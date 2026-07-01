Мбаппе побил рекорд по голам в плей-офф ЧМ.

Килиан Мбаппе дважды забил Швеции в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:0, второй тайм).

Первый гол в этой игре стал для французского нападающего девятым в рамках плей-офф чемпионата мира.

По этому показателю Мбаппе вышел на чистое первое место, обойдя бразильцев Роналдо и Леонидаса , у которых по 8 мячей в играх на вылет.

Мбаппе забил 17-й гол на ЧМ и обогнал Клозе. Больше только у Месси – 19