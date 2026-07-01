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  4. Каманцев о том, что в России не будут наказывать игроков, прикрывающих рот: «У нас проблема расизма в целом неактуальна. Есть опасения, что это правило может создать почву для провокаций»

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Каманцев о том, что в России не будут наказывать игроков, прикрывающих рот: «У нас проблема расизма в целом неактуальна. Есть опасения, что это правило может создать почву для провокаций»
В РФС объяснили, почему не будут наказывать игроков, прикрывающих рот.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев объяснил решение не вводить в России правило о наказании игроков, прикрывающих рот. 

«В России проблема расизма в целом неактуальна — мы одно из самых многонациональных государств мира. У нас футболисты привыкли прикрывать рот не для того, чтобы скрыть оскорбление по расовому признаку, а просто, чтобы не было видно, о чем они говорят. Поэтому к внедрению этого правила в России мы относимся с осторожностью.

Есть опасения, что в нашем случае оно может послужить не борьбе с расизмом, но создать почву для провокаций. Например, жалоб от игроков соперника, на которые судьи будут обязаны реагировать. Таких ситуаций хотелось бы избежать, тем более что случаи проявления расизма и ксенофобии в нашем футболе единичны. Все остальные инструменты по борьбе с этими явлениями РФС успешно применяются.

Думаю, что в ближайший год мы изучим опыт других стран и лиг, где тоже наверняка понадобится какое-то время, чтобы выработалась адекватная практика применения этой директивы. И после этого сможем в случае необходимости вернуться к этому вопросу и либо также внедрить правило, либо оставить все как есть», – сказал Каманцев.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Павел Каманцев
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дискриминация
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Комментарии

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А оскорбления бывают только на расисткой основе у этого типа, и конечно только у нас многонациональное государство, а на Западе одна нация-русофобы.
Т.е. если упомянут про твою мать (как, по-видимому, было с Зиданом), то это вполне себе ничего?
Ответkowadu2
Т.е. если упомянут про твою мать (как, по-видимому, было с Зиданом), то это вполне себе ничего?
Я не уверен, что наши футболисты оскорбляют по этому основанию. У наших проще водолазом назвать кого-то, как делал тот же Данни, но про мам не помню прецедентов.
Ему бы на спортс зайти почитать этих неактуальных расистов
а в чем прикол когда закрывают рот?
Ответdalmolchun
а в чем прикол когда закрывают рот?
Так Кордоба может больше плакать, что его опять, якобы, обозвали
ОтветКамбоджа Иванов
Так Кордоба может больше плакать, что его опять, якобы, обозвали
типа расизм?
У нас дети на спектакле дядю Тома выкупили.Какой расизм?
Вопроса о расизме не было, был вопрос о том, что игроки прикрывают рот рукой, когда обмениваются репликами.
Он приплетает расизм.
Может быть, условный Мелкадзе, делится с Батраковым информацией, на какой заправке есть бензин?
ОтветNathaniel York
Вопроса о расизме не было, был вопрос о том, что игроки прикрывают рот рукой, когда обмениваются репликами. Он приплетает расизм. Может быть, условный Мелкадзе, делится с Батраковым информацией, на какой заправке есть бензин?
Про бензин это мощно.
расизм это природный защитный механизм от чужаков
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