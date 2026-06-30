«Спартак» объявил об уходе Заболотного. Форвард провел 16 матчей за клуб и ни разу не забил
Заболотный покидает «Спартак».
Антон Заболотный покинул «Спартак».
Московский клуб объявил об уходе 35-летнего нападающего в связи с истечением срока действия контракта.
В составе красно-белых Заболотный провел один сезон. За команду он провел 16 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Спартака»
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Охотник уходит, это была славная эпоха 😁
нам будет не хватать твоих касаний мяча, Антон!
Но ты же ничего не сделал!