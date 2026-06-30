Сотни марокканцев устроили беспорядки в Нидерландах после победы сборной на ЧМ. В Гааге полиция разгоняла толпу водометами, в Амстердаме люди в масках оскорбляли полицию

Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки на улицах городов в Нидерландах после победы своей сборной в матче плей-офф ЧМ-2026.
В рамках 1/16 финала марокканцы выбили нидерландцев (1:1, 3:2 по пенальти).
Как сообщает De Telegraaf, в Гааге на улицы вышли сотни людей – сначала они праздновали победу своей команды, но затем ситуация вышла из-под контроля. Полиция применила водометы для разгона разбушевавшейся толпы, как минимум один человек был задержан.
В Амстердаме на улице отмечены большие группы людей, некоторые из них носят маски и выкрикивают оскорбления в адрес полицейских.
В Утрехте водители автомобилей с флагами Марокко выглядывают из окон и нарушают правила дорожного движения. Молодые люди в балаклавах срывают дорожные ограждения. Машины заезжают на тротуары и велосипедные дорожки.
Отметим, что марокканская диаспора – одна из крупнейших иммигрантских групп в Нидерландах, насчитывающая около 420 тысяч человек.
Европа исторически не то чтобы всегда была в лидерах по богатству, развитию и тому подобному. Но в силу определенных географических, климатических и прочих причин первой вышла в пушечки и каравеллы, за счет чего захватила практически весь мир и принялась его с упоением грабить.
Все современное европейское благополучие в первую очередь построено на ограблении таких вот "дикарей". Так что пусть принимают теперь. А если так за бедных европейцев переживаете, почитайте что-нибудь про колониализм. Суть даже не в рабстве, расизме и человеческих зоопарках, а в экономической системе колоний, массовых убийствах, отрезанных головах и многом многом другом. Может тогда будете меньше переживать. Головы европейцы больше не режут, деревни стали сжигать реже, но экономическая система, например, изменилась далеко не везде. Неоколониализм местами существует до сих пор.
Только вчера слушал про правую руку Хо Ши Мина у которого цивилизованные европейцы запытали до смерти отца, жену, трех сестер и годовалого ребенка. Казалось, что многое по теме знаю, но тут все равно впечатлился. И это ведь не так уж давно было. Сто лет не прошло.
Так что тут по справедливости у европейцев только два варианта. Или верните награбленное, чтобы бывшие колонии могли построить уровень жизни равный вашему и никто к вам не ехал, или принимайте мигрантов столько, сколько захочет приехать. Для западной и центральной Европы абсолютно справедливо будет я считаю.
Кровь бурлит, дури много. А по-другому выплёскивать эмоции не умеют.