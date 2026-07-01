Коллина о судействе на ЧМ-2026: «Рекомендовано не наказывать за нормальный футбольный контакт. Сборные проинформировали, что нельзя мешать соперникам защищаться на угловых»

Коллина о ЧМ-2026: судьям рекомендовали не наказывать за нормальный контакт.

Пьерлуиджи Коллина , главный арбитр ФИФА и председатель судейского комитета ФИФА , рассказал о специфике судейства на ЧМ-2026 .

Ранее дискуссии вызвал отменный гол Германии против Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира.

На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля. Главный арбитр матча Джалал Джайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол , так как Вольдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Хилю.

«В ходе онлайн-совещаний перед началом чемпионата мира 2026 года тренеры и игроки были ознакомлены с критериями интерпретации судьями действий, в частности, касающимися нарушений правил и игры рукой.

Для повышения темпа матча судьям было рекомендовано не наказывать за нормальный футбольный контакт и обращать внимание на некоторые специфические ситуации, которые могут возникнуть в связи с тактикой определенных команд. Например, когда атакующие игроки пытаются помешать движению защищающихся игроков.

Борьба за позицию сама по себе не является нарушением. Но если атакующий игрок не заинтересован в мяче и намеренно, даже незначительно, двигается с явным намерением помешать движению соперника и не дать ему защищаться, то судьи, а при необходимости и ВАР, должны тщательно проанализировать инцидент и вмешаться. Это особенно важно, когда тактика направлена ​​на то, чтобы помешать вратарю соперника защищать ворота.

Тренеры и игроки были проинформированы, поэтому неудивительно, что судьи будут наказывать за эти нарушения», – заявил Коллина.