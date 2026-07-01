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  4. Патрис Эвра: «Россия всегда мне нравилась. Русские – такие же сумасшедшие, как я, а всегда веселые. У нас много общего»

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Патрис Эвра: «Россия всегда мне нравилась. Русские – такие же сумасшедшие, как я, а всегда веселые. У нас много общего»
Патрис Эвра: Россия всегда мне нравилась.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал о своем отношении к России.

«Россия всегда мне нравилась. Финал Лиги чемпионов в 2008 году с «Манчестер Юнайтед», чемпионат мира 2018 года, когда Франция стала победителем турнира, – это в памяти навсегда. У меня есть друзья в вашей стране, чему я очень рад.

Хотел бы я приехать в Россию? Я не был в этой стране с 2018 года. Что произойдет в будущем – мы не знаем, но все возможно.

Мне очень нравится энергетика русских людей – они такие же сумасшедшие, как я, а также всегда веселые. У нас однозначно много общего», – сказал Эвра. 

Эвра спел на русском языке песню Шатунова «Седая ночь» в шапке-ушанке: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «РБ Спорт»
logoПатрис Эвра
logoСборная Франции по футболу
logoпремьер-лига Россия

Комментарии

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Наш Слон 🐘
Движуху любит, получается..))
ОтветМаксим Кутузов
Движуху любит, получается..))
а ты че? не любишь движухи?
"а также всегда веселые"

Ну в предмет Эвра пока погружен не полностью. "Русский - значит грустный")
Он просто в метро не катался. Там персонажи балабанова
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