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  4. Хаманн о вылете Германии с ЧМ: «Нагельсманн и команда получили то, что заслужили. Юлиан почти не смотрит матчи, Мартинес, Тухель, Дешам были на КЧМ. Кого там не было? Нашего тренера»

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Хаманн о вылете Германии с ЧМ: «Нагельсманн и команда получили то, что заслужили. Юлиан почти не смотрит матчи, Мартинес, Тухель, Дешам были на КЧМ. Кого там не было? Нашего тренера»
Хаманн раскритиковал Нагельсманна после вылета Германии с ЧМ-2026.

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира.

Команда Юлиана Нагельсманна уступила сборной Парагвая в 1/16 финала турнира (1:1, пен. 3:4).

«Я верю, что характер команды рождается из командного духа, из того, что вы вместе, из веры в то, что ваши партнеры по команде будут рядом, когда будут нужны. Я чувствую, что при этом тренере такого никогда не было.

У них было несколько нормальных матчей, но в целом их игра разочаровала. Так было на чемпионате Европы, так было в отборе, так было и на чемпионате мира. Они всегда говорят об атмосфере в лагере – здорово об этом говорить, но это нужно еще и показать!

Конечно, дело в тренере. Задача тренера – собрать ребят вместе. Этот парень редко смотрит матчи. Он даже не ездил в Милан, чтобы посмотреть на игру Биссека, игрока, которого он должен был вызвать на чемпионат мира. За два с половиной года он ни разу не побывал в Брентфорде, чтобы посмотреть на Шаде, игрока, забившего десять голов в прошлом сезоне. Вероятно, он смотрит одну или две игры Бундеслиги в месяц.

Были матчи Лиги чемпионов, в которых играл мадридский «Реал». В январе был Кубок Африки, где он мог просмотреть Кот-д’Ивуар или других потенциальных соперников. Он не поехал.

На этих стадионах [в США] проходили матчи клубного чемпионата мира – он мог посмотреть, какие здесь условия. [Роберто] Мартинес был там, Тухель был там, Дешам, которому за 60, был там в течение трех недель. Кого там не было? Нашего тренера.

Вот почему я ему не сочувствую. Я считаю, что он и команда получили то, что заслужили», – сказал Хаманн в эфире RTÉ Sport.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
logoДитмар Хаманн
logoЮлиан Нагельсманн
logoСборная Парагвая по футболу
logoСборная Германии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoРоберто Мартинес
logoДидье Дешам
logoКевин Шаде
logoЯнн Биссек
logoТомас Тухель

Комментарии

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Он прав на 1000 %

Здесь исключительно вина Юлиана, он сделал клоунаду, это не тренер для сборной и, тем более, тренер не для Баварии и клубов схожего калибра, это клоун-якобы новатор через 3-4 года будет тренировать клуб 4 девизиона Германии!
Постоянно говорю сокращайте заявку этим бездарям из Европы, остальной мир прекрасен, пусть играют
Это не тренер!
Гнать его пинками. Только правда он заявил, что не уйдет...
Не обязательно ездить на матчи, мог и дома трансляции смотреть
Перед чемпионатом попался рилс фаната Германии, который говорил примерно те же вещи: зачем Рюдигер, Зане и так далее. По Нойеру тоже проехался, в контексте, что если бы не Нойер то третьим кипером мог бы быть Атоболу из Фрайбурга, лучший по пенальти в Бундеслиге. И парень как раз предполагал, что его можно было выпускать под серию, как делали голландцы с Круллом. Вчера как раз подходящий случай был), но по справедливости, бьющие подвели все-таки
Он даже не смотрит матчи))) у нас для вас есть Ротенберг, супер тренер по мнению этого критика)))
Если это так, то этого тренера в отставку, и чем быстрее, тем лучше. Как-то немцы несерьёзно стали подходить к таким вопросам.
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