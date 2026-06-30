«Атлетико» подал на «Барсу» жалобу в ФИФА и RFEF за переговоры с Альваресом. Мадридцы требуют открыть дисциплинарное дело против каталонцев и применить санкции
«Атлетико» пожаловался на «Барсу» в ФИФА и RFEF.
«Атлетико» подал официальную жалобу в ФИФА и Королевскую испанскую футбольную федерацию (RFEF) на «Барселону», обвинив ее в «давлении» на Хулиана Альвареса.
В своей жалобе «Атлетико» просит оба органа открыть дисциплинарное производство в отношении каталонского клуба и применить соответствующие санкции.
Основанием для обращения стало предполагаемое ведение переговоров с игроком, имеющим действующий контракт с другим клубом, что запрещено трансферным регламентом.
Ранее Альварес заявил о желании уйти из «Атлетико». «Барселона» предлагала «Атлетико» 100 млн евро за аргентинского нападающего.
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: COPE
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