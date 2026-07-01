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  4. Дюков о российских клубах в еврокубках: «Сначала нужно вернуться. Интуиция подсказывает, что мы будем выглядеть очень даже достойно»

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Дюков о российских клубах в еврокубках: «Сначала нужно вернуться. Интуиция подсказывает, что мы будем выглядеть очень даже достойно»
Дюков о возвращении российских клубов: думаю, мы будем выглядеть достойно.

Президент РФС Александр Дюков порассуждал о том, как могли бы выступить российские клубы в еврокубках в случае их допуска. 

 «Сначала нужно вернуться. Будем радоваться сначала самому факту возвращения.

Что касается конкурентоспособности наших команд, сейчас мы можем только гадать. Но мне интуиция подсказывает, что мы будем выглядеть очень даже достойно. Периодически наши клубы проводят товарищеские матчи с клубами из других стран. Может быть, они не относятся к топ-клубам, но по крайней мере им противостоят достаточно серьезные оппоненты, и наши команды выглядят очень даже достойно», – сказал Дюков. 

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
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Комментарии

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Понятно. Повестка дня. Раз в месяц говорить о "возвращении". Сейчас Журова вылезет, Милонов, и прочие, с похожими заявлениями.
ОтветNathaniel York
Понятно. Повестка дня. Раз в месяц говорить о "возвращении". Сейчас Журова вылезет, Милонов, и прочие, с похожими заявлениями.
И чтобы они не напутали ничего. Решили делать это именно первого числа каждого месяца
ОтветNathaniel York
Понятно. Повестка дня. Раз в месяц говорить о "возвращении". Сейчас Журова вылезет, Милонов, и прочие, с похожими заявлениями.
2022 г - вернемся через месяц
2023 г - скоро, когда они все замёрзнут, приползут на коленях
2024 г - ну олимпиаду гейскую свою проведут, и попросят вернуться к зимней олимпиаде
2025 г - ещё чуть подождите
2026 г - сначала нужно вернуться. Факт возвращения будет нас очень радовать. Хотя бы в нейтральном статусе.
Обманывает Дюкова интуиция. Причём сильно!
ОтветEvgen Vynokurov
Обманывает Дюкова интуиция. Причём сильно!
Не обманывает, а вводит в заблуждение)))))
Ответviktorpavlov70
Не обманывает, а вводит в заблуждение)))))
Так давайте не раскачивайте тут !
По уровню оптимизма с Дюковым соперничает только Роскосмос, рисуя красивые планы освоения Луны и создания там баз лет через 5
ОтветЕбздрогыч
По уровню оптимизма с Дюковым соперничает только Роскосмос, рисуя красивые планы освоения Луны и создания там баз лет через 5
Выкупят какой-нибудь остров на крупном водоеме России, назовут его Луной, возведут там турбазу - и вот вам освоение бюджета. Профит.
А если по теме, то "Зенит" даже Лигу конференций вряд ли выиграет в первый сезон после возвращения наших клубов.
ОтветЕбздрогыч
По уровню оптимизма с Дюковым соперничает только Роскосмос, рисуя красивые планы освоения Луны и создания там баз лет через 5
Да уже после твоего первого посыла про Будучность и Работнички все поняли, что ты с Дюковым не согласен.
Мы туда не вернёмся ближайшие лет 10 точно. Даже если завтра конфликт встанет на паузу, то мы встретим огромное сопротивление европейских стран в футболе, с нами просто будут отказыватсья играть и будут требовать вывода войск, репараций, признания чего-либо, гарантий ненападения и тд. Уже давно ясно, что прошлую жизнь стоит забыть.
Ответalexander2260678
Мы туда не вернёмся ближайшие лет 10 точно. Даже если завтра конфликт встанет на паузу, то мы встретим огромное сопротивление европейских стран в футболе, с нами просто будут отказыватсья играть и будут требовать вывода войск, репараций, признания чего-либо, гарантий ненападения и тд. Уже давно ясно, что прошлую жизнь стоит забыть.
Вернемся точно раньше. Причина отстранения уже хреново выглядит, говорит и двигается с трудом. А как только эта причина уйдет по естественным или не очень причинам, люди быстро договорятся. Да, условные Прибалтика и Польша могут повозмущаться для вида, но остальным европейцам Россия - выгодный экономический партнер. Да и нам Европа куда выгоднее для сотрудничества чем тот же Китай. Деньги решают все в политике когда нет безумных фанатиков. Так что ждем и надеемся
Ответalexander2260678
Мы туда не вернёмся ближайшие лет 10 точно. Даже если завтра конфликт встанет на паузу, то мы встретим огромное сопротивление европейских стран в футболе, с нами просто будут отказыватсья играть и будут требовать вывода войск, репараций, признания чего-либо, гарантий ненападения и тд. Уже давно ясно, что прошлую жизнь стоит забыть.
Не стоит переоценивать принципиальность европейских трудящихся масс. Завтра элиты щёлкнут тумблером пропаганды в другую сторону и эти массы начнут проклинать желто-синих нахлебников.
Мы это кто - зенит?
ОтветLiver0910
Мы это кто - зенит?
Российские клубы
Конечно, достойно. Там же придется начинать со 2 раунда Лиги конференций. Вот чемпион в групповой этап ЛЧ навряд ли пройдёт
Наконец-то адекватный чиноаник
- Какие ваши аргументы?
- Интуиция
Как же хорошо чиновникам, что РФ исключили отовсюду - можно спокойно отчитываться населению об успехах
Что ты там шуметь собрался? Мы сейчас в рейтинге болтаемся между Болгарией и Исландией. То есть в финальный турнир придётся попадать с низов. Очередной популизм
5 й год варимся в собственном соку и стали лучше? Слабенькая у вас интуиция товарищ Дюков. Футбол сейчас это статистика, а наши клубы не бегают и не пресингуют на каждом участке поля.
Пока мы изучали дно российского футбола все уже так далеко ускакали, что дай бог, когда вернёмся у нас в принципе кто-то сможет даже в турнирах типо ЛЕ и ЛК что-то показать
ОтветAlexey Demidov_1116610083
5 й год варимся в собственном соку и стали лучше? Слабенькая у вас интуиция товарищ Дюков. Футбол сейчас это статистика, а наши клубы не бегают и не пресингуют на каждом участке поля. Пока мы изучали дно российского футбола все уже так далеко ускакали, что дай бог, когда вернёмся у нас в принципе кто-то сможет даже в турнирах типо ЛЕ и ЛК что-то показать
Что ж тогда в товарняках клубы из плей-офф ЛК громят?
ОтветРостовский
Что ж тогда в товарняках клубы из плей-офф ЛК громят?
ты меня преследуешь? иди на выборы за ЕР голосуй, у тебя же все отлично
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