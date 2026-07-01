Мексика впервые с 1986-го победила в плей-офф ЧМ и вышла во 2-й раунд. Прервалась серия из 7 поражений

Мексика сыграет во втором раунде плей-офф ЧМ впервые за 40 лет.

Сборная Мексики вышла во 2-й раунд плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.

Команда тренера Хавьера Агирре обыграла Эквадор (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026 .

Это первая победа мексиканцев на стадии плей-офф с домашнего ЧМ-1986 – тогда обыграли Болгарию (2:0) в 1/8 финала.

После выхода в четвертьфинал на том турнире у сборной была серия из 7 поражений на стадии плей-офф – вылеты в 1/8 с ЧМ-1994 по ЧМ-2018.

Сборная была отстранена от участия в ЧМ-1990, а на ЧМ-2022 не вышла из группы.