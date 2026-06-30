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  4. Только Месси забил больше Холанда на ЧМ-2026 – 6 против 5. У Винисиуса, Дембеле и Мбаппе по 4 гола

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Только Месси забил больше Холанда на ЧМ-2026 – 6 против 5. У Винисиуса, Дембеле и Мбаппе по 4 гола

Эрлинг Холанд забил 5-й гол на ЧМ-2026. 

Форвард сборной Норвегии отличился на 86-й минуте матча 1/16 финала против Кот-д′Ивуара и принес команде победу со счетом 2:1. 

Также на его счету 4 гола в двух матчах на групповом этапе. 

Больше Холанда на этом турнире забил только аргентинец Лионель Месси – 6 мячей. По 4 гола на счету Винисиуса Жуниора (Бразилия) и французов Усмана Дембеле и Килиана Мбаппе.

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Спортс’’
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Комментарии

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У Мбаппе отличный шанс сегодня догнать и может перегнать. Швеция - сладкая булочка.
И это они оба с грозным Узбекистаном не играли...
ОтветЕбздрогыч
И это они оба с грозным Узбекистаном не играли...
Точно, сплошь гранды вроде Иорданий...
Божечки, какие вы все всратые, я просто устал с вас орать))
ОтветЕбздрогыч
И это они оба с грозным Узбекистаном не играли...
У тебя почасовая ставка или 15 рублей за комментарий?)
кто бы мог подумать, что 39 й Месси будет конкурировать со всякими Мбаппе, Винисиусами, Кейнами и Холандами.
ОтветАлександр Северный
кто бы мог подумать, что 39 й Месси будет конкурировать со всякими Мбаппе, Винисиусами, Кейнами и Холандами.
Пожелаем ему на завершение карьеры взять этот фактически домашний ЧМ, это будет славная охота.
ждём дубль от гения Месси
Так Месси, скорее всего, увеличит свой показатель голов в матче с Кабо-Верде. Какая-то кривая новость, учитывая, что аргентинец не сыграл ещё матч этой стадии. Ещё Мбапп может выбиться в лидеры сегодня, как написал Евгений в комментарии
Когда они там друг на друга выходят ?
ОтветOldRedWhite
Когда они там друг на друга выходят ?
в 1/2 если туда дойдут
ОтветOldRedWhite
Когда они там друг на друга выходят ?
В полуфинале могут встретиться, не раньше. И если арги наверняка будут там, то по норвежцам большие вопросы. Даже если они и пройдут селесао, в четвертьфинале их вполне вероятно будет ждать Англия
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