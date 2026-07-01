Мексика вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 и сыграет с Англией или ДР Конго 6 июля
Мексика вышла в 1/8 финала ЧМ-2026.
Сборная Мексики вышла в 1/8 финала чемпионата мира.
Мексиканцы победили Эквадор (2:0) в матче 1/16 ЧМ-2026.
Теперь команда тренера Хавьера Агирре сыграет с Англией или ДР Конго.
Следующую встречу мексиканская сборная проведет 6 июля.
Верите в честность Алжира против Австрии?33987 голосов
Да!
Нет!
Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии