Клопп возглавит сборную Германии, если получит предложение. Нагельсманна, вероятно, уволят после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026
Клопп готов работать с немецкой сборной.
Юлиан Нагельсманн вряд ли продолжит работу во главе сборной Германии.
Немецкая команда покинула ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю по пенальти. При этом впервые с 2014-го она сумела преодолеть групповой этап.
Sky Sport Deutschland сообщает, что дальнейшее сотрудничество с нынешним главным тренером практически исключено, хотя окончательное решение еще не принято. Выход в 1/8 финала рассматривался как абсолютный минимум, а потому поддержка Нагельсманна в президиуме Немецкого футбольного союза заметно пошатнулась. Увольнение Юлиана становится все более реалистичным сценарием.
В то же время сборную готов возглавить Юрген Клопп. Утверждается, что экс-тренер «Ливерпуля» примет предложение союза, если таковое поступит.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Sky Sport Deutschland
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