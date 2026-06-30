Экс-тренера Южной Кореи встретили в аэропорту свистом и оскорблениями: «Верни деньги и уходи!» Хон Мен Бо подал в отставку после провала на ЧМ

Экс-тренера Южной Кореи встретили в аэропорту свистом и оскорблениями.

Делегация сборной Южной Кореи вернулась на родину после провального выступления на ЧМ-2026 .

Команда Хон Мен Бо не смогла выйти из группы с Мексикой , ЮАР и Чехией, заняв третье место. Сразу после вылета главный тренер объявил об отставке.

Несмотря на то что самолет приземлился в аэропорту Инчхона около четырех часов утра, команду встречали более 200 человек.

Когда Хон Мен Бо и футболисты появились в зоне прилета, болельщики встретили тренера оглушительным свистом и скандированием: «Хон Мен Бо, уходи!» Некоторые фанаты держали плакаты с надписями «Верни деньги и уходи!», «Корейский футбол мертв» и «Распустить Корейскую футбольную ассоциацию».

При этом основная волна негатива была направлена именно на уже бывшего главного тренера.

Автор аккаунта KNTFootball, освещающего жизнь сборной Южной Кореи , заявил, что никогда прежде не видел столь враждебного отношения к кому-либо из представителей корейского футбола.