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  4. «Ман Сити» выплатил «Челси» компенсацию в 17 млн фунтов за назначение Марески

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«Ман Сити» выплатил «Челси» компенсацию в 17 млн фунтов за назначение Марески
«Ман Сити» заплатил «Челси» 17 млн фунтов за Мареску.

Стало известно, какую компенсацию получит «Челси» после назначения Энцо Марески в «Манчестер Сити».

Вчера итальянский специалист занял пост главного тренера «горожан». 

Как пишет журналист The Guardian Джейкоб Стейнберг, «Сити» выплатил лондонцам компенсацию в размере 17 млн фунтов. 

Мареска возглавлял «Челси» с июня 2024 года по январь 2026-го. 

«Челси» заявил, что Мареска заплатит клубу: «Осенью 2025-го тренер сообщил о возможности сменить Гвардиолу. В декабре Энцо подал в отставку. Алонсо – тренер высочайшей порядочности»

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Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: твиттер Джейкоба Стейнберга
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logoпремьер-лига Англия

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Сити деньжат на Джаку подкинул)
Очень не плохо получили, аристократы!
жирно попали на бабки
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