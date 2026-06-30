Только Месси забил больше Холанда на ЧМ-2026 – 6 против 5. У Винисиуса, Дембеле и Мбаппе по 4 гола

Эрлинг Холанд забил 5-й гол на ЧМ-2026.

Форвард сборной Норвегии отличился на 86-й минуте матча 1/16 финала против Кот-д′Ивуара и принес команде победу со счетом 2:1.

Также на его счету 4 гола в двух матчах на групповом этапе.

Больше Холанда на этом турнире забил только аргентинец Лионель Месси – 6 мячей. По 4 гола на счету Винисиуса Жуниора (Бразилия) и французов Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе.