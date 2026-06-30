Некоторые игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии с Парагваем. Та пришлось исполнять 11-метровый впервые в карьере (Bild)
Некоторые игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии.
У сборной Германии возникли трудности с определением шестого пенальтиста в матче со сборной Парагвая на чемпионате мира.
Команда Юлиана Нагельсманна вылетела с турнира, уступив южноамериканцам в серии пенальти (1:1, пен. 3:4). Решающий 11-метровый не реализовал Джонатан Та – защитник не попал в створ ворот.
Как пишет Bild, перед серией пенальти несколько игроков немецкой команды отказывались от роли шестого пенальтиста. Помимо Та и пяти футболистов, которые исполнили 5 первых ударов, на поле в тот момент находились Леон Горетцка, Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тиав и Мануэль Нойер.
Отмечается, что это был первый пенальти в карьере Та.
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
Комментарии
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И с Сака была такая же ситуация в своё время.
Вообще, вы замечали, что когда игрок подходит бить пенальти - уже по выражению его лица можно определить, забьёт он или нет?
Хвалёные немецкие профессионалы))
Такой мини-скандал уже имел место в финале ЛЧ-2012.
Причём такие ребята, от которых вообще не ожидал.
бундесманшафт называется...
А тренер зачем? Заставил и все, спросить забыли хотят они или нет.