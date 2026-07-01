Дюков о российских клубах в еврокубках: «Сначала нужно вернуться. Интуиция подсказывает, что мы будем выглядеть очень даже достойно»
Дюков о возвращении российских клубов: думаю, мы будем выглядеть достойно.
Президент РФС Александр Дюков порассуждал о том, как могли бы выступить российские клубы в еврокубках в случае их допуска.
«Сначала нужно вернуться. Будем радоваться сначала самому факту возвращения.
Что касается конкурентоспособности наших команд, сейчас мы можем только гадать. Но мне интуиция подсказывает, что мы будем выглядеть очень даже достойно. Периодически наши клубы проводят товарищеские матчи с клубами из других стран. Может быть, они не относятся к топ-клубам, но по крайней мере им противостоят достаточно серьезные оппоненты, и наши команды выглядят очень даже достойно», – сказал Дюков.
***
Талалаев пришел к Смолову на подкаст: топ-клуб «Балтика», мечта о Лиге чемпионов, работа с сыном и Слуцкий
Верите в честность Алжира против Австрии?35138 голосов
Да!
Нет!
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
2023 г - скоро, когда они все замёрзнут, приползут на коленях
2024 г - ну олимпиаду гейскую свою проведут, и попросят вернуться к зимней олимпиаде
2025 г - ещё чуть подождите
2026 г - сначала нужно вернуться. Факт возвращения будет нас очень радовать. Хотя бы в нейтральном статусе.
А если по теме, то "Зенит" даже Лигу конференций вряд ли выиграет в первый сезон после возвращения наших клубов.
- Какие ваши аргументы?
- Интуиция
Пока мы изучали дно российского футбола все уже так далеко ускакали, что дай бог, когда вернёмся у нас в принципе кто-то сможет даже в турнирах типо ЛЕ и ЛК что-то показать