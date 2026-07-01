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«Барселона» показала домашнюю форму на сезон-2026/27 – с градиентными полосами и фирменным шрифтом
«Барса» представила новую форму на следующий сезон.

«Барселона» презентовала домашний комплект формы от Nike на сезон-2026/27. 

Дизайн включает традиционные сине-гранатовые полосы, выполненные в градиентном стиле. 

Фамилии игроков и игровые номера выполнены новым фирменным шрифтом FC Barcelona Modernista. Он был разработан специально для клуба с целью укрепить связь между его визуальной идентичностью, городом Барселона и культурным наследием Каталонии, следует из описания на сайте «Барсы».

«С точки зрения дизайна в шрифте использованы характерные элементы модерна: стилизованные формы, вертикальные линии и органичные очертания, напоминающие графический язык одного из самых влиятельных творческих периодов в истории Каталонии.

На фоне номеров на спине футболок также появятся декоративные линии, которые придают изображению глубину, текстуру и динамику, по-современному переосмысливая ремесленные традиции каталонского модерна.

Шрифт FC Barcelona Modernista будет использоваться исключительно для фамилий и номеров на форме первых мужской и женской команд «Барселоны». Он будет применяться в матчах Лиги чемпионов, Кубка Испании и Суперкубка Испании, тогда как в матчах Ла Лиги клуб по-прежнему будет использовать официальный шрифт чемпионата», – говорится на сайте клуба. 

Фото: fcbarcelona.com

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: сайт «Барселоны»
logoБарселона
logoЛа Лига
игровая форма
logoстиль

Комментарии

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Короче, надо подписываться ещё и с Netflix. Полоски как на их заставке уже есть)
ОтветХавиГави_Паратрупер
Короче, надо подписываться ещё и с Netflix. Полоски как на их заставке уже есть)
QR кода на переход на Нетфликс на форме не хватает 😁
Очень красивая !
Вроде свежо, необычно, но как-то аутентичность клубных цветов размыто
Цвета не симметричны, поэтому мне не нравится. 🫤
Это не блауграна. Зачем эти радужные попытки?
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