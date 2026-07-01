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  4. У Муслеры был жар перед матчем с Испанией, рассказал Бьелса: «Впервые игрок попросил о замене из-за ошибки. Он предпочел прекратить игру, потому что у команды были шансы»

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У Муслеры был жар перед матчем с Испанией, рассказал Бьелса: «Впервые игрок попросил о замене из-за ошибки. Он предпочел прекратить игру, потому что у команды были шансы»
Бьелса о Муслере: игрок попросил о замене, потеряв боевой дух из-за ошибки.

Главный тренер сборной Уругвая Марсело Бьелса рассказал, что накануне матча с Испанией (0:1) у Фернандо Муслеры была температура 38°C, но он был в состоянии выйти на игру.

Ранее тренер заявил, что уругвайский вратарь попросил заменить его в перерыве матча 3-го тура группового этапа ЧМ-2026.

На 42-й минуте Муслера пропустил гол от вингера испанской сборной Алекса Баэны, после удара которого голкипер не удержал мяч в руках.

«Со мной никогда не случалось, чтобы игрок просил заменить его из-за того, что допущенная им ошибка повлияла на его боевой дух.

Муслера сказал мне, что он был настолько потрясен своей ошибкой, что предпочел прекратить игру, потому что у команды были шансы на победу, а он был не в лучшей форме, чтобы играть во втором тайме, когда у нас еще были возможности», – заявил Бьелса.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoСборная Уругвая по футболу
logoФернандо Муслера
logoЧемпионат мира по футболу
logoМарсело Бьелса
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logoСборная Испании по футболу

Комментарии

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Если у него температура зачем его ставить тогда??? Вот реально, деду 70 лет у него прозвище «безумец» и оно оправдано(прозвище).
ОтветMark Anisimov
Если у него температура зачем его ставить тогда??? Вот реально, деду 70 лет у него прозвище «безумец» и оно оправдано(прозвище).
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Ответalexander2260678
Комментарий скрыт
На чемпионатах мира играют в тех состояниях, которых ты описал?
Где самоотдача и психологическая нагрузка на 400%?
Тем более в решающих матчах.
Бред не неси!
И откуда вообще взялось убеждение про его нынешний уровень? Какой бы уровень не был ставить его в условиях температуры и файлов предыдущих это бред
А зачем ты, идиот, его в принципе сделал основным? Не говоря уже об игре с температурой после ошибок в предыдущих матчах?
ОтветВратарский угол
А зачем ты, идиот, его в принципе сделал основным? Не говоря уже об игре с температурой после ошибок в предыдущих матчах?
Видимо это не только тренерское решение, но ещё и некоторые игроки ему больше доверяют. Да и вообще на этом чемпионате тренеры многих команд не обращают внимания на возраст и всё больше делают ставку на игроков которым за 30
Убрал основного кипера прямо перед стартом чм, заменив на ветерана-привозилу, не взял Суареса хотя бы в статусе запасного, когда в сборной самая слабая линия как раз в нападении, что же могло пойти не так? Ну просто гений самодурства.
ОтветRoy Makaay
Убрал основного кипера прямо перед стартом чм, заменив на ветерана-привозилу, не взял Суареса хотя бы в статусе запасного, когда в сборной самая слабая линия как раз в нападении, что же могло пойти не так? Ну просто гений самодурства.
Суарес закончил в сборной сам
ОтветBooligan
Суарес закончил в сборной сам
Он намекал, что готов вернуться в сборную. Думаю, если бы его вызвали, не стал бы отказываться.
Бьелса под старость лет совсем с катушек слетел. Зачем было делать основным вратарем престарелого и посредственного Муслеру, когда есть более надёжный Рочет
Зачем ты вообще вызвал чувака который уже закончил? И ладно там Нойера вызвали немцы, он хотя бы ещё выручает иногда помимо привозов, но Муслера то уже в Турции в последние годы там не выручал,а только привозил. А ты мало того что вызвал его(хрен с ним с вызовом, как дядька в раздевалке имеет место быть), но ещё и основным в раму поставил.
Бьелса олицетворение фразы - горе от ума.
безумный Бьелса сам себя закапывает, выдавая такую информацию. Ты ставишь в решающий матч нездорового игрока у которого итак уже были ошибки на турнире. Безумец!
Как вообще можно играть с температурой 38? Тут сам муслера долден был сказать, что он в ауте и играть не может. На хер рисковать здоровьем и результатом команды в такой ситуации? Так что муслера здесь больший дебил, чем Бьелса
Лучше бы Муслера попросил замену при формировании заявки на ЧМ.
Муслера всегда был слабым вратарем, а уж с возрастом еще хуже стал. Зачем его сделали основным? Ок, может он душа коллектива, пусть будет 3 киперов, со скамейки поддерживает команду..
но ты его выпустил, тем самым взяв на себя ответственность. Поэтому теперь это не более, чем отмазка.
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