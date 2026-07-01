Инкапиэ удалили за прикрытый рот в матче с Мексикой. Эквадорец обращался к Сантьяго Хименесу – Винчич показал ему красную после ВАР
Инкапиэ удалили за прикрытый рот.
Защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапиэ был удален за прикрытый рот в матче с Мексикой (0:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.
В конце матча между футболистами произошел конфликт. Эквадорец прикрыл рот рукой, разговаривая с Сантьяго Хименесом.
Мексиканские игроки сказали об этом судье Славко Винчичу. Арбитр изучил повтор эпизода и показал Инкапиэ красную карточку.
Правило об удалении за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира. Первым за это удалили Мигеля Альмирона из Парагвая.
Изображение: скриншот из трансляции «Матч ТВ»
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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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