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  4. Сафонов спустился в шахту на Шри-Ланке, чтобы найти камень для кольца жены. Он подарил его ей на свадьбе

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Сафонов спустился в шахту на Шри-Ланке, чтобы найти камень для кольца жены. Он подарил его ей на свадьбе
Сафонов спустился в шахту на Шри-Ланке, чтобы найти камень для кольца жены.

Матвей Сафонов сделал оригинальный подарок супруге Марине на свадьбе.

Пара официально расписалась больше года назад в российском консульстве в Париже, а 14 июня провела свадебное торжество.

Вратарь «ПСЖ» и сборной России в качестве подарка решил найти необычный драгоценный камень для кольца.

«Три-четыре года назад на свидании мы сделали друг другу кольца. Мое сохранилось, а Маришино затерялось. 

Так родилась идея подарить ей новое кольцо, но уже сделанное с моим максимальным участием. Все началось с поиска камня, и лучшей локацией для этого оказалась Шри-Ланка. 

После финала Лиги чемпионов я практически сразу отправился в эту авантюру – искать тот самый камень для ее кольца.

Я спускался в шахту на глубину 10 метров между тропическими дождями, потому что всегда был риск затопления.

Мы достали какое-то количество грунта и мешками вынесли его из шахты, а на поверхности уже искали», – рассказал Матвей.

На свадьбе Сафонов обработал камень и затем вручил кольцо возлюбленной.

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Опубликовано: Sports
Источник: соцсети Матвея Сафонова
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Марина Кондратюк
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logoсветская хроника

Комментарии

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Забыли добавить доплыл туда как раб на галере
Комментарий удален пользователем
ОтветAleksey Yashin
Комментарий удален пользователем
Альберт Эпштейн
Потом спустится в шахту , чтоб алименты выплачивать 😁
Сэкономил малость...:)
При всём скептицизме, вполне романтично. Молодец Мотя, делай то, что главное для тебя самого. Мнение окружающих - вообще вторично. Живёшь этой жизнью ты, а не они.
Одна под фанеру дарит, этот удачно спустился и на изи нашел камень для кольца. Верим.
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