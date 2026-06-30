Норвегия сыграет с Бразилией в 1/8 финала ЧМ-2026
Норвегия сыграет с Бразилией в 1/8 финала ЧМ.
Сборная Норвегии вышла в 1/8 финала чемпионата мира-2026.
В матче 1/16 финала норвежцы обыграли команду Кот-д’Ивуара со счетом 2:1. Победный гол на 86-й минуте забил Эрлинг Холанд.
На следующей стадии плей-офф Норвегия сыграет с Бразилией, которая в 1/16 финала прошла Японию. Матч 1/8 финала ЧМ-2026 пройдет в воскресенье, 5 июля.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
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