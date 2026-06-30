  1. Спортс
  2. Футбол
  3. Новости

  4. Экс-тренера Южной Кореи встретили в аэропорту свистом и оскорблениями: «Верни деньги и уходи!» Хон Мен Бо подал в отставку после провала на ЧМ

Видео
0
Экс-тренера Южной Кореи встретили в аэропорту свистом и оскорблениями: «Верни деньги и уходи!» Хон Мен Бо подал в отставку после провала на ЧМ
Экс-тренера Южной Кореи встретили в аэропорту свистом и оскорблениями.

Делегация сборной Южной Кореи вернулась на родину после провального выступления на ЧМ-2026.

Команда Хон Мен Бо не смогла выйти из группы с Мексикой, ЮАР и Чехией, заняв третье место. Сразу после вылета главный тренер объявил об отставке.

Несмотря на то что самолет приземлился в аэропорту Инчхона около четырех часов утра, команду встречали более 200 человек.

Когда Хон Мен Бо и футболисты появились в зоне прилета, болельщики встретили тренера оглушительным свистом и скандированием: «Хон Мен Бо, уходи!» Некоторые фанаты держали плакаты с надписями «Верни деньги и уходи!», «Корейский футбол мертв» и «Распустить Корейскую футбольную ассоциацию».

При этом основная волна негатива была направлена именно на уже бывшего главного тренера.

Автор аккаунта KNTFootball, освещающего жизнь сборной Южной Кореи, заявил, что никогда прежде не видел столь враждебного отношения к кому-либо из представителей корейского футбола.

Верите в честность Алжира против Австрии?29987 голосов
Да!Сборная Алжира по футболу
Нет!Сборная Ирана по футболу
Опубликовано: Sports
Источник: Korea JoongAng Daily
logoЧемпионат мира по футболу
logoСборная Мексики по футболу
logoСборная ЮАР по футболу
logoСборная Южной Кореи по футболу
logoХон Мен Бо
logoболельщики
видео

Комментарии

По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Главное на ЧМ-2026 за 5 минут: герой Канады потерял маму и папу за год, капитану сенсации грозит суд, легенду страны травят за провал
вчера, 12:07
Рекомендуем
Главные новости
«Ман Сити» выплатил «Челси» компенсацию в 17 млн фунтов за назначение Марески
12 минут назад
«Интер» объявил об уходе де Врея, Ачерби и Дармиана
25 минут назад
В России не будут наказывать игроков, прикрывающих рот. За демонстративный уход с поля футболистов будут удалять
54 минуты назад
ЧМ-2026. 1/16 финала. Норвегия сыграет с Кот-д’Ивуаром, Франция против Швеции, Мексика встретится с Эквадором
сегодня, 12:06
Появилось видео нападения толпы марокканцев на полицейских-мотоциклистов в Гааге
сегодня, 12:04Видео
Мостовой о вылете Германии с ЧМ-2026: «Нагельсманна сделали какой-то звездой. Он главная проблема. Хамовитое лицо, которое строит из себя футбольного человека. Никогда им не будет»
сегодня, 11:45
«МЮ» открыт к возвращению Рэшфорда. Форвард готов начать предсезонку с Кэрриком
сегодня, 11:30
«Интер» объявил об уходе 37-летнего Зоммера после истечения контракта. Вратарь выиграл 4 титула с клубом за 3 сезона
сегодня, 11:15
Куман о будущем в сборной Нидерландов после вылета с ЧМ-2026: «У меня есть мысли, но пока не буду ими делиться»
сегодня, 11:02
Анри о схеме Кумана с 5 защитниками: «Вы, по сути, сказали, что боитесь Марокко. Я был очень удивлен, обычно Нидерланды так не играют»
сегодня, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Впервые в истории ЧМ игроки 4 раза не попали в створ ворот в серии пенальти – в матче Нидерландов и Марокко
40 минут назад
Германия сделала 55 подач в матче с Парагваем – рекорд плей-офф ЧМ. Точных – 10
сегодня, 11:59
«Ростов» и бразилец Ногейра из «Сабаха» подписали контракт на 2 года («РБ Спорт»)
сегодня, 10:57
Тренер Чехии Коубек ушел в отставку после невыхода сборной в плей-офф ЧМ-2026. Он обвинил медиа в кампании против него, основанной на «вымысле и полуправде»
сегодня, 10:40
Хуммельс о вылете Германии: «Надо принимать решения по игрокам в районе 30 лет. Ни одного сильного турнира после Евро-2016 – это не случайность»
сегодня, 10:20
Товарищеский матч. ЦСКА сыграет с «Шинником»
сегодня, 10:07
Клопп о вылете Германии с ЧМ-2026: «Существует 500 тысяч способов выиграть матч – нужно найти один. Через три месяца снова будем восхищаться Виртцем и Мусиалой, но не сейчас»
сегодня, 09:37
Ван дер Варт о решении Кумана сыграть в 5 защитников: «Ты хорошо справляешься, но что произошло в голове, что заставило сыграть по-другому с Марокко? У Де Йонга худший матч»
сегодня, 09:24
Нойер о вылете Германии в 1/16 финала ЧМ в его последнем матче за сборную: «Ужасно обидно, что все закончилось именно так»
сегодня, 09:18
Пер Мертесакер: «Великая футбольная держава Германия должна задуматься – мы проиграли худшей команде группового этапа ЧМ. Придется много работать, чтобы вернуться на вершину»
сегодня, 09:05