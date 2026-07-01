ФИФА объявила об отмене пауз на водопой, перенося матч Мексики и Эквадора из-за грозы. Перерывы были в обоих таймах, изначальное заявление исправили
ФИФА отменила, а после вернула паузы на водопой в отложенном матче ЧМ.
ФИФА объявила, что перерывов на водопой в матче Мексики и Эквадора (2:0) не будет, но позже отменила это решение.
Игра 1/16 финала ЧМ-2026 должна была стартовать в 04:00 по московскому времени, однако из-за непогоды в районе стадиона «Ацтека» началась на час позже.
Объявляя о задержке матча, ФИФА заявила, что перерывы на водопой во время этой игры не состоятся. Тем не менее паузы были произведены в обоих таймах.
Из заявления на сайте ФИФА была удалена фраза «Во время этого матча перерывов на водопой не будет», сообщает The Athletic.
Верите в честность Алжира против Австрии?34468 голосов
Да!
Нет!
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии