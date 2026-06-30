Некоторые игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии с Парагваем. Та пришлось исполнять 11-метровый впервые в карьере (Bild)

Некоторые игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии.

У сборной Германии возникли трудности с определением шестого пенальтиста в матче со сборной Парагвая на чемпионате мира.

Команда Юлиана Нагельсманна вылетела с турнира, уступив южноамериканцам в серии пенальти (1:1, пен. 3:4). Решающий 11-метровый не реализовал Джонатан Та – защитник не попал в створ ворот.

Как пишет Bild, перед серией пенальти несколько игроков немецкой команды отказывались от роли шестого пенальтиста. Помимо Та и пяти футболистов, которые исполнили 5 первых ударов, на поле в тот момент находились Леон Горетцка , Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тиав и Мануэль Нойер.

Отмечается, что это был первый пенальти в карьере Та.