Только Месси забил больше Холанда на ЧМ-2026 – 6 против 5. У Винисиуса, Дембеле и Мбаппе по 4 гола
Эрлинг Холанд забил 5-й гол на ЧМ-2026.
Форвард сборной Норвегии отличился на 86-й минуте матча 1/16 финала против Кот-д′Ивуара и принес команде победу со счетом 2:1.
Также на его счету 4 гола в двух матчах на групповом этапе.
Больше Холанда на этом турнире забил только аргентинец Лионель Месси – 6 мячей. По 4 гола на счету Винисиуса Жуниора (Бразилия) и французов Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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Божечки, какие вы все всратые, я просто устал с вас орать))