Месси пробежал меньше всех на групповом этапе ЧМ.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси пробежал меньше всех среди игроков, сыгравших не менее 90 минут на групповом этапе ЧМ-2026 .

За три матча на групповой стадии Месси пробегал в среднем 8,1 километра за игру. Среди всех полевых футболистов турнира он занял последнее, 618-е место по данному показателю.

При этом футболист «Интер Майами » является лучшим бомбардиром группового этапа ЧМ с 6 голами.

В 1/16 финала сборная Аргентины сыграет с Кабо-Верде. Игра пройдет в ночь на субботу, 4 июля.