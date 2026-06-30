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  4. «Интер» объявил об уходе 37-летнего Зоммера после истечения контракта. Вратарь выиграл 4 титула с клубом за 3 сезона

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«Интер» объявил об уходе 37-летнего Зоммера после истечения контракта. Вратарь выиграл 4 титула с клубом за 3 сезона
Ян Зоммер покинул «Интер».

37-летний голкипер Ян Зоммер покинул «Интер».

Итальянский клуб объявил об уходе швейцарского футболиста в связи с завершением контракта.

Зоммер выступал за «Интер» с августа 2023 года.

Вратарь в общей сложности провел 139 матчей за миланскую команду и выиграл с ней четыре трофея (два раза Серию А, Кубок Италии и Суперкубок Италии).

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Интера»
logoЯн Зоммер
logoтрансферы
logoИнтер
logoсерия А Италия

Комментарии

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И затащил Интер в финал ЛЧ тоже. Без Зоммера хрен бы там миланцы оказались.
Полуфинал с Барсой затащил
Агкацева надо брать им!
Кого возьмут на замену?
Ответsasha_1116642916
Кого возьмут на замену?
Вратаря
Ответsasha_1116642916
Кого возьмут на замену?
Голкипера скорее всего
Уходит эпоха не высоких вратарей.
Ответonegin2007
Уходит эпоха не высоких вратарей.
Почему? Райа тоже низкий.
Очень крутой кипер! Как никто подходил Интеру
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