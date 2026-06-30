Юлиан Нагельсманн: «Германия больше не входит в число первоклассных сборных. Я разочарован»

Юлиан Нагельсманн: Германия больше не входит в число первоклассных сборных.

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн заявил, что команда уже не входит в число сильных сборных мира.

Немецкая сборная проиграла команде Парагвая (1:1, 3:4 пенальти) по пенальти в матче 1/16 финала и завершила выступление на турнире.

«Когда выбываешь на стадии первого раунда плей-офф – это недостаточно для немецкого футбола.

Мы вылетели с чемпионата мира в третий раз подряд, поэтому больше не входим в число первоклассных сборных. Я разочарован», – заявил Юлиан Нагельсманн.

В 2018 году немецкая команда заняла четвертое место в группе, в 2022 году – третье.

Это провал Нагельсманна