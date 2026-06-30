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  4. Месси – худший по среднему пробегу за матч на групповом этапе ЧМ из 618 футболистов, сыгравших 90+ минут. Он лучший бомбардир турнира с 6 голами

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Месси – худший по среднему пробегу из 618 полевых футболистов, сыгравших 90+ минут на групповом этапе ЧМ. 39-летний аргентинец – лучший бомбардир турнира с 6 голами
Месси пробежал меньше всех на групповом этапе ЧМ.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пробежал меньше всех среди игроков, сыгравших не менее 90 минут на групповом этапе ЧМ-2026.

За три матча на групповой стадии Месси пробегал в среднем 8,1 километра за игру. Среди всех полевых футболистов турнира он занял последнее, 618-е место по данному показателю.

При этом футболист «Интер Майами» является лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ с 6 голами.

В 1/16 финала сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде. Игра пройдет в ночь на субботу, 4 июля.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
logoЛионель Месси
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Аргентины по футболу
logoИнтер Майами
logoМЛС

Комментарии

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Кто понял жизнь тот не спешит.
Когда бегал как угорелый молодым, ни одного не забил за 5 матчей)
Потому и играет до 39 лет, что пробег маленький.))) мотор в хорошем состоянии
Когда Пирло в 33 года в Юве стоял в центре поля, но делал красоту это было - "круто, талант, видит поле, читает игру". Когда тоже делает 39 летний Месси - это пешеход, все пашут на него, и тд. Людское лицемерие конечно не знает границ🤷
Ещё бы Месси заставить бегать. Гении должны творить
Что бы все в его возрасте по 8 км бегали дважды в неделю
Это будет иметь больше значения с топ командами
Как же мессибои себе в штаны наложили угарая над Роном что тот столбом стоит😂
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