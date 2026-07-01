  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Мбаппе стал рекордсменом по голам в плей-офф ЧМ – 9. Француз обошел Роналдо и Леонидаса

0
Мбаппе побил рекорд ЧМ, забив 9-й и 10-й голы в плей-офф. Француз обошел Роналдо и Леонидаса
Мбаппе побил рекорд по голам в плей-офф ЧМ.

Килиан Мбаппе дважды забил Швеции в 1/16 финала ЧМ-2026 (2:0, второй тайм). 

Первый гол в этой игре стал для французского нападающего девятым в рамках плей-офф чемпионата мира. 

По этому показателю Мбаппе вышел на чистое первое место, обойдя бразильцев Роналдо и Леонидаса, у которых по 8 мячей в играх на вылет. 

Мбаппе забил 17-й гол на ЧМ и обогнал Клозе. Больше только у Месси – 19

Верите в честность Алжира против Австрии?33101 голос
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Opta
logoРеал Мадрид
logoЛа Лига
logoКилиан Мбаппе
рекорды
Леонидас
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Франции по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoРоналдо
logoСборная Швеции по футболу

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Это сколько пенальти еще надо пробить пасынку фифа что бы его догнать?
ОтветGuti.14
Это сколько пенальти еще надо пробить пасынку фифа что бы его догнать?
Девять. У Роналду 0 в плей-офф)
ОтветRoy Makaay
Девять. У Роналду 0 в плей-офф)
давай факты и аргументы что Роналду сын Фифа
или как обычный мессиглор сольешься?
Леонидис Кабо Верде еще накидает
У Мбаппе к 27 годам уже 16 голов, что на 11 больше, чем у Месси, когда ему было столько же. Нереальный игрок для больших турниров. Перепишет все рекорды.
Французы доминируют как в 2018 году, не могу представить, что их может кто-то остановить. Причем есть полное ощущение, что они даже еще не начинали.
Хорош ! Тут нема базара!!!
Шведов пустили на икеевские фрикадельки
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
У Дембеле 6 (4+2) очков в трех последних матчах ЧМ – только у Мбаппе больше. Форвард Франции ассистировал Килиану в матче со Швецией в 1/16 финала
28 минут назад
У Мбаппе 5 голов на ЧМ-2026, он догнал Холанда. Больше забил лишь Месси – 6
39 минут назад
Мбаппе забил 17-й гол на ЧМ и обогнал Клозе. Больше только у Месси – 19
42 минуты назад
Рекомендуем
Главные новости
Герои и антигерои этого ЧМ: мы загадали 30 футболистов. Узнаете всех по размытому фото?
5 минут назадТесты и игры
Мбаппе обнял потерявшего мать Дешама после гола в ворота Швеции на ЧМ
12 минут назадФото
Франция – Швеция. 1:0 – Мбаппе забил на 45-й с паса Дембеле. Онлайн-трансляция
47 минут назадLive
Мбаппе c 5+2 лидирует по голевым действиям на ЧМ-2026. У Месси 6 очков
26 минут назад
У Мбаппе 5 голов на ЧМ-2026, он догнал Холанда. Больше забил лишь Месси – 6
39 минут назад
Мбаппе забил 17-й гол на ЧМ и обогнал Клозе. Больше только у Месси – 19
42 минуты назад
Куман об уходе из сборной Нидерландов «Футбол – дело всей моей жизни, но здоровье бесценно. Когда человек, которого ты любишь всем сердцем, ведет тяжелую борьбу, мировоззрение меняется»
48 минут назад
Куман подал в отставку после вылета Нидерландов в 1/16 финала ЧМ-2026
58 минут назад
«Барселона» показала домашнюю форму на сезон-2026/27 – с градиентными полосами и фирменным шрифтом
сегодня, 00:30Фото
УЕФА за нарушение ФФП оштрафовал «Ювентус» на 20 млн евро условно, из которых 7 млн – обязательный платеж, «Астон Виллу» – на 22,5 млн, «Ньюкасл» – на 10 млн
сегодня, 00:16
Ко всем новостям
Последние новости
Иосифов покинул «Целе» свободным агентом
4 минуты назад
У Дембеле 6 (4+2) очков в трех последних матчах ЧМ – только у Мбаппе больше. Форвард Франции ассистировал Килиану в матче со Швецией в 1/16 финала
28 минут назад
Лангле перешел в «Бенфику» из «Атлетико». Защитник проведет в аренде сезон-2026/27 и подпишет контракт до 2029-го
сегодня, 00:20Фото
Де Врей перешел в «Панатинаикос». Экс-защитник «Интера» подписал контракт на год
сегодня, 00:05Фото
Гол Шомуродова в ворота ДР Конго признан лучшим на групповом этапе ЧМ-2026
вчера, 23:54
«Брайтон» за 20 млн фунтов купил Стрейка у «Лидса». Защитник подписал 5-летний контракт
вчера, 23:42Фото
Бастони подозревают в связи с несовершеннолетней в 2020-м в рамках дела о сети эскорт-услуг. Защитника «Интера» вызвали в суд
вчера, 23:23
Тренер Кот-д′Ивуара Фаэ об 1:2 с Норвегией: «Таков футбол, надо реализовывать моменты. К сожалению, в концовке пропустили. Мы сделали все возможное, этого оказалось недостаточно»
вчера, 23:19
Холанд о 2:1 с Кот-д’Ивуаром и выходе в 1/8 финала ЧМ: «Я очень устал и не выдержал бы дополнительного времени – нужно было забивать. Приятно видеть, как много это значит для Норвегии»
вчера, 23:04
Сольбаккен о 2:1 с Кот-д′Ивуаром: «Чудо, что Норвегия не забила со стандарта, у нас были отличные моменты. О Бразилии не думаю, сейчас нужно насладиться моментом»
вчера, 23:03