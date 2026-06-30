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  4. Мостовой о Возинье: «Подписалось на него 15 млн человек, но что в этом такого, что с ними делать? Если бы я поехал на ЧМ в лучшей форме и забил красивый гол, на меня бы подписалось больше 15 млн»

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Мостовой о Возинье: «Подписалось на него 15 млн человек, но что с ними делать? Если бы я поехал на ЧМ в лучшей форме и забил красивый гол, на меня бы подписалось больше 15 млн»
Мостовой о Возинье: подписалось на него 15 млн человек, но что с ними делать.

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой скептически высказался о том, что вратарь Кабо-Верде Возинья стал популярным в соцсетях.

Голкипер набрал 3,5 млн подписчиков в инстаграме после 0:0 с Испанией на ЧМ-2026, а в данный момент на Возинью подписано порядка 17,4 млн человек.

«Мне в целом эта популярность в социальных сетях не сильно понятна. В мое время слава оценивалась в другом. Подписалось на Возинью 15 миллионов человек, но что в этом такого? Что с ними делать?

Наверное, если бы я поехал сейчас на чемпионат мира в своей лучшей форме и забил бы красивый гол, то на меня бы подписалось больше 15 миллионов людей. А красивых голов я забил много за карьеру — когда мне знакомые присылают мои голы, многие говорят: «Вот это гол! По такой дуге! Сейчас такое в футболе редко увидишь», – заявил Мостовой.


 

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Опубликовал: Артём Стёпин
Источник: РБ Спорт
logoСборная Кабо-Верде по футболу
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