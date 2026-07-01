Джордж Веа: «Ямаля нельзя сравнивать с Мбаппе – все знают, что Килиан намного лучше. Он феномен, а Ламин только растет»
Джордж Веа: Мбаппе намного лучше Ямаля, их нельзя сравнивать.
Обладатель «Золотого мяча»-1995 Джордж Веа считает, что Ламина Ямаля пока нельзя сравнивать с Килианом Мбаппе.
Нападающий сборной Франции сделал дубль в матче со Швецией в 1/16 финала чемпионата мира-2026 (3:0). Всего на его счету 6 забитых мячей и 2 результативных паса на этом турнире.
«Он феномен. Он действительно очень хороший игрок и очень хороший бомбардир. Ламин Ямаль – молодой парень, и его не стоит сравнивать с Килианом Мбаппе. Мбаппе – феномен, а Ямаль только растет.
Я надеюсь, что Ламин Ямаль продолжит прогрессировать в своей карьере, но его нельзя сравнивать с Мбаппе. Все знают, что Мбаппе намного лучше», – сказал Веа в эфире El Chiringuito.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
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