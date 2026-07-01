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  4. Петров о паузах на водопой: «Пусть фанаты сначала побегают под солнцем в 30-градусную жару и потом пусть не жалуются. В РПЛ и по 5 минут можно было бы сделать»

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Петров о паузах на водопой: «Пусть фанаты сначала побегают под солнцем в 30-градусную жару и потом пусть не жалуются. В РПЛ и по 5 минут можно было бы сделать»
Петров о паузах на водопой на ЧМ: кайф, в РПЛ можно было бы и 5-минутные сделать.

Полузащитник «Балтики» Максим Петров высказался о паузах на водопой на ЧМ-2026.

В середине каждого тайма на чемпионате мира главный арбитр останавливает игру для перерыва на водопой, который длится три минуты.

– Много болельщиков жалуются на перерыв на водопой на ЧМ. Тебе как это нововведение?

– Пусть они сначала побегают под солнцем в тридцатиградусную жару и потом пусть не жалуются.

– Ты бы хотел такой перерыв на три минуты в середине каждого тайма в РПЛ?

– Конечно. Мне вообще с кайфом. Можно было бы сделать и по пять минут паузы.

– Может ли потеряться темп игры после такой паузы?

– Ну, если команды не готовы, то у них потеряется темп. У нас не потеряется, а преобразится игра, – сказал Петров.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
logoЧемпионат мира по футболу
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Комментарии

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тут мужички, которые укладывают асфальт в 40 градусную жару извинились и пожалели лимитчика
Ответфанат Карпеначчо
тут мужички, которые укладывают асфальт в 40 градусную жару извинились и пожалели лимитчика
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ОтветNoThanks
Комментарий скрыт
я думаю 2 по 45 минут футболисты способны выдержать, это не 8часовой рабочий день на жаре, из которых 5-6 на солнцепеке
Никто не против водопоев в жару, клоун, против водопоя когда +19 и дождь идет)))
Ответdaugavarigathchamp
Никто не против водопоев в жару, клоун, против водопоя когда +19 и дождь идет)))
Ему простительно он игрок команды Талалаева там такие и нужны)
Ну что ещё от наших поленьев ждать
А он сам то пробовал побегать? А то темп в РПЛ не выглядит так
ОтветRed devi1
А он сам то пробовал побегать? А то темп в РПЛ не выглядит так
ну в балтике они в общем-то только и делают, что бегают
И как раньше без них обходились? Что дальше? Футболистам трудно бегать целый матч, давайте выдавать им электросамокаты на второй тайм? Стильно, модно, молодёжно. Футбол должен эволюционировать и идти в ногу со временем.
ОтветПавел Гапотченко_1116651138
И как раньше без них обходились? Что дальше? Футболистам трудно бегать целый матч, давайте выдавать им электросамокаты на второй тайм? Стильно, модно, молодёжно. Футбол должен эволюционировать и идти в ногу со временем.
И каждые 15 минут консультации с психологом, а то мб какой-то свист нанес непоправимую психологическую травму бедному миллионеру
В нашей любимой РПЛ негласные пешеходные паузы иногда весь матч длятся.
А поработать руками на жаре этот бесполезный не пробовал?
Почему по 5 минут? Давай по 15. ))
ОтветRosenbaum
Почему по 5 минут? Давай по 15. ))
И между таймами перерыв часик, чтоб покемарить можно было.
РПЛ надо в зимних снежных матчах ввести паузы на стограмм для сугреву
Хрен у вас чего преобразится!🤣
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