«Ман Сити» выплатил «Челси» компенсацию в 17 млн фунтов за назначение Марески

«Ман Сити» заплатил «Челси» 17 млн фунтов за Мареску.

Стало известно, какую компенсацию получит «Челси» после назначения Энцо Марески в «Манчестер Сити ».

Вчера итальянский специалист занял пост главного тренера «горожан».

Как пишет журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг, «Сити» выплатил лондонцам компенсацию в размере 17 млн фунтов.

Мареска возглавлял «Челси » с июня 2024 года по январь 2026-го.

«Челси» заявил, что Мареска заплатит клубу: «Осенью 2025-го тренер сообщил о возможности сменить Гвардиолу. В декабре Энцо подал в отставку. Алонсо – тренер высочайшей порядочности»