграет. Все более-менее опытные паспортисты соберутся в одной-двух командах и будут сидеть на лавке с огромной зарплатой.

Хотя в ином случае они бы играли за свои клубы, а команда могла бы приобрести иностранца и тогда все прогрессировали бы. Благодаря конкурентной основе появились такие игроки, как Глебов, Кисляк, Батраков», – сказал Селюк. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Metaratings
logoпремьер-лига Россия
logoДмитрий Селюк
лимит на легионеров
logoМатвей Кисляк
logoАлексей Батраков
logoКирилл Глебов
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoденьги

Комментарии

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как многие эксперты, так называемые, этого не понимают.... или проще плясать под чужую дудку?!
Торговец чёрным деревом возмущён😎
Отменили бы лимит, то Селюк бы в каждый клуб РПЛ не по одному Гогуа привез
Не Селюку это говорить
Так растите больше молодежи, какие вопросы?
Паспортисты выиграют
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