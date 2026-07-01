Роналд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с ЧМ-2026 .

Нидерланды уступили Марокко по пенальти в матче 1/16 финала чемпионата мира (1:1, пенальти – 2:3).

Сегодня 63-летний специалист объявил о решении подать в отставку.

Куман повторно возглавил сборную Нидерландов в 2023 году – после чемпионата мира в Катаре. Ранее он работал в национальной команде с 2018 по 2020 год.