«Спартак» объявил об уходе Заболотного. Форвард провел 16 матчей за клуб и ни разу не забил

Заболотный покидает «Спартак».

Антон Заболотный покинул «Спартак».

Московский клуб объявил об уходе 35-летнего нападающего в связи с истечением срока действия контракта.

В составе красно-белых Заболотный провел один сезон. За команду он провел 16 матчей во всех турнирах, не забив ни одного гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь .