«Ман Сити» выплатил «Челси» компенсацию в 17 млн фунтов за назначение Марески
«Ман Сити» заплатил «Челси» 17 млн фунтов за Мареску.
Стало известно, какую компенсацию получит «Челси» после назначения Энцо Марески в «Манчестер Сити».
Вчера итальянский специалист занял пост главного тренера «горожан».
Как пишет журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг, «Сити» выплатил лондонцам компенсацию в размере 17 млн фунтов.
Мареска возглавлял «Челси» с июня 2024 года по январь 2026-го.
«Челси» заявил, что Мареска заплатит клубу: «Осенью 2025-го тренер сообщил о возможности сменить Гвардиолу. В декабре Энцо подал в отставку. Алонсо – тренер высочайшей порядочности»
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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джейкоба Стейнберга
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