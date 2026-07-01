Каманцев о том, что в России не будут наказывать игроков, прикрывающих рот: «У нас проблема расизма в целом неактуальна. Есть опасения, что это правило может создать почву для провокаций»

В РФС объяснили, почему не будут наказывать игроков, прикрывающих рот.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил решение не вводить в России правило о наказании игроков, прикрывающих рот.

«В России проблема расизма в целом неактуальна — мы одно из самых многонациональных государств мира. У нас футболисты привыкли прикрывать рот не для того, чтобы скрыть оскорбление по расовому признаку, а просто, чтобы не было видно, о чем они говорят. Поэтому к внедрению этого правила в России мы относимся с осторожностью.

Есть опасения, что в нашем случае оно может послужить не борьбе с расизмом, но создать почву для провокаций. Например, жалоб от игроков соперника, на которые судьи будут обязаны реагировать. Таких ситуаций хотелось бы избежать, тем более что случаи проявления расизма и ксенофобии в нашем футболе единичны. Все остальные инструменты по борьбе с этими явлениями РФС успешно применяются.

Думаю, что в ближайший год мы изучим опыт других стран и лиг, где тоже наверняка понадобится какое-то время, чтобы выработалась адекватная практика применения этой директивы. И после этого сможем в случае необходимости вернуться к этому вопросу и либо также внедрить правило, либо оставить все как есть», – сказал Каманцев.

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