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  4. Ламин Ямаль: «Думаю, что выиграю этот чемпионат мира. Я думаю так с началом любого турнира»

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Ламин Ямаль: «Думаю, что выиграю этот чемпионат мира. Я думаю так с началом любого турнира»
Ямаль: я думаю, что выиграю этот чемпионат мира.

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль считает, что завоюет золото ЧМ-2026.

– Ты больше увлечен идей победы на чемпионате мира, чем в Лиге чемпионов?

– Нет. Когда начинается [любой] турнир, я думаю, что выиграю его. Именно это я сейчас держу в голове.

Я думаю, что выиграю чемпионат мира, – заявил Ямаль.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: COPE
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Комментарии

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Ты и ЛЧ выиграл в марте 😃
ОтветCHELSEA_2008
Ты и ЛЧ выиграл в марте 😃
Это как раз про челси, после того матча в группе, еще и бразильского бегунка, как его там звать, сорри забыл, обьявили супер звездой...
Спортс, вы умеете делать кликбейтные заголовки )

Заголовок: «Я выиграю этот чемпионат. Я думаю так с началом любого турнира»
Текст: «Я ДУМАЮ, что выиграю чемпионат мира»

И совсем смысл слов Ямаля меняется, не так ли ?)
ОтветКирилл
Спортс, вы умеете делать кликбейтные заголовки ) Заголовок: «Я выиграю этот чемпионат. Я думаю так с началом любого турнира» Текст: «Я ДУМАЮ, что выиграю чемпионат мира» И совсем смысл слов Ямаля меняется, не так ли ?)
> Я выиграю этот чемпионат.

> Я ДУМАЮ, что выиграю чемпионат мира

В первом случае типа не думает?
ОтветКамбоджа Иванов
> Я выиграю этот чемпионат. > Я ДУМАЮ, что выиграю чемпионат мира В первом случае типа не думает?
В первом случае это выглядит как утверждение и показывает что Ямаль как будто бы «слишком самоуверен», «зазнался», «поймал звездную болезнь» и тд )
Во втором случае это выглядит абсолютно иначе: у Ямаля есть цель, он о ней думает и на пути к ней )

Существенная разница, не находите ?)
Было бы странно думать иначе если ты действующий чемпион Европы. Вот есть тут люди, которые думают что Бразилия выиграет ЧМ. Это странно. А для Испании это норма думать о победе на турнире
ОтветИван Никулин_1116720319
Было бы странно думать иначе если ты действующий чемпион Европы. Вот есть тут люди, которые думают что Бразилия выиграет ЧМ. Это странно. А для Испании это норма думать о победе на турнире
Есть группа стран, которая может выиграть этот турнир при любом составе. И Испания, и Бразилия входят в их число.
Да, бразильцы не впечатлили, но это не важно.
Один выиграет?
Ответfussballer
Один выиграет?
Он может сказать, мол, слишком я мал для этого.
И после его слов на 99% можно утверждать, что испанцы пролетят мимо титула.
Люди, которые говорят о звездной болезни и "лучше бы промолчал": игрок сборной Испании и "Барселоны" априори должен думать и настраиваться только на победу в любом турнире. Это он и озвучил.
ОтветDeclanator
Люди, которые говорят о звездной болезни и "лучше бы промолчал": игрок сборной Испании и "Барселоны" априори должен думать и настраиваться только на победу в любом турнире. Это он и озвучил.
Барселоны, которая 10 лет в ЛЧ не побеждает?
ОтветDeclanator
Люди, которые говорят о звездной болезни и "лучше бы промолчал": игрок сборной Испании и "Барселоны" априори должен думать и настраиваться только на победу в любом турнире. Это он и озвучил.
Всё правильно вы написали. Только Ламин Ямаль это не озвучивать должен, а воплощать. Когда рядом есть такие партнёры как Микель Оярсабаль и другие, шансы на победу будут хорошие.
Нет
Отказано!
У нас один игрок сборной Узбекистана открыто заявил, что цель на ЧМ была просто поиграть с Роналду, Хамесом и ко. Ну и все на этом. Не забить гол, не обыграть хотя бы ДР Конго. И получил заслуженный хейт. У Ламина правильные спортивные установки и так должно быть у любого профессионала. Максималистские требования чтобы по итогу оказаться где-то одну-две ступени ниже
Ямаль - это Конор Макгрегор в мире футбола.😆😆😆
то что он думает уже хорошо
Испанию вычеркиваем
Ответevgen123
Испанию вычеркиваем
Оставляем только Ямаля
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