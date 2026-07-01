У Муслеры был жар перед матчем с Испанией, рассказал Бьелса: «Впервые игрок попросил о замене из-за ошибки. Он предпочел прекратить игру, потому что у команды были шансы»

Бьелса о Муслере: игрок попросил о замене, потеряв боевой дух из-за ошибки.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса рассказал, что накануне матча с Испанией (0:1) у Фернандо Муслеры была температура 38°C, но он был в состоянии выйти на игру.

Ранее тренер заявил , что уругвайский вратарь попросил заменить его в перерыве матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

На 42-й минуте Муслера пропустил гол от вингера испанской сборной Алекса Баэны, после удара которого голкипер не удержал мяч в руках.

«Со мной никогда не случалось, чтобы игрок просил заменить его из-за того, что допущенная им ошибка повлияла на его боевой дух.

Муслера сказал мне, что он был настолько потрясен своей ошибкой, что предпочел прекратить игру, потому что у команды были шансы на победу, а он был не в лучшей форме, чтобы играть во втором тайме, когда у нас еще были возможности», – заявил Бьелса .