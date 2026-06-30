«Тоттенхэм» покупает Фернандеша у «Вест Хэма» за рекордные 85 млн фунтов. Хавбеком интересовались «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Арсенал» (Sky Sports)
Фернандеш близок к переходу в «Тоттенхэм» за 85 млн фунтов.
«Тоттенхэм» достиг соглашения с «Вест Хэмом» о покупке Матеуша Фернандеша, сообщает Sky Sports.
Сумма трансфера составит 85 миллионов фунтов, что станет самой дорогой сделкой для «шпор» в истории. Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году, когда Доминик Соланке перешел из «Борнмута» за 65 миллионов фунтов.
Фернандеш уже готовится пройти медицинское обследование перед переходом в «Тоттенхэм». Интерес к 21-летнему португальскому полузащитнику также проявляли «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Арсенал».
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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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