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  4. Нагельсманну не гарантировано будущее в сборной Германии после вылета с ЧМ. DFB хочет назначить Клоппа в случае увольнения тренера

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Нагельсманну не гарантировано будущее в сборной Германии после вылета с ЧМ. DFB хочет назначить Клоппа в случае увольнения тренера
Нагельсманн может быть уволен.

Будущее Юлиана Нагельсманна в сборной Германии больше не гарантировано.

Немецкая команда вылетела с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, проиграв Парагваю в серии пенальти (1:1, пенальти – 3:4).

По информации журналиста Флориана Плеттенберга, вчера состоялась первая встреча Нагельсманна с руководством Немецкого футбольного союза, дальнейшие переговоры будут проходить в Германии. Решение по поводу будущего тренера в сборной будет принято в ближайшие дни. Отмечается, что минимальной задачей для Германии на чемпионате мира был выход в 1/8 финала.

Утверждается, что идеальным вариантом в случае увольнения Нагельсманна считается назначение Юргена Клоппа.

Это провал Нагельсманна

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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
logoЮлиан Нагельсманн
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logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoЮрген Клопп

Комментарии

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После такого позора, серости, безнадеги и безволия у Нагельсманна не может быть никакого будущего в сборной Германии!
ОтветЕбздрогыч
После такого позора, серости, безнадеги и безволия у Нагельсманна не может быть никакого будущего в сборной Германии!
Меня одного смущает что задача-минимум для немцев было всего лишь 1/8 финала? А задача-максимум полуфинал наверное?
ОтветВладимир
Меня одного смущает что задача-минимум для немцев было всего лишь 1/8 финала? А задача-максимум полуфинал наверное?
Можно еще ставить цели в духе Акрона или махачкалинского Динамо: победа в каждой игре, двигаемся от матча к матчу, стремимся порадовать своих болельщиков и т.д.
Что-то Нагельсманн постепенно превращается из надежды тренерского цеха в какую-то тыкву. Провал за провалом
Ответalexey102rus
Что-то Нагельсманн постепенно превращается из надежды тренерского цеха в какую-то тыкву. Провал за провалом
потому что рано пошел в топ-клуб
ОтветВладимир Мизгинов
потому что рано пошел в топ-клуб
В своё время Пепа это не сломало. Да и у Артеты не сказать что опыт был.
Даже Арсенал и Бавария хотели бы назначить Клоппа. Ему лишь бы подмигнуть. Но тому, мне кажется, и так прекрасно.
ОтветMarcus-light
Даже Арсенал и Бавария хотели бы назначить Клоппа. Ему лишь бы подмигнуть. Но тому, мне кажется, и так прекрасно.
Клопп в целом после ухода из "Ливерпуля" и его агент не раз чуть ли не прямым текстом говорили всё это время, что работать в клубном футболе он не хочет и вряд ли снова захочет и единственная тренерская должность, которая его может заинтересовать это работа именно в сборной Германии (другие сборные тоже рассматривать судя по всему ему не интересно), так что вполне могут договориться с ним.
ОтветHarryck
Клопп в целом после ухода из "Ливерпуля" и его агент не раз чуть ли не прямым текстом говорили всё это время, что работать в клубном футболе он не хочет и вряд ли снова захочет и единственная тренерская должность, которая его может заинтересовать это работа именно в сборной Германии (другие сборные тоже рассматривать судя по всему ему не интересно), так что вполне могут договориться с ним.
Я скорее это к тому, что тут ничего не зависит от Юлиана или немецкого союза.
Клопп отличное решение. Он лучше всех поднимает середняков на топовый уровень.
Ответjt456p25p9
Клопп отличное решение. Он лучше всех поднимает середняков на топовый уровень.
Не думаю что Клоп врюхался бы на такой стадии ,все жа Нагельсман и в Баварии был каким то сырым не была Бавария той машиной которая щас при Компании то же самое сборная
Руди Фёллер:
„С нашей сборной на ЧМ-1990 мы бы обыграли Парагвай 1:0!“
Репортёр:
„Только 1:0“?
Руди Фёллер:
„Ну да, большинству из нас ведь уже за 60!“
Этой сборной может помочь только Клопп
Других шансов на ЧМ-2030 у Германии нет. Тухлые давно. Клопп может!
ОтветНик Гре
Других шансов на ЧМ-2030 у Германии нет. Тухлые давно. Клопп может!
Про Флика так же говорили после закисшего Лёва. Но не вышло.
ОтветВсё такЪ
Про Флика так же говорили после закисшего Лёва. Но не вышло.
Я других надежд не вижу...
Кровати двигают.
не будет более идеального времени для назначения Юры, у него сейчас будет полноценный цикл подготовки, на евро обкатит свой состав и игру и будут готовиться к чм
Ответпоколение пепси
не будет более идеального времени для назначения Юры, у него сейчас будет полноценный цикл подготовки, на евро обкатит свой состав и игру и будут готовиться к чм
Нету Сейчас в Германии подходящий для него состав
На мой взгляд Клопп клубный тренер. Не думаю, что он рвётся возглавить сборную.
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