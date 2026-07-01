Петров о паузах на водопой: «Пусть фанаты сначала побегают под солнцем в 30-градусную жару и потом пусть не жалуются. В РПЛ и по 5 минут можно было бы сделать»

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о паузах на водопой на ЧМ-2026.
В середине каждого тайма на чемпионате мира главный арбитр останавливает игру для перерыва на водопой, который длится три минуты.
– Много болельщиков жалуются на перерыв на водопой на ЧМ. Тебе как это нововведение?
– Пусть они сначала побегают под солнцем в тридцатиградусную жару и потом пусть не жалуются.
– Ты бы хотел такой перерыв на три минуты в середине каждого тайма в РПЛ?
– Конечно. Мне вообще с кайфом. Можно было бы сделать и по пять минут паузы.
– Может ли потеряться темп игры после такой паузы?
– Ну, если команды не готовы, то у них потеряется темп. У нас не потеряется, а преобразится игра, – сказал Петров.
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