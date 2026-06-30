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  4. Бразилия ни разу не побеждала Норвегию – 2 поражения, 2 ничьих. Команды сыграют в 1/8 финала ЧМ-2026

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Бразилия ни разу не побеждала Норвегию – 2 поражения, 2 ничьих. Команды сыграют в 1/8 финала ЧМ-2026
Бразилия в плей-офф ЧМ сыграет с Норвегией, которую ни разу не обыгрывала.

Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 после победы над Кот-д′Ивуаром в 1/16 финала (2:1). 

В следующем раунде команда Столе Сольбаккена встретится с Бразилией. 

За все время команды сыграли друг с другом 4 раза – две победы одержала Норвегия, еще две игры завершились вничью. Бразилия норвежцев еще не обыгрывала. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: 11v11
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logoСборная Норвегии по футболу
logoСтоле Сольбаккен

Комментарии

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Не надо нарушать традицию!
ОтветEvgen Vynokurov
Не надо нарушать традицию!
+ за 🇳🇴
Ну в 1998 матч был немного странноватый. Нойбет и Эль-Хаджи не дадут соврать.
У Бразилии будут большие проблемы
Это прям будет матч как из детства, когда на ЧМ-98 суперзвездная Бразилия неожиданно в последнем туре в группе проиграла норвежцам. Сейчас Бразилия не чета той, великой, а эти норги посерьезнее и весомее предков из 98 года. Так что 50 на 50.
Бразилия пройдет дальше
Норвегия больше 1/4 заслуживает, чем нынешняя Бразилия. Будем объективны.
Удивительно однако, Норвегия до этого же была дном, которая даже на Евро не могла пробиться
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