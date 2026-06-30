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Норвегия сыграет с Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026
Норвегия сыграет с Бразилией в 1/8 финала ЧМ.

Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026.

В матче 1/16 финала норвежцы обыграли команду Кот-д’Ивуара со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил Эрлинг Холанд.

На следующей стадии плей-офф Норвегия сыграет с Бразилией, которая в 1/16 финала прошла Японию. Матч 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 5 июля.

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
logoСборная Японии по футболу
logoСборная Бразилии по футболу
logoСборная Кот-д′Ивуара по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Норвегии по футболу
logoЭрлинг Холанд

Комментарии

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Холанд против Габриэля. Это будет жарко🔥
Не знаю как вы, но я за норвежцев
Интересная будет заруба!
Не понимаю хайпа вокруг Норвегии. Даже против Кот Д’Ивуара они смотрелись хуже в игре с мячом. Эстетика викингов и прочая ерунда мб привлекают нейтральных фанатов, но по игре они переоценены, имхо
Всё таки техника обыграла физику, Норвегия идёт дальше, коты с достоинством отправляются домой.
Битва говна с мочей
Такая Норвегия должна проходить бразильцев
Как будто слишком много проблем доставили игроки слонов на флангах. Если так же будут играть против Бразилии, Винисиус порезвится на славу.
Холанд закинет пару банок на спокойном)
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