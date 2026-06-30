Месси – худший по среднему пробегу из 618 полевых футболистов, сыгравших 90+ минут на групповом этапе ЧМ. 39-летний аргентинец – лучший бомбардир турнира с 6 голами
Месси пробежал меньше всех на групповом этапе ЧМ.
Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пробежал меньше всех среди игроков, сыгравших не менее 90 минут на групповом этапе ЧМ-2026.
За три матча на групповой стадии Месси пробегал в среднем 8,1 километра за игру. Среди всех полевых футболистов турнира он занял последнее, 618-е место по данному показателю.
При этом футболист «Интер Майами» является лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ с 6 голами.
В 1/16 финала сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде. Игра пройдет в ночь на субботу, 4 июля.
Верите в честность Алжира против Австрии?32703 голоса
Да!
Нет!
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Opta
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Комментарии