Мексика впервые с 1986-го победила в плей-офф ЧМ и вышла во 2-й раунд. Прервалась серия из 7 поражений
Мексика сыграет во втором раунде плей-офф ЧМ впервые за 40 лет.
Сборная Мексики вышла во 2-й раунд плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.
Команда тренера Хавьера Агирре обыграла Эквадор (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.
Это первая победа мексиканцев на стадии плей-офф с домашнего ЧМ-1986 – тогда обыграли Болгарию (2:0) в 1/8 финала.
После выхода в четвертьфинал на том турнире у сборной была серия из 7 поражений на стадии плей-офф – вылеты в 1/8 с ЧМ-1994 по ЧМ-2018.
Сборная была отстранена от участия в ЧМ-1990, а на ЧМ-2022 не вышла из группы.
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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