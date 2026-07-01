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  4. Инкапиэ удалили за прикрытый рот в матче с Мексикой. Эквадорец обращался к Сантьяго Хименесу – Винчич показал ему красную после ВАР

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Инкапиэ удалили за прикрытый рот в матче с Мексикой. Эквадорец обращался к Сантьяго Хименесу – Винчич показал ему красную после ВАР
Инкапиэ удалили за прикрытый рот.

Защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапиэ был удален за прикрытый рот в матче с Мексикой (0:2) в 1/16 финала ЧМ-2026.

В конце матча между футболистами произошел конфликт. Эквадорец прикрыл рот рукой, разговаривая с Сантьяго Хименесом.

Мексиканские игроки сказали об этом судье Славко Винчичу. Арбитр изучил повтор эпизода и показал Инкапиэ красную карточку.

Правило об удалении за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира. Первым за это удалили Мигеля Альмирона из Парагвая.

Изображение: скриншот из трансляции «Матч ТВ»

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
logoСборная Эквадора по футболу
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Комментарии

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Ну парень решил закончить чм на пару минут раньше осуждать мозги его не будем их нет
Молодец,напомнил оставшимся командам об этом глупом правиле
Отличное правило. Хочешь сказать - говори в лицо, а не как трус через руку.
А почему не удалили Белингема
Химинес, конечно крысёныш
Ответzip13
Химинес, конечно крысёныш
Трансляцию смотрел, у Хименеса не сразу бурная реакция была за рот. И правда Инкапиэ что-то на красное сказал
Ответzip13
Химинес, конечно крысёныш
Крысеныш как раз таки был удалён.
Лицо Лондонского Арсенала)
Ну все правильно, это же не игрок сборной мелкобритании - Беллингем, только его можно было не удалять за это
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