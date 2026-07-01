Инкапиэ удалили за прикрытый рот в матче с Мексикой. Эквадорец обращался к Сантьяго Хименесу – Винчич показал ему красную после ВАР

Инкапиэ удалили за прикрытый рот.

Защитник сборной Эквадора Пьеро Инкапиэ был удален за прикрытый рот в матче с Мексикой (0:2) в 1/16 финала ЧМ-2026 .

В конце матча между футболистами произошел конфликт. Эквадорец прикрыл рот рукой, разговаривая с Сантьяго Хименесом .

Мексиканские игроки сказали об этом судье Славко Винчичу. Арбитр изучил повтор эпизода и показал Инкапиэ красную карточку.

Правило об удалении за обращение к сопернику с прикрытым ртом ввели перед началом чемпионата мира. Первым за это удалили Мигеля Альмирона из Парагвая.

Изображение: скриншот из трансляции «Матч ТВ»