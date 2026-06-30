Сафонов спустился в шахту на Шри-Ланке, чтобы найти камень для кольца жены. Он подарил его ей на свадьбе

Сафонов спустился в шахту на Шри-Ланке, чтобы найти камень для кольца жены.

Матвей Сафонов сделал оригинальный подарок супруге Марине на свадьбе.

Пара официально расписалась больше года назад в российском консульстве в Париже, а 14 июня провела свадебное торжество.

Вратарь «ПСЖ » и сборной России в качестве подарка решил найти необычный драгоценный камень для кольца.

«Три-четыре года назад на свидании мы сделали друг другу кольца. Мое сохранилось, а Маришино затерялось.

Так родилась идея подарить ей новое кольцо, но уже сделанное с моим максимальным участием. Все началось с поиска камня, и лучшей локацией для этого оказалась Шри-Ланка.

После финала Лиги чемпионов я практически сразу отправился в эту авантюру – искать тот самый камень для ее кольца.

Я спускался в шахту на глубину 10 метров между тропическими дождями, потому что всегда был риск затопления.

Мы достали какое-то количество грунта и мешками вынесли его из шахты, а на поверхности уже искали», – рассказал Матвей.

На свадьбе Сафонов обработал камень и затем вручил кольцо возлюбленной.

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