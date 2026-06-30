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  4. Юлиан Нагельсманн: «Германия больше не входит в число первоклассных сборных. Я разочарован»

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Юлиан Нагельсманн: «Германия больше не входит в число первоклассных сборных. Я разочарован»
Юлиан Нагельсманн: Германия больше не входит в число первоклассных сборных.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн заявил, что команда уже не входит в число сильных сборных мира.

Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала и завершила выступление на турнире.

«Когда выбываешь на стадии первого раунда плей-офф – это недостаточно для немецкого футбола.

Мы вылетели с чемпионата мира в третий раз подряд, поэтому больше не входим в число первоклассных сборных. Я разочарован», – заявил Юлиан Нагельсманн.

В 2018 году немецкая команда заняла четвертое место в группе, в 2022 году – третье.

Это провал Нагельсманна

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Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: ESPN
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Комментарии

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Нагельсман запомнился на этом ЧМ только тем, что вел себя на бровке как Талалаев
Уходи в отставку, в чем проблема
Ты приложил к этому обе руки
Нагельсмана разочаровал Нагельсман.
Нам Мостовой все рассказал про этого проходимца Нагельсманна,нефутбольный человек,что с него взять?
Немцы просто ужасны) всегда были монстрами, супер стабильной футбольной машиной, а теперь… половина уже даже не арийцы) только вспомнить те имена.. Швайни, Хуммельс, Кросс, Мюллер, Клозе, Озил, Ламм.. Никогда бы не подумал что их теперь настигнет такой глубочайший кризис
Потому что надо вызывать сильнейших игроков, а не по блату как Сане из чемпионата Турции
Подавал такие надежды… а по факту слабоват
Игроки есть, но много неудачных обстоятельств. Травма Мусиалы, переход Виртца.
Так вы новомодные тренеры и довели до такого. Вам важно чтобы по краям бегунки бегали туда-сюда, чтобы километраж каждый игрок нарабатывал, чтобы стильно, можно, молодёжной. А то что на всю такую футбольную нацию не нашлось центрального нападающего хотя бы европейского класса никто и не обратил внимание. Да и откуда ему взяться? Главное чтобы бегунки по краям бегали. Вот и добегались.
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