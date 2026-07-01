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  4. Коллина о судействе на ЧМ-2026: «Рекомендовано не наказывать за нормальный футбольный контакт. Сборные проинформировали, что нельзя мешать соперникам защищаться на угловых»

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Коллина о судействе на ЧМ-2026: «Рекомендовано не наказывать за нормальный футбольный контакт. Сборные проинформировали, что нельзя мешать соперникам защищаться на угловых»
Коллина о ЧМ-2026: судьям рекомендовали не наказывать за нормальный контакт.

Пьерлуиджи Коллина, главный арбитр ФИФА и председатель судейского комитета ФИФА, рассказал о специфике судейства на ЧМ-2026.

Ранее дискуссии вызвал отменный гол Германии против Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) в матче 1/16 финала чемпионата мира.

На 102-й минуте при счете 1:1 защитник немцев Джонатан Та головой отправил мяч в сетку ворот Парагвая после подачи Натаниэля Брауна с угла поля. Главный арбитр матча Джалал Джайед, посмотрев повтор эпизода, отменил гол, так как Вольдемар Антон помешал голкиперу парагвайцев Орландо Хилю.

«В ходе онлайн-совещаний перед началом чемпионата мира 2026 года тренеры и игроки были ознакомлены с критериями интерпретации судьями действий, в частности, касающимися нарушений правил и игры рукой.

Для повышения темпа матча судьям было рекомендовано не наказывать за нормальный футбольный контакт и обращать внимание на некоторые специфические ситуации, которые могут возникнуть в связи с тактикой определенных команд. Например, когда атакующие игроки пытаются помешать движению защищающихся игроков.

Борьба за позицию сама по себе не является нарушением. Но если атакующий игрок не заинтересован в мяче и намеренно, даже незначительно, двигается с явным намерением помешать движению соперника и не дать ему защищаться, то судьи, а при необходимости и ВАР, должны тщательно проанализировать инцидент и вмешаться. Это особенно важно, когда тактика направлена ​​на то, чтобы помешать вратарю соперника защищать ворота.

Тренеры и игроки были проинформированы, поэтому неудивительно, что судьи будут наказывать за эти нарушения», – заявил Коллина.

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Опубликовала: Полина Антохина
Источник: сайт ФИФА
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logoПьерлуиджи Коллина
logoСборная Парагвая по футболу
logoФИФА
logoСборная Германии по футболу
Джалал Джайед

Комментарии

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Отличное судейство на этом чм. Почти нет откровенных судейских провалов.
ОтветВ поисках смысла
Отличное судейство на этом чм. Почти нет откровенных судейских провалов.
Кроме пару красных
Ответкамикадзе
Кроме пару красных
Об этих красных предупреждали заранее. Так что всё справедливо.
В АПЛ бы так)))) Мухлеж Арсеналом с угловыми был бы искоренен))
* Артета с тремором и стекающим со лба потом пишет письмо в УЕФА, чтобы принятые ФИФА меры на ЧМ – не распространялись на их соревнования *
Ошибки конечно есть. Гол Германии Эквадору достаточно вспомнить. Куда без них. Человеческий фактор. Но в целом линейка не свистеть минимальные контакты, стараться не вмешиваться в игру без особых причин просто замечательная. Так что возможно это лучший ЧМ по судейству. Если это заслуга Коллины, то большой ему респект.
ОтветDr Gonzo
Ошибки конечно есть. Гол Германии Эквадору достаточно вспомнить. Куда без них. Человеческий фактор. Но в целом линейка не свистеть минимальные контакты, стараться не вмешиваться в игру без особых причин просто замечательная. Так что возможно это лучший ЧМ по судейству. Если это заслуга Коллины, то большой ему респект.
100% респект !
Кукуяна на вас нет!
Очень хотелось бы, чтоб и в РПЛ судили так же. Не выискивали десятиминутным просмотром ВАР микроскопическое нарушение, а в духе этого ЧМ, "крови нет - играем"
Ответal_medus77
Очень хотелось бы, чтоб и в РПЛ судили так же. Не выискивали десятиминутным просмотром ВАР микроскопическое нарушение, а в духе этого ЧМ, "крови нет - играем"
Галицкий не одобрит)) Как же тогда КрасноVAR тянуть?
Нормальные футбольные люди выступают за нормальный футбольный контакт!
Не слышал, что теперь можно отрывать ахил
Ответкамикадзе
Не слышал, что теперь можно отрывать ахил
Не слышал чтобы с оторванным ахилом бегали через 10 секунд как ни в чем не бывало.
Хорошее судейство, нам надо также.
Высматривали минимальных контактов надоело
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