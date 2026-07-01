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  4. Мексика вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 и сыграет с Англией или ДР Конго 7 июля

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Мексика вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 и сыграет с Англией или ДР Конго 6 июля
Мексика вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.

Сборная Мексики вышла в 1/8 финала чемпионата мира.

Мексиканцы победили Эквадор (2:0) в матче 1/16 ЧМ-2026.

Теперь команда тренера Хавьера Агирре сыграет с Англией или ДР Конго.

Следующую встречу мексиканская сборная проведет 6 июля.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная Англии по футболу
logoСборная ДР Конго по футболу
logoСборная Эквадора по футболу
logoХавьер Агирре

Комментарии

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Куражно играют, четко, думаю если англичане пройдут Конго, то явно не будут фаворитами в этой паре
Особенно рад за Монтеса.Победили по делу.
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