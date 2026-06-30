Бразилия ни разу не побеждала Норвегию – 2 поражения, 2 ничьих. Команды сыграют в 1/8 финала ЧМ-2026
Бразилия в плей-офф ЧМ сыграет с Норвегией, которую ни разу не обыгрывала.
Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала ЧМ-2026 после победы над Кот-д′Ивуаром в 1/16 финала (2:1).
В следующем раунде команда Столе Сольбаккена встретится с Бразилией.
За все время команды сыграли друг с другом 4 раза – две победы одержала Норвегия, еще две игры завершились вничью. Бразилия норвежцев еще не обыгрывала.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: 11v11
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