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  4. «Атлетико» подал жалобу на «Барсу» в ФИФА и RFEF за переговоры с Альваресом. Клуб требует открыть дисциплинарное дело против каталонцев и применить санкции

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«Атлетико» подал на «Барсу» жалобу в ФИФА и RFEF за переговоры с Альваресом. Мадридцы требуют открыть дисциплинарное дело против каталонцев и применить санкции
«Атлетико» пожаловался на «Барсу» в ФИФА и RFEF.

«Атлетико» подал официальную жалобу в ФИФА и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на «Барселону», обвинив ее в «давлении» на Хулиана Альвареса. 

В своей жалобе «Атлетико» просит оба органа открыть дисциплинарное производство в отношении каталонского клуба и применить соответствующие санкции.

Основанием для обращения стало предполагаемое ведение переговоров с игроком, имеющим действующий контракт с другим клубом, что запрещено трансферным регламентом.

Ранее Альварес заявил о желании уйти из «Атлетико». «Барселона» предлагала «Атлетико» 100 млн евро за аргентинского нападающего. 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: COPE
logoФИФА
logoАтлетико
logoЛа Лига
Федерация футбола Испании
logoБарселона
logoХулиан Альварес

Комментарии

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Пробежался по комментам. В очередной раз убедился, что гранатово-голубая фанбаза оправдает свой клубешник в любом случае.
В очередной раз наша Барса ведёт переговоры с игроком за спиной у клуба.Так было с Дембеле,Гризманном, Коутиньо.
ОтветБестрофеник 2024
В очередной раз наша Барса ведёт переговоры с игроком за спиной у клуба.Так было с Дембеле,Гризманном, Коутиньо.
Так было и когда Симеоне звонил Альваресу. Но это другое
ОтветБестрофеник 2024
В очередной раз наша Барса ведёт переговоры с игроком за спиной у клуба.Так было с Дембеле,Гризманном, Коутиньо.
Бандэрлонка - гнилой клуб коррупционеров
Католички как всегда в темную работают
В генах у них нарушать по честному ничего не могут Жулики
Ответ5hxrb7mywu
Католички как всегда в темную работают В генах у них нарушать по честному ничего не могут Жулики
https://www.sports.ru/football/1116300685-ya-perejdu-skazhi-otczu-chtob-bolshe-ne-zvonil-alvares-synu-simeone-na.html - извините, а это тоже «по честному ничего не могут» или «это другое» ?)
Кроме Моура за такое хоть кого то еще наказывали?)
Все. Ну вот БУКВАЛЬНО все так делают. Что Реал с Мбаппе, что Атлетико с Хулианом, что Барса с кем угодно. К чему это лицемерие.
мне нравится формулировка предполагаемое ведение переговоров)то есть у них даже доказательств нету толком ,а что то еще требуют.закапывают себя все глубже
И потом они ещё что-то будут гнать на Реал) Мерзкий клуб, мерзкий методы, мерзкое бчк головного мозга. Жаль УЕФА прогибается под грандов и не влепит этой мерзости трансферный бан на пару окон.
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