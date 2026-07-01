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  4. Джордж Веа: «Ямаля нельзя сравнивать с Мбаппе – все знают, что Килиан намного лучше. Он феномен, а Ламин только растет»

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Джордж Веа: «Ямаля нельзя сравнивать с Мбаппе – все знают, что Килиан намного лучше. Он феномен, а Ламин только растет»
Джордж Веа: Мбаппе намного лучше Ямаля, их нельзя сравнивать.

Обладатель «Золотого мяча»-1995 Джордж Веа считает, что Ламина Ямаля пока нельзя сравнивать с Килианом Мбаппе.

Нападающий сборной Франции сделал дубль в матче со Швецией в 1/16 финала чемпионата мира-2026 (3:0). Всего на его счету 6 забитых мячей и 2 результативных паса на этом турнире.

«Он феномен. Он действительно очень хороший игрок и очень хороший бомбардир. Ламин Ямаль – молодой парень, и его не стоит сравнивать с Килианом Мбаппе. Мбаппе – феномен, а Ямаль только растет. 

Я надеюсь, что Ламин Ямаль продолжит прогрессировать в своей карьере, но его нельзя сравнивать с Мбаппе. Все знают, что Мбаппе намного лучше», – сказал Веа в эфире El Chiringuito.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: RMC Sport
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
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Комментарии

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у Ямаль лучше дриблинг, больше созданых моментов, больше ассистов, по средней оценке за матч он лучше Мбаппе. Преимущество француза только в забитых голах, но тут и команда играет на его голы
Лучший игрок ла лиги сезона 2025/26 видимо в испании ничего не понимают, нужно было грозе Осасун вручать.
А в чем его феномен, если ПСЖ без него только сильнее стал?
Ответpeople people
А в чем его феномен, если ПСЖ без него только сильнее стал?
ПСЖ и без Месси и Неймара сильнее стал. Причём здесь это вообще?
Смотреть надо на игру Мбаппе. Сборную Франции Мбаппе тащит третий ЧМ подряд.
Ответlaudrup
ПСЖ и без Месси и Неймара сильнее стал. Причём здесь это вообще? Смотреть надо на игру Мбаппе. Сборную Франции Мбаппе тащит третий ЧМ подряд.
Именно клубный футбол на данный момент является высшей точкой развития, а не сборные. Тем более Франция уже который турнир имеет состав на голову превосходящий всех
Собрание барселонских дурачков на этой ветке откпыто:)
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