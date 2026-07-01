Куман подал в отставку после вылета Нидерландов в 1/16 финала ЧМ-2026
Роналд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с ЧМ-2026.
Нидерланды уступили Марокко по пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира (1:1, пенальти – 2:3).
Сегодня 63-летний специалист объявил о решении подать в отставку.
Куман повторно возглавил сборную Нидерландов в 2023 году – после чемпионата мира в Катаре. Ранее он работал в национальной команде с 2018 по 2020 год.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Роналда Кумана
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