Ламин Ямаль: «Думаю, что выиграю этот чемпионат мира. Я думаю так с началом любого турнира»
Ямаль: я думаю, что выиграю этот чемпионат мира.
Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль считает, что завоюет золото ЧМ-2026.
– Ты больше увлечен идей победы на чемпионате мира, чем в Лиге чемпионов?
– Нет. Когда начинается [любой] турнир, я думаю, что выиграю его. Именно это я сейчас держу в голове.
Я думаю, что выиграю чемпионат мира, – заявил Ямаль.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: COPE
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Заголовок: «Я выиграю этот чемпионат. Я думаю так с началом любого турнира»
Текст: «Я ДУМАЮ, что выиграю чемпионат мира»
И совсем смысл слов Ямаля меняется, не так ли ?)
> Я ДУМАЮ, что выиграю чемпионат мира
В первом случае типа не думает?
Во втором случае это выглядит абсолютно иначе: у Ямаля есть цель, он о ней думает и на пути к ней )
Существенная разница, не находите ?)
Да, бразильцы не впечатлили, но это не важно.
И после его слов на 99% можно утверждать, что испанцы пролетят мимо титула.
Отказано!