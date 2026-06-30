«Атлетико» пожаловался на «Барсу» в ФИФА и RFEF.

«Атлетико» подал официальную жалобу в ФИФА и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на «Барселону», обвинив ее в «давлении» на Хулиана Альвареса.

В своей жалобе «Атлетико » просит оба органа открыть дисциплинарное производство в отношении каталонского клуба и применить соответствующие санкции.

Основанием для обращения стало предполагаемое ведение переговоров с игроком, имеющим действующий контракт с другим клубом, что запрещено трансферным регламентом.

Ранее Альварес заявил о желании уйти из «Атлетико». «Барселона » предлагала «Атлетико» 100 млн евро за аргентинского нападающего.