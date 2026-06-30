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  4. Некоторые игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии с Парагваем. Та пришлось исполнять 11-метровый впервые в карьере (Bild)

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Некоторые игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии с Парагваем. Та пришлось исполнять 11-метровый впервые в карьере (Bild)
Некоторые игроки сборной Германии отказывались бить 6-й пенальти в серии.

У сборной Германии возникли трудности с определением шестого пенальтиста в матче со сборной Парагвая на чемпионате мира.

Команда Юлиана Нагельсманна вылетела с турнира, уступив южноамериканцам в серии пенальти (1:1, пен. 3:4). Решающий 11-метровый не реализовал Джонатан Та – защитник не попал в створ ворот.

Как пишет Bild, перед серией пенальти несколько игроков немецкой команды отказывались от роли шестого пенальтиста. Помимо Та и пяти футболистов, которые исполнили 5 первых ударов, на поле в тот момент находились Леон Горетцка, Вальдемар Антон, Натаниэль Браун, Малик Тиав и Мануэль Нойер.

Отмечается, что это был первый пенальти в карьере Та.

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Bild
logoДжонатан Та
logoСборная Германии по футболу
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Парагвая по футболу
logoМануэль Нойер
logoНатаниэль Браун
logoМалик Тиав
logoЛеон Горетцка
logoВальдемар Антон

Комментарии

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Да понятно, что Та не виноват. Та же ситуация и с Саммервиллом. Должен был бить Ван Дейк, а он испугался.
И с Сака была такая же ситуация в своё время.

Вообще, вы замечали, что когда игрок подходит бить пенальти - уже по выражению его лица можно определить, забьёт он или нет?
Ответskreamer
Да понятно, что Та не виноват. Та же ситуация и с Саммервиллом. Должен был бить Ван Дейк, а он испугался. И с Сака была такая же ситуация в своё время. Вообще, вы замечали, что когда игрок подходит бить пенальти - уже по выражению его лица можно определить, забьёт он или нет?
Замечаю и часто угадываюю что не забьет
Ответskreamer
Да понятно, что Та не виноват. Та же ситуация и с Саммервиллом. Должен был бить Ван Дейк, а он испугался. И с Сака была такая же ситуация в своё время. Вообще, вы замечали, что когда игрок подходит бить пенальти - уже по выражению его лица можно определить, забьёт он или нет?
Если лицо черное , то с высокой вероятностью не забьет
уж лучше бы Нойер бил бы)
ОтветМарат Адилов
уж лучше бы Нойер бил бы)
1 в 1 ситуация уже была в финале ЛЧ-2012.

Хвалёные немецкие профессионалы))
Команда без яиц!
ОтветЕбздрогыч
Команда без яиц!
Нагельсманн: «Извините, я обосрался. Но в отставку не пойду!» 😁
Позорище. Та - мужчина. Плевать, что промазал. Он в принципе всегда вызывал уважение. А вот остальные просто не достойны больше играть в сборной
Мда...не верится, что читаешь такое про немецкую сборную
ОтветАртем Дроздов
Мда...не верится, что читаешь такое про немецкую сборную
Почему?
Такой мини-скандал уже имел место в финале ЛЧ-2012.
Причём такие ребята, от которых вообще не ожидал.
если это правда, то позор такой команде
бундесманшафт называется...
Если бы у немцев были яйца, то мы были жили сейчас в другом мире. Всех отказавшихся изгнать из сборной. Та с первым и последним пенальти - мои сочувствия. Но хоть что-то мужское
Это уже давно не немцы. Это - сборище мультикультурных папуасов))
И это в матче против Парагвая. Походу хорошо, что дальше не прошли.
Отмазка уровня Марио Фернандес никогда не бил пенали, но все отказались.
А тренер зачем? Заставил и все, спросить забыли хотят они или нет.
ОтветЛюбитель побеждать
Отмазка уровня Марио Фернандес никогда не бил пенали, но все отказались. А тренер зачем? Заставил и все, спросить забыли хотят они или нет.
А вот тут другой вопрос - значит, у тренера ровно ноль авторитета, что он не может подойти и сказать "бьёт Горецка". Типа сам отдал право игрокам решать кто бьёт, чтобы потом сказать я ни при чем. Это мелочи, нюансы о которых сказал Леманн. А в футболе на таком уровне НЕ МОЖЕТ быть мелочей, решает всё
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