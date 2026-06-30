«Интер» объявил об уходе 37-летнего Зоммера после истечения контракта. Вратарь выиграл 4 титула с клубом за 3 сезона

Ян Зоммер покинул «Интер».

37-летний голкипер Ян Зоммер покинул «Интер ».

Итальянский клуб объявил об уходе швейцарского футболиста в связи с завершением контракта.

Зоммер выступал за «Интер» с августа 2023 года.

Вратарь в общей сложности провел 139 матчей за миланскую команду и выиграл с ней четыре трофея (два раза Серию А, Кубок Италии и Суперкубок Италии).