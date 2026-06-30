Хаманн о вылете Германии с ЧМ: «Нагельсманн и команда получили то, что заслужили. Юлиан почти не смотрит матчи, Мартинес, Тухель, Дешам были на КЧМ. Кого там не было? Нашего тренера»

Хаманн раскритиковал Нагельсманна после вылета Германии с ЧМ-2026.

Бывший полузащитник «Баварии» Дитмар Хаманн отреагировал на вылет сборной Германии с чемпионата мира.

Команда Юлиана Нагельсманна уступила сборной Парагвая в 1/16 финала турнира (1:1, пен. 3:4).

«Я верю, что характер команды рождается из командного духа, из того, что вы вместе, из веры в то, что ваши партнеры по команде будут рядом, когда будут нужны. Я чувствую, что при этом тренере такого никогда не было.

У них было несколько нормальных матчей, но в целом их игра разочаровала. Так было на чемпионате Европы, так было в отборе, так было и на чемпионате мира. Они всегда говорят об атмосфере в лагере – здорово об этом говорить, но это нужно еще и показать!

Конечно, дело в тренере. Задача тренера – собрать ребят вместе. Этот парень редко смотрит матчи. Он даже не ездил в Милан, чтобы посмотреть на игру Биссека , игрока, которого он должен был вызвать на чемпионат мира. За два с половиной года он ни разу не побывал в Брентфорде, чтобы посмотреть на Шаде , игрока, забившего десять голов в прошлом сезоне. Вероятно, он смотрит одну или две игры Бундеслиги в месяц.

Были матчи Лиги чемпионов, в которых играл мадридский «Реал». В январе был Кубок Африки, где он мог просмотреть Кот-д’Ивуар или других потенциальных соперников. Он не поехал.

На этих стадионах [в США] проходили матчи клубного чемпионата мира – он мог посмотреть, какие здесь условия. [Роберто] Мартинес был там, Тухель был там, Дешам, которому за 60, был там в течение трех недель. Кого там не было? Нашего тренера.

Вот почему я ему не сочувствую. Я считаю, что он и команда получили то, что заслужили», – сказал Хаманн в эфире RTÉ Sport.