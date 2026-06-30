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  4. Сотни марокканцев устроили беспорядки в Нидерландах после победы сборной на ЧМ. В Гааге полиция разгоняла толпу водометами, в Амстердаме люди в масках оскорбляли полицию

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Сотни марокканцев устроили беспорядки в Нидерландах после победы сборной на ЧМ. В Гааге полиция разгоняла толпу водометами, в Амстердаме люди в масках оскорбляли полицию
Марокканцы устроили беспорядки в Нидерландах после победы сборной на ЧМ .

Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки на улицах городов в Нидерландах после победы своей сборной в матче плей-офф ЧМ-2026.

В рамках 1/16 финала марокканцы выбили нидерландцев (1:1, 3:2 по пенальти). 

Как сообщает De Telegraaf, в Гааге на улицы вышли сотни людей – сначала они праздновали победу своей команды, но затем ситуация вышла из-под контроля. Полиция применила водометы для разгона разбушевавшейся толпы, как минимум один человек был задержан. 

В Амстердаме на улице отмечены большие группы людей, некоторые из них носят маски и выкрикивают оскорбления в адрес полицейских. 

В Утрехте водители автомобилей с флагами Марокко выглядывают из окон и нарушают правила дорожного движения. Молодые люди в балаклавах срывают дорожные ограждения. Машины заезжают на тротуары и велосипедные дорожки. 

Отметим, что марокканская диаспора – одна из крупнейших иммигрантских групп в Нидерландах, насчитывающая около 420 тысяч человек. 

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Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: De Telegraaf
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Комментарии

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На горизонте Франция - Марокко. Там от Парижа ничего не останется в любом случае: арабы или сожгут от горя или разнесут от радости
ОтветСын маминой подруги
На горизонте Франция - Марокко. Там от Парижа ничего не останется в любом случае: арабы или сожгут от горя или разнесут от радости
Готовимся:: Париж в огне?
ОтветСын маминой подруги
На горизонте Франция - Марокко. Там от Парижа ничего не останется в любом случае: арабы или сожгут от горя или разнесут от радости
им для начала надо Парагвай обыграть)
Пустили к себе дикарей, и теперь они хозяева. Позор
ОтветЭсьекель Навесси
Пустили к себе дикарей, и теперь они хозяева. Позор
Учитывая что их 420 тыс а погромы устраивают несколько десятков, максимум сотни это очень хорошие мигранты). Во Франции как будто даже без значительного повода больше разбивают
ОтветЭсьекель Навесси
Пустили к себе дикарей, и теперь они хозяева. Позор
Хм. То есть до второй половины двадцатого века европейцы со странами будущих мигрантов никак не взаимодействовали, но те в 50-х годах двадцатого века изобрели корабли с самолетами и понаехали ни с того ни с сего?
Европа исторически не то чтобы всегда была в лидерах по богатству, развитию и тому подобному. Но в силу определенных географических, климатических и прочих причин первой вышла в пушечки и каравеллы, за счет чего захватила практически весь мир и принялась его с упоением грабить.
Все современное европейское благополучие в первую очередь построено на ограблении таких вот "дикарей". Так что пусть принимают теперь. А если так за бедных европейцев переживаете, почитайте что-нибудь про колониализм. Суть даже не в рабстве, расизме и человеческих зоопарках, а в экономической системе колоний, массовых убийствах, отрезанных головах и многом многом другом. Может тогда будете меньше переживать. Головы европейцы больше не режут, деревни стали сжигать реже, но экономическая система, например, изменилась далеко не везде. Неоколониализм местами существует до сих пор.
Только вчера слушал про правую руку Хо Ши Мина у которого цивилизованные европейцы запытали до смерти отца, жену, трех сестер и годовалого ребенка. Казалось, что многое по теме знаю, но тут все равно впечатлился. И это ведь не так уж давно было. Сто лет не прошло.
Так что тут по справедливости у европейцев только два варианта. Или верните награбленное, чтобы бывшие колонии могли построить уровень жизни равный вашему и никто к вам не ехал, или принимайте мигрантов столько, сколько захочет приехать. Для западной и центральной Европы абсолютно справедливо будет я считаю.
А по другому не могут радоваться победе?)
Ответalexsem69
А по другому не могут радоваться победе?)
Могут. Нет же таких новостей, к примеру, из Рабата или Марракеша (хотя что они, не празднуют, что ли?), почему-то опять из европейских столиц. Потому, что разрешают.
ОтветNikoVinkovic
Могут. Нет же таких новостей, к примеру, из Рабата или Марракеша (хотя что они, не празднуют, что ли?), почему-то опять из европейских столиц. Потому, что разрешают.
Потому что - не своё. Чужое сломать, разбить... В морду местному дать - тоже не свой... Плохо всё это.
В чем прикол беспорядков именно после победы своей сборной? Ладно бы если проиграли, а так порадуйтесь мирно просто с пивком и домой)
ОтветAndrei Pl
В чем прикол беспорядков именно после победы своей сборной? Ладно бы если проиграли, а так порадуйтесь мирно просто с пивком и домой)
Да они и празднуют, и огорчаются одинаково - разносят всё и вся
ОтветAndrei Pl
В чем прикол беспорядков именно после победы своей сборной? Ладно бы если проиграли, а так порадуйтесь мирно просто с пивком и домой)
Очевидно, участникам в среднем не больше 25.
Кровь бурлит, дури много. А по-другому выплёскивать эмоции не умеют.
Вот такие новые граждане Нидерландов - на самом деле считают себя марокканцев и радуются проигрышу своей новой родины.
ОтветОЛЛС1911
Вот такие новые граждане Нидерландов - на самом деле считают себя марокканцев и радуются проигрышу своей новой родины.
Просто депортировать этих обезьян обратно на родину
Что будет в России,если мы Таджикистану так проиграем?
ОтветСергей Круг
Что будет в России,если мы Таджикистану так проиграем?
Японии вроде проигрывали как-то
ОтветСергей Круг
Что будет в России,если мы Таджикистану так проиграем?
Будет предлог закрутить гайки
Все по делу. Сначала ты играешь в толерантность, потом толерантность тебя же …т
Результаты толерастии.
Исламофашизм в полный рост...
Что сборная, что страна превращается в помойку
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