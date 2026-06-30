Экс-тренера Южной Кореи встретили в аэропорту свистом и оскорблениями: «Верни деньги и уходи!» Хон Мен Бо подал в отставку после провала на ЧМ

Делегация сборной Южной Кореи вернулась на родину после провального выступления на ЧМ-2026.
Команда Хон Мен Бо не смогла выйти из группы с Мексикой, ЮАР и Чехией, заняв третье место. Сразу после вылета главный тренер объявил об отставке.
Несмотря на то что самолет приземлился в аэропорту Инчхона около четырех часов утра, команду встречали более 200 человек.
Когда Хон Мен Бо и футболисты появились в зоне прилета, болельщики встретили тренера оглушительным свистом и скандированием: «Хон Мен Бо, уходи!» Некоторые фанаты держали плакаты с надписями «Верни деньги и уходи!», «Корейский футбол мертв» и «Распустить Корейскую футбольную ассоциацию».
При этом основная волна негатива была направлена именно на уже бывшего главного тренера.
Автор аккаунта KNTFootball, освещающего жизнь сборной Южной Кореи, заявил, что никогда прежде не видел столь враждебного отношения к кому-либо из представителей корейского футбола.
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