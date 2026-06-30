Нагельсманну не гарантировано будущее в сборной Германии после вылета с ЧМ. DFB хочет назначить Клоппа в случае увольнения тренера
Нагельсманн может быть уволен.
Будущее Юлиана Нагельсманна в сборной Германии больше не гарантировано.
Немецкая команда вылетела с ЧМ-2026 на стадии 1/16 финала, проиграв Парагваю в серии пенальти (1:1, пенальти – 3:4).
По информации журналиста Флориана Плеттенберга, вчера состоялась первая встреча Нагельсманна с руководством Немецкого футбольного союза, дальнейшие переговоры будут проходить в Германии. Решение по поводу будущего тренера в сборной будет принято в ближайшие дни. Отмечается, что минимальной задачей для Германии на чемпионате мира был выход в 1/8 финала.
Утверждается, что идеальным вариантом в случае увольнения Нагельсманна считается назначение Юргена Клоппа.
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Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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