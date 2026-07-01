Клопп возглавит сборную Германии, если получит предложение. Нагельсманна, вероятно, уволят после вылета в 1/16 финала ЧМ-2026

Клопп готов работать с немецкой сборной.

Юлиан Нагельсманн вряд ли продолжит работу во главе сборной Германии .

Немецкая команда покинула ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, уступив Парагваю по пенальти. При этом впервые с 2014-го она сумела преодолеть групповой этап.

Sky Sport Deutschland сообщает, что дальнейшее сотрудничество с нынешним главным тренером практически исключено, хотя окончательное решение еще не принято. Выход в 1/8 финала рассматривался как абсолютный минимум, а потому поддержка Нагельсманна в президиуме Немецкого футбольного союза заметно пошатнулась. Увольнение Юлиана становится все более реалистичным сценарием.

В то же время сборную готов возглавить Юрген Клопп . Утверждается, что экс-тренер «Ливерпуля» примет предложение союза, если таковое поступит.