«Интер» объявил об уходе 37-летнего Зоммера после истечения контракта. Вратарь выиграл 4 титула с клубом за 3 сезона
Ян Зоммер покинул «Интер».
37-летний голкипер Ян Зоммер покинул «Интер».
Итальянский клуб объявил об уходе швейцарского футболиста в связи с завершением контракта.
Зоммер выступал за «Интер» с августа 2023 года.
Вратарь в общей сложности провел 139 матчей за миланскую команду и выиграл с ней четыре трофея (два раза Серию А, Кубок Италии и Суперкубок Италии).
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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Интера»
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