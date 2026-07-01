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Мексика впервые с 1986-го победила в плей-офф ЧМ и вышла во 2-й раунд. Прервалась серия из 7 поражений
Мексика сыграет во втором раунде плей-офф ЧМ впервые за 40 лет.

Сборная Мексики вышла во 2-й раунд плей-офф чемпионата мира впервые с 1986 года.

Команда тренера Хавьера Агирре обыграла Эквадор (2:0) в 1/16 финала ЧМ-2026.

Это первая победа мексиканцев на стадии плей-офф с домашнего ЧМ-1986 – тогда обыграли Болгарию (2:0) в 1/8 финала. 

После выхода в четвертьфинал на том турнире у сборной была серия из 7 поражений на стадии плей-офф – вылеты в 1/8 с ЧМ-1994 по ЧМ-2018.

Сборная была отстранена от участия в ЧМ-1990, а на ЧМ-2022 не вышла из группы.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная Мексики по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoХавьер Агирре

Комментарии

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Все же здесь надо учитывать, что ранее 1/16 финала не было и Мексика всегда вылетала в 1/8. Так что им сперва надо 1/8 пройти
В матче с Эквадором Мексика произвела сильнейшее впечатление: стремительные, вертикальные атаки с блистательным завершением. Мощная команда.
Отличный футбол от Мексики. Они не долбят по одному шаблону, а стараются действовать по ситуации, как в голе Рауля Хименеса: отбор, ситуативный обыгрыш с партнёром и бах. В защите дисциплинированы. Очень хочется посмотреть на них против Англии.
P.S. Санти Хименес просто запорол выход на третий гол. Нападающего "Милана" сразу видно.
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