Патрис Эвра: «Россия всегда мне нравилась. Русские – такие же сумасшедшие, как я, а всегда веселые. У нас много общего»

Патрис Эвра: Россия всегда мне нравилась.

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Франции Патрис Эвра рассказал о своем отношении к России.

«Россия всегда мне нравилась. Финал Лиги чемпионов в 2008 году с «Манчестер Юнайтед», чемпионат мира 2018 года, когда Франция стала победителем турнира, – это в памяти навсегда. У меня есть друзья в вашей стране, чему я очень рад.

Хотел бы я приехать в Россию? Я не был в этой стране с 2018 года. Что произойдет в будущем – мы не знаем, но все возможно.

Мне очень нравится энергетика русских людей – они такие же сумасшедшие, как я, а также всегда веселые. У нас однозначно много общего», – сказал Эвра.

Эвра спел на русском языке песню Шатунова «Седая ночь» в шапке-ушанке: «Бодрствую в понедельник с этим русским хулиганом»