Ламин Ямаль: «Думаю, что выиграю этот чемпионат мира. Я думаю так с началом любого турнира»

Ямаль: я думаю, что выиграю этот чемпионат мира.

Вингер сборной Испании и «Барселоны» Ламин Ямаль считает, что завоюет золото ЧМ-2026 .

– Ты больше увлечен идей победы на чемпионате мира, чем в Лиге чемпионов?

– Нет. Когда начинается [любой] турнир, я думаю, что выиграю его. Именно это я сейчас держу в голове.

Я думаю, что выиграю чемпионат мира, – заявил Ямаль.