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  4. «Тоттенхэм» покупает Фернандеша у «Вест Хэма» за рекордные 85 млн фунтов. Хавбеком интересовались «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Арсенал» (Sky Sports)

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«Тоттенхэм» покупает Фернандеша у «Вест Хэма» за рекордные 85 млн фунтов. Хавбеком интересовались «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Арсенал» (Sky Sports)
Фернандеш близок к переходу в «Тоттенхэм» за 85 млн фунтов.

«Тоттенхэм» достиг соглашения с «Вест Хэмом» о покупке Матеуша Фернандеша, сообщает Sky Sports. 

Сумма трансфера составит 85 миллионов фунтов, что станет самой дорогой сделкой для «шпор» в истории. Предыдущий рекорд был установлен в 2024 году, когда Доминик Соланке перешел из «Борнмута» за 65 миллионов фунтов. 

Фернандеш уже готовится пройти медицинское обследование перед переходом в «Тоттенхэм». Интерес к 21-летнему португальскому полузащитнику также проявляли «Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Арсенал». 

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Опубликовал: Илья Учватов
Источник: Sky Sports
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Комментарии

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Норм петухи усиливаются. В топ-16 должны войти
ОтветBBMSK2021
Норм петухи усиливаются. В топ-16 должны войти
Анониром быть тяжело понимаю, не одного еврокубка в истории
ОтветBBMSK2021
Норм петухи усиливаются. В топ-16 должны войти
🤣🤣🤣,спасибо🤣🤣🤣прорвало меня
Что за истерия у фанатов МЮ, как буд-то кроме Матеуша Фернандеша нет вариантов, на рынке доступны ещё кучу игроков уровня Фернандеша у которых по контракту осталось 2 года и меньше(значит клубы что-бы заработать готовы продать по вменяемой стоимости) вот игроки с одним годом: Яссин Аяри, Хейден Хэкни, Фабиан Руис. С двумя: Тчуамени, Тонали, Гимараэш, Балеба, Алекс Скотт, Штиллер, Юлманд. В общем вариантов куча и 85 Матеуш Фернандеш не стоит...
ОтветDato Gedenidze
Что за истерия у фанатов МЮ, как буд-то кроме Матеуша Фернандеша нет вариантов, на рынке доступны ещё кучу игроков уровня Фернандеша у которых по контракту осталось 2 года и меньше(значит клубы что-бы заработать готовы продать по вменяемой стоимости) вот игроки с одним годом: Яссин Аяри, Хейден Хэкни, Фабиан Руис. С двумя: Тчуамени, Тонали, Гимараэш, Балеба, Алекс Скотт, Штиллер, Юлманд. В общем вариантов куча и 85 Матеуш Фернандеш не стоит...
Да согласен , тоже не понимаю истерики болейщиков МЮ. Есть бюджетные варианты
ОтветDato Gedenidze
Что за истерия у фанатов МЮ, как буд-то кроме Матеуша Фернандеша нет вариантов, на рынке доступны ещё кучу игроков уровня Фернандеша у которых по контракту осталось 2 года и меньше(значит клубы что-бы заработать готовы продать по вменяемой стоимости) вот игроки с одним годом: Яссин Аяри, Хейден Хэкни, Фабиан Руис. С двумя: Тчуамени, Тонали, Гимараэш, Балеба, Алекс Скотт, Штиллер, Юлманд. В общем вариантов куча и 85 Матеуш Фернандеш не стоит...
Где ты истерию видишь? Пофиг на него. МЮ нужны бойцы готовые биться за эмблему.
топ трансфер для шпор
«Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Арсенал» разводили какого-нибудь дурачка на деньги и успешно развели. Своим интересом подняли цену миллионов на 30, наверное
ОтветVictor Curuschin
«Реал», «МЮ», «ПСЖ» и «Арсенал» разводили какого-нибудь дурачка на деньги и успешно развели. Своим интересом подняли цену миллионов на 30, наверное
Думаешь, им есть дело до этого?
Леви банковскую карту уходя потерял что ли
ОтветАРТУР АЛИЕВ
Леви банковскую карту уходя потерял что ли
Причем тут Леви?
Смешно. Этот Матеуш два года подряд (если я не ошибаюсь) вылетает из АПЛ, поет диферамбы Бруну Фернандешу и говорит, что мечтает играть с ним в одной команде,, а сам бежит в Тоттенхем. Надеюсь будет третий вылет из АПЛ в следующем году, в составе петухов
Вест Хэм улетел в чемпионшип, и все равно дорого продал. Респект
Только в апл 17 команда лиги может тратить сотни млн)
А Тотнем хоть как-то окупает свои траты? Ну там продажами громкими или победами в ЛЧ?
Человеком интересовались такие клубы, но он пошёл в ТТХ? Дальше интереса не заходило, или как можно было сделать такой выбор?
ОтветКамбоджа Иванов
Человеком интересовались такие клубы, но он пошёл в ТТХ? Дальше интереса не заходило, или как можно было сделать такой выбор?
Так ВХ вообще то тут продавец и им решать кому бы выгодно продать
ОтветКамбоджа Иванов
Человеком интересовались такие клубы, но он пошёл в ТТХ? Дальше интереса не заходило, или как можно было сделать такой выбор?
Лавка или старт, ты бы что выбрал...
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