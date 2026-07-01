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  4. ФИФА объявила об отмене пауз на водопой, перенося матч Мексики и Эквадора из-за грозы. Перерывы были в обоих таймах, изначальное заявление исправили

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ФИФА объявила об отмене пауз на водопой, перенося матч Мексики и Эквадора из-за грозы. Перерывы были в обоих таймах, изначальное заявление исправили
ФИФА отменила, а после вернула паузы на водопой в отложенном матче ЧМ.

ФИФА объявила, что перерывов на водопой в матче Мексики и Эквадора (2:0) не будет, но позже отменила это решение.

Игра 1/16 финала ЧМ-2026 должна была стартовать в 04:00 по московскому времени, однако из-за непогоды в районе стадиона «Ацтека» началась на час позже.

Объявляя о задержке матча, ФИФА заявила, что перерывы на водопой во время этой игры не состоятся. Тем не менее паузы были произведены в обоих таймах.

Из заявления на сайте ФИФА была удалена фраза «Во время этого матча перерывов на водопой не будет», сообщает The Athletic.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: The Athletic
logoФИФА
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoАцтека

Комментарии

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Реклама сама себя не покажет, всё правильно.
обещали напоить дождевой водой и все равно кинули
Рекламщики важнее зрителей, игроков.
Неважно, льёт сверху дождь или падает снег, водопой должен состояться по расписанию. За всё уплочено)))
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