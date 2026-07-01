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  4. Куман подал в отставку после вылета Нидерландов с ЧМ-2026

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Куман подал в отставку после вылета Нидерландов в 1/16 финала ЧМ-2026

Роналд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с ЧМ-2026.

Нидерланды уступили Марокко по пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира (1:1, пенальти – 2:3).

Сегодня 63-летний специалист объявил о решении подать в отставку.

Куман повторно возглавил сборную Нидерландов в 2023 году – после чемпионата мира в Катаре. Ранее он работал в национальной команде с 2018 по 2020 год.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: инстаграм Роналда Кумана
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Комментарии

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Учись, Нагельсман.
ОтветПинающий Достоинства
Футбольный человек
Ждал этот комментарий!))))
Нагельсманн, теперь твоя очередь...
ОтветКирилл Лавров
Нагельсманн, теперь твоя очередь...
Этот сам не уйдёт.
ОтветЕвгений Сидоров
Этот сам не уйдёт.
Ну если позовут в голландцы то могёт
Единственное что он нормально сделал , хотя нет, если бы до ЧМ ушел, то был бы с него толк !
А что оставалось делать после провала? Причём сам Куман к нему и привёл своими действиями. Сыграть в 5 защитников против Марокко и ослабить среднюю линию - это же его решение. Так что отставка не удивительна. Был только вопрос времени.
Вчера же писали что у него много идей
Подтверджает правило, что отличный футболист не значит классный тренер. Мостовой, услышь)
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