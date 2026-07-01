«Барселона» показала домашнюю форму на сезон-2026/27 – с градиентными полосами и фирменным шрифтом

«Барса» представила новую форму на следующий сезон.

«Барселона» презентовала домашний комплект формы от Nike на сезон-2026/27.

Дизайн включает традиционные сине-гранатовые полосы, выполненные в градиентном стиле.

Фамилии игроков и игровые номера выполнены новым фирменным шрифтом FC Barcelona Modernista. Он был разработан специально для клуба с целью укрепить связь между его визуальной идентичностью, городом Барселона и культурным наследием Каталонии, следует из описания на сайте «Барсы».

«С точки зрения дизайна в шрифте использованы характерные элементы модерна: стилизованные формы, вертикальные линии и органичные очертания, напоминающие графический язык одного из самых влиятельных творческих периодов в истории Каталонии.

На фоне номеров на спине футболок также появятся декоративные линии, которые придают изображению глубину, текстуру и динамику, по-современному переосмысливая ремесленные традиции каталонского модерна.

Шрифт FC Barcelona Modernista будет использоваться исключительно для фамилий и номеров на форме первых мужской и женской команд «Барселоны». Он будет применяться в матчах Лиги чемпионов, Кубка Испании и Суперкубка Испании, тогда как в матчах Ла Лиги клуб по-прежнему будет использовать официальный шрифт чемпионата», – говорится на сайте клуба.

Фото: fcbarcelona.com