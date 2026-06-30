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  4. «Спартак» объявил об уходе Заболотного. Форвард провел 16 матчей за клуб и ни разу не забил

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«Спартак» объявил об уходе Заболотного. Форвард провел 16 матчей за клуб и ни разу не забил
Заболотный покидает «Спартак».

Антон Заболотный покинул «Спартак».

Московский клуб объявил об уходе 35-летнего нападающего в связи с истечением срока действия контракта.

В составе красно-белых Заболотный провел один сезон. За команду он провел 16 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Спартака»
logoАнтон Заболотный
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Комментарии

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На 16 матчей больше, чем легенда Спартака Джон Терри провёл 💪👍👍

Охотник уходит, это была славная эпоха 😁
ОтветВсадник Апокалипсиса
На 16 матчей больше, чем легенда Спартака Джон Терри провёл 💪👍👍 Охотник уходит, это была славная эпоха 😁
Надо нарезку его голов напоследок пересмотреть
ЦСКА нужен форвард
Это была славная охота !
Спасибо за всё, легенда!
ОтветЕбздрогыч
Спасибо за всё, легенда!
Причём тут Терри?
душа команды! кумир болельщиков!
нам будет не хватать твоих касаний мяча, Антон!
Зенит, Спартак, ЦСКА а теперь представьте себе за какие клубы играл бы Антон, умей он играть в футбол😁
О деньгах,выброшенных на ветер многим было понятно до прихода Заболотного. «Спартаку» - после.
Nooooooooooooooooooo! (Michael Scott)
Пришло время уходить
Но ты же ничего не сделал!
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